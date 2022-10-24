14:39 24.10.2022 (обновлено: 16:37 24.10.2022)
Захарова прокомментировала ситуацию с журналистом Красовским
Захарова хочет надеяться, что раскаяние журналиста Красовского было искренним
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова высказала надежду на то, что журналист Антон Красовский искреннее раскаивается после своих высказываний в эфире.
Комментируя в своем Telegram-канале ситуацию, она указала, что "украинские ресурсы разгоняют мой комментарий об Антоне Красовском двухмесячной давности , выдавая за "оправдание" его реплик, сделанных 20 октября 2022.
"Давайте я повторю ещё раз: реплики Антона Красовского от 20 октября 2022 года я НЕ комментировала. Тут нечего комментировать, так как он сам сделал заявление по поводу неприемлемости своих слов и извинился. Очень хочу надеяться, что его раскаяние искреннее", — написала она.
Ранее в программе Красовского писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что "Украина оккупирована москалями". Красовский на это сказал, что "топить таких надо было", "сказал, что москали оккупировали – и сразу прямо бросаешь в реку с бурным течением", "в смерекову хату забивать и жечь этих детей".
Главред RT Маргарита Симоньян назвала высказывание Красовского "диким и омерзительным" и заявила, что прекратила сотрудничество телеканала с ним. Красовский попросил прощения за свои слова. Позднее Telegram-канале СК сообщил, что главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о высказываниях Красовского.