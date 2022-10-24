https://ria.ru/20221024/zaes-1826173751.html
Целью обстрела Энергодара могли быть сотрудники ЗАЭС, считает Рогов
Целью обстрела Энергодара могли быть сотрудники ЗАЭС, считает Рогов - РИА Новости, 24.10.2022
Целью обстрела Энергодара могли быть сотрудники ЗАЭС, считает Рогов
Целью обстрела Энергодара со стороны украинских войск мог быть автобус с сотрудниками Запорожской АЭС, считает член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T09:46
2022-10-24T09:46
2022-10-24T09:46
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Целью обстрела Энергодара со стороны украинских войск мог быть автобус с сотрудниками Запорожской АЭС, считает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Украинские войска в воскресенье обстреляли Энергодар. Ракетному удару, в том числе, подверглась гостинца, где ранее жили сотрудники "Росэнергоатома"."Наносился удар во время, когда в районе гостиницы должен был проехать автобус с сотрудниками Запорожской АЭС, которые, по всей вероятности, и должны были стать одной из целей украинских террористов. Автобус ходит по расписанию, и ракетный удар пришелся ровно спустя минуту после того, как он проехал", - сказал РИА Новости Рогов.По счастливой случайности, в результате обстрела никто не пострадал, в гостинице в это время тоже никого не было, добавил собеседник.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир рогов, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, росэнергоатом
В мире, Владимир Рогов, Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС, Росэнергоатом
Целью обстрела Энергодара могли быть сотрудники ЗАЭС, считает Рогов
Рогов: целью обстрела Энергодара мог быть автобус с сотрудниками ЗАЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Целью обстрела Энергодара со стороны украинских войск мог быть автобус с сотрудниками Запорожской АЭС, считает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Украинские войска в воскресенье обстреляли Энергодар. Ракетному удару, в том числе, подверглась гостинца, где ранее жили сотрудники "Росэнергоатома
".
"Наносился удар во время, когда в районе гостиницы должен был проехать автобус с сотрудниками Запорожской АЭС, которые, по всей вероятности, и должны были стать одной из целей украинских террористов. Автобус ходит по расписанию, и ракетный удар пришелся ровно спустя минуту после того, как он проехал", - сказал РИА Новости Рогов.
По счастливой случайности, в результате обстрела никто не пострадал, в гостинице в это время тоже никого не было, добавил собеседник.