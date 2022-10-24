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В Запорожье не планируют вводить ограничения на передвижение жителей - РИА Новости, 24.10.2022
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В Запорожье не планируют вводить ограничения на передвижение жителей
В Запорожье не планируют вводить ограничения на передвижение жителей - РИА Новости, 24.10.2022
В Запорожье не планируют вводить ограничения на передвижение жителей
Ограничения на передвижение граждан в связи с военным положением в Запорожской области не планируются, но могут быть введены при необходимости, сообщили в... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:06
2022-10-24T10:06
в мире
владимир путин
запорожье
запорожская область
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Ограничения на передвижение граждан в связи с военным положением в Запорожской области не планируются, но могут быть введены при необходимости, сообщили в пресс-службе администрации региона.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября."Ограничения на передвижение граждан в связи с военным положением в регионе не планируются, но могут быть введены при необходимости", - говорится в сообщении.Кроме того, в администрации подчеркнули, что продление продолжительности действующего комендантского часа также не планируется.
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в мире, владимир путин, запорожье, запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр
В мире, Владимир Путин, Запорожье, Запорожская область, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:06 24.10.2022
 
В Запорожье не планируют вводить ограничения на передвижение жителей

В Запорожье не планируют вводить ограничения на передвижение из-за военного положения

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБоец Росгвардии в Энергодаре
Боец Росгвардии в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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Боец Росгвардии в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Ограничения на передвижение граждан в связи с военным положением в Запорожской области не планируются, но могут быть введены при необходимости, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября.
"Ограничения на передвижение граждан в связи с военным положением в регионе не планируются, но могут быть введены при необходимости", - говорится в сообщении.
Кроме того, в администрации подчеркнули, что продление продолжительности действующего комендантского часа также не планируется.
Президент Франции Эммануэль Макрон говорит по телефону на саммите G7 в замке Эльмау - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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В миреВладимир ПутинЗапорожьеЗапорожская областьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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