14:30 24.10.2022 (обновлено: 15:27 24.10.2022)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинский телеканал ТСН заявил о взрывах в Харькове
© AP Photo / Francisco SecoЛюди на станции метро в Харькове
© AP Photo / Francisco Seco
Люди на станции метро в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "ТСН" в Telegram.
"Сообщается, что в Харькове слышны звуки взрывов. Проверяем информацию", — уточнили там.
В свою очередь, власти города эти данные пока не подтвердили.
Ранее украинские СМИ сообщали о воздушной тревоге на всей территории Украины.
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что в стране разрушены 30 процентов электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.