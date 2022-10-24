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В Ялте родителям выписали протоколы за пеленание младенца на бетоне
В Ялте родителям выписали протоколы за пеленание младенца на бетоне - РИА Новости, 24.10.2022
В Ялте родителям выписали протоколы за пеленание младенца на бетоне
Родителям, пеленавшим годового ребенка в холод на бетоне в поселке Массандра, входящего в Ялтинский городской округ, выписаны протоколы за ненадлежащее... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:59
2022-10-24T14:59
2022-10-24T14:59
янина павленко
ялта
происшествия
здоровье - общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Родителям, пеленавшим годового ребенка в холод на бетоне в поселке Массандра, входящего в Ялтинский городской округ, выписаны протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщила глава администрации города Янина Павленко.Павленко подчеркнула, что ей поступило множество сообщений о нетрезвой паре с грудным ребенком, которого пеленают в холоде на бетоне в районе остановки "Дружба" в Массандре. Ребенку еще нет месяца."Представители опеки, комиссии по защите прав несовершеннолетних, а также правоохранители навестили родителей, которые стали "героями" массы негативных публикаций в соцсетях. Отец работает, мать – в декретном отпуске. Жилье съемное, но аккуратное и благоустроенное. Родители осознали в полной мере свою вину. Обоим выписаны протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", - написала Павленко в своем Telegram-канале.Глава администрации назвала произошедшие вопиющей и недопустимой ситуацией и выразила надежду, что подобное впредь не повторится."Ситуацию держим на контроле. При необходимости вопрос будет рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних для принятия дальнейших решений", - добавила Павленко.
https://ria.ru/20221024/podrostki-1826284234.html
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янина павленко, ялта, происшествия, здоровье - общество
Янина Павленко, Ялта, Происшествия, Здоровье - Общество
В Ялте родителям выписали протоколы за пеленание младенца на бетоне
В Ялте выписали протоколы нетрезвым родителям, пеленавшим младенца в холоде на бетоне
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости.
Родителям, пеленавшим годового ребенка в холод на бетоне в поселке Массандра, входящего в Ялтинский городской округ, выписаны протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщила
глава администрации города Янина Павленко.
Павленко подчеркнула, что ей поступило множество сообщений о нетрезвой паре с грудным ребенком, которого пеленают в холоде на бетоне в районе остановки "Дружба" в Массандре. Ребенку еще нет месяца.
"Представители опеки, комиссии по защите прав несовершеннолетних, а также правоохранители навестили родителей, которые стали "героями" массы негативных публикаций в соцсетях. Отец работает, мать – в декретном отпуске. Жилье съемное, но аккуратное и благоустроенное. Родители осознали в полной мере свою вину. Обоим выписаны протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
Глава администрации назвала произошедшие вопиющей и недопустимой ситуацией и выразила надежду, что подобное впредь не повторится.
"Ситуацию держим на контроле. При необходимости вопрос будет рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних для принятия дальнейших решений", - добавила Павленко.