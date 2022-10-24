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Захарова прокомментировала ситуацию с журналистом Красовским - РИА Новости, 24.10.2022
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Захарова прокомментировала ситуацию с журналистом Красовским
Захарова прокомментировала ситуацию с журналистом Красовским - РИА Новости, 24.10.2022
Захарова прокомментировала ситуацию с журналистом Красовским
Официальный представитель МИД Мария Захарова высказала надежду на то, что журналист Антон Красовский искреннее раскаивается после своих высказываний в эфире. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:39
2022-10-24T16:37
антон красовский
мария захарова
сергей лукьяненко
украина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова высказала надежду на то, что журналист Антон Красовский искреннее раскаивается после своих высказываний в эфире.Комментируя в своем Telegram-канале ситуацию, она указала, что "украинские ресурсы разгоняют мой комментарий об Антоне Красовском двухмесячной давности , выдавая за "оправдание" его реплик, сделанных 20 октября 2022. Ранее в программе Красовского писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что "Украина оккупирована москалями". Красовский на это сказал, что "топить таких надо было", "сказал, что москали оккупировали – и сразу прямо бросаешь в реку с бурным течением", "в смерекову хату забивать и жечь этих детей".Главред RT Маргарита Симоньян назвала высказывание Красовского "диким и омерзительным" и заявила, что прекратила сотрудничество телеканала с ним. Красовский попросил прощения за свои слова. Позднее Telegram-канале СК сообщил, что главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о высказываниях Красовского.
https://ria.ru/20221024/krasovskiy-1826171366.html
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антон красовский, мария захарова, сергей лукьяненко, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Антон Красовский, Мария Захарова, Сергей Лукьяненко, Украина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
14:39 24.10.2022 (обновлено: 16:37 24.10.2022)
 
Захарова прокомментировала ситуацию с журналистом Красовским

Захарова хочет надеяться, что раскаяние журналиста Красовского было искренним

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова высказала надежду на то, что журналист Антон Красовский искреннее раскаивается после своих высказываний в эфире.
Комментируя в своем Telegram-канале ситуацию, она указала, что "украинские ресурсы разгоняют мой комментарий об Антоне Красовском двухмесячной давности , выдавая за "оправдание" его реплик, сделанных 20 октября 2022.

"Давайте я повторю ещё раз: реплики Антона Красовского от 20 октября 2022 года я НЕ комментировала. Тут нечего комментировать, так как он сам сделал заявление по поводу неприемлемости своих слов и извинился. Очень хочу надеяться, что его раскаяние искреннее", — написала она.

Ранее в программе Красовского писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что "Украина оккупирована москалями". Красовский на это сказал, что "топить таких надо было", "сказал, что москали оккупировали – и сразу прямо бросаешь в реку с бурным течением", "в смерекову хату забивать и жечь этих детей".
Главред RT Маргарита Симоньян назвала высказывание Красовского "диким и омерзительным" и заявила, что прекратила сотрудничество телеканала с ним. Красовский попросил прощения за свои слова. Позднее Telegram-канале СК сообщил, что главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о высказываниях Красовского.
Антон Красовский - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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RT приостановил сотрудничество с Красовским из-за слов об украинских детях
 
Антон КрасовскийМария ЗахароваСергей ЛукьяненкоУкраинаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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