https://ria.ru/20221024/zatmenie-1826326599.html
Москвичи во вторник смогут увидеть солнечное затмение
Москвичи во вторник смогут увидеть солнечное затмение - РИА Новости, 24.10.2022
Москвичи во вторник смогут увидеть солнечное затмение
Москвичи увидят солнечное затмение во вторник, облаков будет мало, осадков не ожидается, сообщается на портале "Метеоновости". РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:29
2022-10-24T16:29
2022-10-24T16:29
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москва
солнце
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Москвичи увидят солнечное затмение во вторник, облаков будет мало, осадков не ожидается, сообщается на портале "Метеоновости"."Солнечное затмение могут увидеть москвичи 25 октября. В этот день облаков будет мало, а осадков не ожидается вовсе. Начнется затмение в 12.24 по московскому времени. К 13.38 затмение достигнет максимума, а в 14.51 прекратится", - говорится в сообщении.Отмечается, что Луна закроет Солнце примерно на 70,9%. Наблюдая за Солнцем, важно защищать глаза, чтобы не испортить зрение.
https://ria.ru/20220516/zatmenie-1788767085.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, солнце, луна
Наука, Общество, Москва, Солнце, Луна
Москвичи во вторник смогут увидеть солнечное затмение
"Метеоновости": москвичи во вторник смогут увидеть солнечное затмение