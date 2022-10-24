https://ria.ru/20221024/zadacha-1826273412.html
Путин назвал самую главную задачу правительства
Путин назвал самую главную задачу правительства - РИА Новости, 24.10.2022
Путин назвал самую главную задачу правительства
Президент России Владимир Путин назвал самой главной задачей национальную цель сохранения населения, здоровья и благополучия граждан. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:19
2022-10-24T14:19
2022-10-24T14:19
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал самой главной задачей национальную цель сохранения населения, здоровья и благополучия граждан.Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с главой государства доложил о состоянии дел в курируемой им отрасли развития спорта."Благодаря национальной цели сохранения населения, здоровья и благополучия граждан, где Ваше поручение – увеличить долю тех, кто систематически занимается спортом, до 70%..." - сказал Чернышенко."Это самая главная задача", - отметил Путин.
https://ria.ru/20221018/putin-1824861485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин назвал самую главную задачу правительства
Путин назвал сохранение населения, здоровья и благополучия россиян самой главной задачей
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал самой главной задачей национальную цель сохранения населения, здоровья и благополучия граждан.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко
на встрече с главой государства доложил о состоянии дел в курируемой им отрасли развития спорта.
"Благодаря национальной цели сохранения населения, здоровья и благополучия граждан, где Ваше поручение – увеличить долю тех, кто систематически занимается спортом, до 70%..." - сказал Чернышенко.
"Это самая главная задача", - отметил Путин.