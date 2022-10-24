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Москвичи во вторник смогут увидеть солнечное затмение - РИА Новости, 24.10.2022
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Наука
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Москвичи во вторник смогут увидеть солнечное затмение
Москвичи во вторник смогут увидеть солнечное затмение - РИА Новости, 24.10.2022
Москвичи во вторник смогут увидеть солнечное затмение
Москвичи увидят солнечное затмение во вторник, облаков будет мало, осадков не ожидается, сообщается на портале "Метеоновости". РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:29
2022-10-24T16:29
наука
общество
москва
солнце
луна
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Москвичи увидят солнечное затмение во вторник, облаков будет мало, осадков не ожидается, сообщается на портале "Метеоновости"."Солнечное затмение могут увидеть москвичи 25 октября. В этот день облаков будет мало, а осадков не ожидается вовсе. Начнется затмение в 12.24 по московскому времени. К 13.38 затмение достигнет максимума, а в 14.51 прекратится", - говорится в сообщении.Отмечается, что Луна закроет Солнце примерно на 70,9%. Наблюдая за Солнцем, важно защищать глаза, чтобы не испортить зрение.
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общество, москва, солнце, луна
Наука, Общество, Москва, Солнце, Луна
16:29 24.10.2022
 
Москвичи во вторник смогут увидеть солнечное затмение

"Метеоновости": москвичи во вторник смогут увидеть солнечное затмение

© AP Photo / Julio CortezСолнечное затмение
Солнечное затмение - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Julio Cortez
Солнечное затмение. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Москвичи увидят солнечное затмение во вторник, облаков будет мало, осадков не ожидается, сообщается на портале "Метеоновости".
"Солнечное затмение могут увидеть москвичи 25 октября. В этот день облаков будет мало, а осадков не ожидается вовсе. Начнется затмение в 12.24 по московскому времени. К 13.38 затмение достигнет максимума, а в 14.51 прекратится", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Луна закроет Солнце примерно на 70,9%. Наблюдая за Солнцем, важно защищать глаза, чтобы не испортить зрение.
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