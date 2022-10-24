https://ria.ru/20221024/zatmenie-1826326599.html

Москвичи во вторник смогут увидеть солнечное затмение

Москвичи во вторник смогут увидеть солнечное затмение - РИА Новости, 24.10.2022

Москвичи во вторник смогут увидеть солнечное затмение

Москвичи увидят солнечное затмение во вторник, облаков будет мало, осадков не ожидается, сообщается на портале "Метеоновости". РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:29

2022-10-24T16:29

2022-10-24T16:29

наука

общество

москва

солнце

луна

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736500780_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_26bdc5e34996ae74c90f9a57e2ba6a25.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Москвичи увидят солнечное затмение во вторник, облаков будет мало, осадков не ожидается, сообщается на портале "Метеоновости"."Солнечное затмение могут увидеть москвичи 25 октября. В этот день облаков будет мало, а осадков не ожидается вовсе. Начнется затмение в 12.24 по московскому времени. К 13.38 затмение достигнет максимума, а в 14.51 прекратится", - говорится в сообщении.Отмечается, что Луна закроет Солнце примерно на 70,9%. Наблюдая за Солнцем, важно защищать глаза, чтобы не испортить зрение.

https://ria.ru/20220516/zatmenie-1788767085.html

москва

луна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, солнце, луна