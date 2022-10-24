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Целью обстрела Энергодара могли быть сотрудники ЗАЭС, считает Рогов - РИА Новости, 24.10.2022
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Целью обстрела Энергодара могли быть сотрудники ЗАЭС, считает Рогов
Целью обстрела Энергодара могли быть сотрудники ЗАЭС, считает Рогов - РИА Новости, 24.10.2022
Целью обстрела Энергодара могли быть сотрудники ЗАЭС, считает Рогов
Целью обстрела Энергодара со стороны украинских войск мог быть автобус с сотрудниками Запорожской АЭС, считает член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T09:46
2022-10-24T09:46
в мире
владимир рогов
энергодар
запорожская область
запорожская аэс
росэнергоатом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Целью обстрела Энергодара со стороны украинских войск мог быть автобус с сотрудниками Запорожской АЭС, считает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Украинские войска в воскресенье обстреляли Энергодар. Ракетному удару, в том числе, подверглась гостинца, где ранее жили сотрудники "Росэнергоатома"."Наносился удар во время, когда в районе гостиницы должен был проехать автобус с сотрудниками Запорожской АЭС, которые, по всей вероятности, и должны были стать одной из целей украинских террористов. Автобус ходит по расписанию, и ракетный удар пришелся ровно спустя минуту после того, как он проехал", - сказал РИА Новости Рогов.По счастливой случайности, в результате обстрела никто не пострадал, в гостинице в это время тоже никого не было, добавил собеседник.
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в мире, владимир рогов, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, росэнергоатом
В мире, Владимир Рогов, Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС, Росэнергоатом
09:46 24.10.2022
 
Целью обстрела Энергодара могли быть сотрудники ЗАЭС, считает Рогов

Рогов: целью обстрела Энергодара мог быть автобус с сотрудниками ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЗдание администрации города Энергодар, поврежденное в результате обстрела ВСУ
Здание администрации города Энергодар, поврежденное в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Здание администрации города Энергодар, поврежденное в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Целью обстрела Энергодара со стороны украинских войск мог быть автобус с сотрудниками Запорожской АЭС, считает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Украинские войска в воскресенье обстреляли Энергодар. Ракетному удару, в том числе, подверглась гостинца, где ранее жили сотрудники "Росэнергоатома".
"Наносился удар во время, когда в районе гостиницы должен был проехать автобус с сотрудниками Запорожской АЭС, которые, по всей вероятности, и должны были стать одной из целей украинских террористов. Автобус ходит по расписанию, и ракетный удар пришелся ровно спустя минуту после того, как он проехал", - сказал РИА Новости Рогов.
По счастливой случайности, в результате обстрела никто не пострадал, в гостинице в это время тоже никого не было, добавил собеседник.
Последствия обстрела Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 15:25В России
Минобороны РФ: ВС России пресекли попытки ВСУ атаковать ЗАЭС
 
В миреВладимир РоговЭнергодарЗапорожская областьЗапорожская АЭСРосэнергоатом
 
 
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