https://ria.ru/20221024/zasada-1826408672.html
Пленный рассказал, как 20 боевиков ВСУ на американских БТР попали в засаду
Пленный рассказал, как 20 боевиков ВСУ на американских БТР попали в засаду - РИА Новости, 24.10.2022
Пленный рассказал, как 20 боевиков ВСУ на американских БТР попали в засаду
Двадцать украинских боевиков, двигавшихся на американских бронетранспортерах на участке между Красным Лиманом и Кременной в Донбассе попала в засаду, сообщил... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T23:52
2022-10-24T23:52
2022-10-24T23:52
специальная военная операция на украине
в мире
красный лиман
донбасс
киев
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Двадцать украинских боевиков, двигавшихся на американских бронетранспортерах на участке между Красным Лиманом и Кременной в Донбассе попала в засаду, сообщил журналистам один из участников группы, военный 66-й бригады армии Киева Андрей Чверенчук."Мы размещались на территории базы отдыха. После нескольких дней ожидания нас подняли и сказали, что выдвигаемся в направлении Лимана, нужно занять оборонительный рубеж, что если пойдут российские войска, чтобы мы их сдерживали", - рассказал военнопленный.Он уточнил что группа выдвинулась на участок меду Красным Лиманом и Кременной, где попала в засаду. При этом группа из 20 человек двигалась на двух американских бронетранспортерах М113."По прибытии - очередь, и меня ранило сразу в руку, у меня шок, я опустился в машину. Я принимал какие-то таблетки, чтобы убрать шок, обезболивающие. Просто продолжал лежать, была стрельба, по машине прилетало много... Поутихло, слышу голоса, подошли люди. Сказали: "Сдавайтесь!". Я сказал, что здесь раненый, открыли дверь, посмотрели на меня. У меня была граната в руках, отдал, меня эвакуировали и оказали помощь", - добавил военнопленный.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красный лиман, донбасс, киев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красный Лиман, Донбасс, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина
Пленный рассказал, как 20 боевиков ВСУ на американских БТР попали в засаду
Пленный: группа украинских боевиков на американских БТР попала в засаду у Кременной в ЛНР
ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Двадцать украинских боевиков, двигавшихся на американских бронетранспортерах на участке между Красным Лиманом и Кременной в Донбассе попала в засаду, сообщил журналистам один из участников группы, военный 66-й бригады армии Киева Андрей Чверенчук.
"Мы размещались на территории базы отдыха. После нескольких дней ожидания нас подняли и сказали, что выдвигаемся в направлении Лимана, нужно занять оборонительный рубеж, что если пойдут российские войска, чтобы мы их сдерживали", - рассказал военнопленный.
Он уточнил что группа выдвинулась на участок меду Красным Лиманом
и Кременной, где попала в засаду. При этом группа из 20 человек двигалась на двух американских бронетранспортерах М113.
"По прибытии - очередь, и меня ранило сразу в руку, у меня шок, я опустился в машину. Я принимал какие-то таблетки, чтобы убрать шок, обезболивающие. Просто продолжал лежать, была стрельба, по машине прилетало много... Поутихло, слышу голоса, подошли люди. Сказали: "Сдавайтесь!". Я сказал, что здесь раненый, открыли дверь, посмотрели на меня. У меня была граната в руках, отдал, меня эвакуировали и оказали помощь", - добавил военнопленный.