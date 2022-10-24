https://ria.ru/20221024/zasada-1826408672.html

Пленный рассказал, как 20 боевиков ВСУ на американских БТР попали в засаду

Пленный рассказал, как 20 боевиков ВСУ на американских БТР попали в засаду - РИА Новости, 24.10.2022

Пленный рассказал, как 20 боевиков ВСУ на американских БТР попали в засаду

Двадцать украинских боевиков, двигавшихся на американских бронетранспортерах на участке между Красным Лиманом и Кременной в Донбассе попала в засаду, сообщил... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T23:52

2022-10-24T23:52

2022-10-24T23:52

специальная военная операция на украине

в мире

красный лиман

донбасс

киев

вооруженные силы украины

украина

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ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Двадцать украинских боевиков, двигавшихся на американских бронетранспортерах на участке между Красным Лиманом и Кременной в Донбассе попала в засаду, сообщил журналистам один из участников группы, военный 66-й бригады армии Киева Андрей Чверенчук."Мы размещались на территории базы отдыха. После нескольких дней ожидания нас подняли и сказали, что выдвигаемся в направлении Лимана, нужно занять оборонительный рубеж, что если пойдут российские войска, чтобы мы их сдерживали", - рассказал военнопленный.Он уточнил что группа выдвинулась на участок меду Красным Лиманом и Кременной, где попала в засаду. При этом группа из 20 человек двигалась на двух американских бронетранспортерах М113."По прибытии - очередь, и меня ранило сразу в руку, у меня шок, я опустился в машину. Я принимал какие-то таблетки, чтобы убрать шок, обезболивающие. Просто продолжал лежать, была стрельба, по машине прилетало много... Поутихло, слышу голоса, подошли люди. Сказали: "Сдавайтесь!". Я сказал, что здесь раненый, открыли дверь, посмотрели на меня. У меня была граната в руках, отдал, меня эвакуировали и оказали помощь", - добавил военнопленный.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красный лиман

донбасс

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украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, красный лиман, донбасс, киев, вооруженные силы украины, украина