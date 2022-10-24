https://ria.ru/20221024/zakharova-1826280913.html

Захарова прокомментировала ситуацию с журналистом Красовским

Захарова прокомментировала ситуацию с журналистом Красовским - РИА Новости, 24.10.2022

Захарова прокомментировала ситуацию с журналистом Красовским

Официальный представитель МИД Мария Захарова высказала надежду на то, что журналист Антон Красовский искреннее раскаивается после своих высказываний в эфире. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:39

2022-10-24T14:39

2022-10-24T16:37

антон красовский

мария захарова

сергей лукьяненко

украина

россия

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова высказала надежду на то, что журналист Антон Красовский искреннее раскаивается после своих высказываний в эфире.Комментируя в своем Telegram-канале ситуацию, она указала, что "украинские ресурсы разгоняют мой комментарий об Антоне Красовском двухмесячной давности , выдавая за "оправдание" его реплик, сделанных 20 октября 2022. Ранее в программе Красовского писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что "Украина оккупирована москалями". Красовский на это сказал, что "топить таких надо было", "сказал, что москали оккупировали – и сразу прямо бросаешь в реку с бурным течением", "в смерекову хату забивать и жечь этих детей".Главред RT Маргарита Симоньян назвала высказывание Красовского "диким и омерзительным" и заявила, что прекратила сотрудничество телеканала с ним. Красовский попросил прощения за свои слова. Позднее Telegram-канале СК сообщил, что главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о высказываниях Красовского.

https://ria.ru/20221024/krasovskiy-1826171366.html

https://ria.ru/20221024/simonyan-1826152193.html

украина

россия

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Дарья Буймова

антон красовский, мария захарова, сергей лукьяненко, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество