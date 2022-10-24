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Путин проведет заседание Координационного совета 25 октября - РИА Новости, 24.10.2022
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Путин проведет заседание Координационного совета 25 октября
Путин проведет заседание Координационного совета 25 октября - РИА Новости, 24.10.2022
Путин проведет заседание Координационного совета 25 октября
Президент России Владимир Путин проведет 25 октября в режиме видеоконференции заседание Координационного совета при кабмине по обеспечению потребностей ВС РФ,... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:18
2022-10-24T15:22
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 25 октября в режиме видеоконференции заседание Координационного совета при кабмине по обеспечению потребностей ВС РФ, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать пятого октября Путин в режиме видеоконференцсвязи проведет заседание Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладами выступят премьер-министр России - председатель Координационного совета Михаил Мишустин, а также мэр Москвы Сергей Собянин.
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вооруженные силы рф, россия, владимир путин, михаил мишустин, сергей собянин
Вооруженные силы РФ, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Собянин
15:18 24.10.2022 (обновлено: 15:22 24.10.2022)
 
Путин проведет заседание Координационного совета 25 октября

Путин проведет заседание Координационного совета по обеспечению нужд ВС России 25 октября

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 25 октября в режиме видеоконференции заседание Координационного совета при кабмине по обеспечению потребностей ВС РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать пятого октября Путин в режиме видеоконференцсвязи проведет заседание Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с докладами выступят премьер-министр России - председатель Координационного совета Михаил Мишустин, а также мэр Москвы Сергей Собянин.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 15:24
Правительство представит идеи о мерах в регионах с военным положением
 
Вооруженные силы РФРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинСергей Собянин
 
 
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