https://ria.ru/20221024/zaes-1826173751.html

Целью обстрела Энергодара могли быть сотрудники ЗАЭС, считает Рогов

Целью обстрела Энергодара могли быть сотрудники ЗАЭС, считает Рогов - РИА Новости, 24.10.2022

Целью обстрела Энергодара могли быть сотрудники ЗАЭС, считает Рогов

Целью обстрела Энергодара со стороны украинских войск мог быть автобус с сотрудниками Запорожской АЭС, считает член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T09:46

2022-10-24T09:46

2022-10-24T09:46

в мире

владимир рогов

энергодар

запорожская область

запорожская аэс

росэнергоатом

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Целью обстрела Энергодара со стороны украинских войск мог быть автобус с сотрудниками Запорожской АЭС, считает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Украинские войска в воскресенье обстреляли Энергодар. Ракетному удару, в том числе, подверглась гостинца, где ранее жили сотрудники "Росэнергоатома"."Наносился удар во время, когда в районе гостиницы должен был проехать автобус с сотрудниками Запорожской АЭС, которые, по всей вероятности, и должны были стать одной из целей украинских террористов. Автобус ходит по расписанию, и ракетный удар пришелся ровно спустя минуту после того, как он проехал", - сказал РИА Новости Рогов.По счастливой случайности, в результате обстрела никто не пострадал, в гостинице в это время тоже никого не было, добавил собеседник.

https://radiosputnik.ria.ru/20221023/zaes-1826068756.html

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Варвара Скокшина

в мире, владимир рогов, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, росэнергоатом