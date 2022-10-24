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Источник: Россия запросила заседание СБ ООН из-за расследования по БПЛА - РИА Новости, 24.10.2022
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Источник: Россия запросила заседание СБ ООН из-за расследования по БПЛА
Источник: Россия запросила заседание СБ ООН из-за расследования по БПЛА - РИА Новости, 24.10.2022
Источник: Россия запросила заседание СБ ООН из-за расследования по БПЛА
Россия запросила на вторник заседание СБ ООН в связи с тем, что ФРГ, Париж и Лондон ранее попросили генсека организации направить экспертов на Украину для... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:16
2022-10-24T16:40
россия
оон
иран
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ООН, 24 окт – РИА Новости. Россия запросила на вторник заседание СБ ООН в связи с тем, что ФРГ, Париж и Лондон ранее попросили генсека организации направить экспертов на Украину для расследования якобы применения там иранских беспилотников; Москва просит заседания в связи с риском нарушения статьи 100 Устава ООН, предусматривающей, что генсек ООН и Секретариат организации не должны получать указаний от каких-либо стран, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.Страны Запада утверждают, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. В пятницу Франция, Британия и ФРГ попросили ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе БПЛА. Москва и Тегеран опровергли обвинения.Как сообщил источник, "Россия запрашивает заседания СБ ООН в свете письма Великобритании, Франции и Германии, а также письма США" по проблеме "рисков целостности Устава ООН, созданных попытками определенных стран-членов оказать влияние на Секретариат ООН".По словам собеседника речь идет о нарушении Статьи 100 Устава ООН. Согласно этой статье при исполнении своих обязанностей генеральный секретарь и персонал Секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для организации.По словам источника Россия запросила, чтобы с докладом перед Совбезом выступил юрисконсульт Организации.Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что Москва подвергнет переоценке свое сотрудничество с Секретариатом ООН, если тот примет участие в "расследовании", о котором просит Киев, так как Секретариат - чисто технический орган и не обладает ни мандатом, ни экспертными возможностями для таких действий.
https://ria.ru/20221022/nebenzya-1825833189.html
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россия, оон, иран, украина
Россия, ООН, Иран, Украина
16:16 24.10.2022 (обновлено: 16:40 24.10.2022)
 
Источник: Россия запросила заседание СБ ООН из-за расследования по БПЛА

Россия запросила заседание СБ ООН из-за расследования по "иранским" БПЛА на Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 24 окт – РИА Новости. Россия запросила на вторник заседание СБ ООН в связи с тем, что ФРГ, Париж и Лондон ранее попросили генсека организации направить экспертов на Украину для расследования якобы применения там иранских беспилотников; Москва просит заседания в связи с риском нарушения статьи 100 Устава ООН, предусматривающей, что генсек ООН и Секретариат организации не должны получать указаний от каких-либо стран, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
Страны Запада утверждают, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. В пятницу Франция, Британия и ФРГ попросили ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе БПЛА. Москва и Тегеран опровергли обвинения.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 01:26
Небензя не стал слушать постпреда Украины в Совбезе ООН
Как сообщил источник, "Россия запрашивает заседания СБ ООН в свете письма Великобритании, Франции и Германии, а также письма США" по проблеме "рисков целостности Устава ООН, созданных попытками определенных стран-членов оказать влияние на Секретариат ООН".
По словам собеседника речь идет о нарушении Статьи 100 Устава ООН. Согласно этой статье при исполнении своих обязанностей генеральный секретарь и персонал Секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для организации.
По словам источника Россия запросила, чтобы с докладом перед Совбезом выступил юрисконсульт Организации.
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что Москва подвергнет переоценке свое сотрудничество с Секретариатом ООН, если тот примет участие в "расследовании", о котором просит Киев, так как Секретариат - чисто технический орган и не обладает ни мандатом, ни экспертными возможностями для таких действий.
Минобороны РФ о готовящейся провокации с грязной бомбой украинскими властями - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 14:05
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