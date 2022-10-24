https://ria.ru/20221024/yalta-1826291125.html

В Ялте родителям выписали протоколы за пеленание младенца на бетоне

В Ялте родителям выписали протоколы за пеленание младенца на бетоне - РИА Новости, 24.10.2022

В Ялте родителям выписали протоколы за пеленание младенца на бетоне

Родителям, пеленавшим годового ребенка в холод на бетоне в поселке Массандра, входящего в Ялтинский городской округ, выписаны протоколы за ненадлежащее... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:59

2022-10-24T14:59

2022-10-24T14:59

янина павленко

ялта

происшествия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/10/1562371006_0:116:2561:1556_1920x0_80_0_0_6b3c0ed0e1f6b56a7edc49710754b417.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Родителям, пеленавшим годового ребенка в холод на бетоне в поселке Массандра, входящего в Ялтинский городской округ, выписаны протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщила глава администрации города Янина Павленко.Павленко подчеркнула, что ей поступило множество сообщений о нетрезвой паре с грудным ребенком, которого пеленают в холоде на бетоне в районе остановки "Дружба" в Массандре. Ребенку еще нет месяца."Представители опеки, комиссии по защите прав несовершеннолетних, а также правоохранители навестили родителей, которые стали "героями" массы негативных публикаций в соцсетях. Отец работает, мать – в декретном отпуске. Жилье съемное, но аккуратное и благоустроенное. Родители осознали в полной мере свою вину. Обоим выписаны протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", - написала Павленко в своем Telegram-канале.Глава администрации назвала произошедшие вопиющей и недопустимой ситуацией и выразила надежду, что подобное впредь не повторится."Ситуацию держим на контроле. При необходимости вопрос будет рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних для принятия дальнейших решений", - добавила Павленко.

https://ria.ru/20221024/podrostki-1826284234.html

https://ria.ru/20221024/sobaka-1826249699.html

ялта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

янина павленко, ялта, происшествия, здоровье - общество