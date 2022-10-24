https://ria.ru/20221024/zadacha-1826273412.html

Путин назвал самую главную задачу правительства

Путин назвал самую главную задачу правительства - РИА Новости, 24.10.2022

Путин назвал самую главную задачу правительства

Президент России Владимир Путин назвал самой главной задачей национальную цель сохранения населения, здоровья и благополучия граждан. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:19

2022-10-24T14:19

2022-10-24T14:19

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал самой главной задачей национальную цель сохранения населения, здоровья и благополучия граждан.Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с главой государства доложил о состоянии дел в курируемой им отрасли развития спорта."Благодаря национальной цели сохранения населения, здоровья и благополучия граждан, где Ваше поручение – увеличить долю тех, кто систематически занимается спортом, до 70%..." - сказал Чернышенко."Это самая главная задача", - отметил Путин.

https://ria.ru/20221018/putin-1824861485.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, общество