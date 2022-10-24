https://ria.ru/20221024/zelenskiy-1826407420.html
Захарова сравнила Зеленского с бен Ладеном
Захарова сравнила Зеленского с бен Ладеном - РИА Новости, 24.10.2022
Захарова сравнила Зеленского с бен Ладеном
Владимир Зеленский является "Бен Ладеном номер 2", так как лидер запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида"* "тоже был "своим парнем" для... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T23:34
2022-10-24T23:34
2022-10-24T23:34
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский является "Бен Ладеном номер 2", так как лидер запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида"* "тоже был "своим парнем" для США, а потом совершил теракт, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о планах Киева создать "грязную бомбу".Она напомнила, что теракты 11 сентября 2001 года совершили боевики "Аль-Каиды"*, которые до этого были близки США."Кто это совершил? Может быть, это инопланетяне? Может быть, это какие-то изначальные враги США? Нет, они врагами стали только тогда, когда эти башни ("Близнецы") сложились. А до этого это были "их парни", "их друзья". Это были люди, которые жили, работали, если это так можно назвать, на их деньги. Которые убивали других из американского оружия. Ровно то же самое происходит сейчас с Зеленским. Я не побоюсь этого слова. Называйте как хотите - личное мое мнение, метафора, как хотите. Для мирового сообщества Зеленский это просто "Бен Ладен" номер два. Только в европеоидном обличие. Наверное, это даже страшнее, потому что его кормят с ложки во много раз большей, чем это тогда происходило с Бен Ладеном", - заявила Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, владимир зеленский, сша, россия, мария захарова, украина
В мире, Владимир Зеленский, США, Россия, Мария Захарова, Украина
Захарова сравнила Зеленского с бен Ладеном
Представитель МИД Захарова назвала президента Украины Зеленского "вторым бен Ладеном"
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.
Владимир Зеленский является "Бен Ладеном номер 2", так как лидер запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида"* "тоже был "своим парнем" для США, а потом совершил теракт, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о планах Киева создать "грязную бомбу".
Она напомнила, что теракты 11 сентября 2001 года совершили боевики "Аль-Каиды"*, которые до этого были близки США.
"Кто это совершил? Может быть, это инопланетяне? Может быть, это какие-то изначальные враги США? Нет, они врагами стали только тогда, когда эти башни ("Близнецы") сложились. А до этого это были "их парни", "их друзья". Это были люди, которые жили, работали, если это так можно назвать, на их деньги. Которые убивали других из американского оружия. Ровно то же самое происходит сейчас с Зеленским. Я не побоюсь этого слова. Называйте как хотите - личное мое мнение, метафора, как хотите. Для мирового сообщества Зеленский это просто "Бен Ладен" номер два. Только в европеоидном обличие. Наверное, это даже страшнее, потому что его кормят с ложки во много раз большей, чем это тогда происходило с Бен Ладеном", - заявила Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
* Запрещенная в России террористическая организация