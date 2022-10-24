https://ria.ru/20221024/zasedanie-1826320377.html

Источник: Россия запросила заседание СБ ООН из-за расследования по БПЛА

Источник: Россия запросила заседание СБ ООН из-за расследования по БПЛА - РИА Новости, 24.10.2022

Источник: Россия запросила заседание СБ ООН из-за расследования по БПЛА

Россия запросила на вторник заседание СБ ООН в связи с тем, что ФРГ, Париж и Лондон ранее попросили генсека организации направить экспертов на Украину для... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:16

2022-10-24T16:16

2022-10-24T16:40

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ООН, 24 окт – РИА Новости. Россия запросила на вторник заседание СБ ООН в связи с тем, что ФРГ, Париж и Лондон ранее попросили генсека организации направить экспертов на Украину для расследования якобы применения там иранских беспилотников; Москва просит заседания в связи с риском нарушения статьи 100 Устава ООН, предусматривающей, что генсек ООН и Секретариат организации не должны получать указаний от каких-либо стран, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.Страны Запада утверждают, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. В пятницу Франция, Британия и ФРГ попросили ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе БПЛА. Москва и Тегеран опровергли обвинения.Как сообщил источник, "Россия запрашивает заседания СБ ООН в свете письма Великобритании, Франции и Германии, а также письма США" по проблеме "рисков целостности Устава ООН, созданных попытками определенных стран-членов оказать влияние на Секретариат ООН".По словам собеседника речь идет о нарушении Статьи 100 Устава ООН. Согласно этой статье при исполнении своих обязанностей генеральный секретарь и персонал Секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для организации.По словам источника Россия запросила, чтобы с докладом перед Совбезом выступил юрисконсульт Организации.Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что Москва подвергнет переоценке свое сотрудничество с Секретариатом ООН, если тот примет участие в "расследовании", о котором просит Киев, так как Секретариат - чисто технический орган и не обладает ни мандатом, ни экспертными возможностями для таких действий.

https://ria.ru/20221022/nebenzya-1825833189.html

https://ria.ru/20221024/bomba-1826267216.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, оон, иран, украина