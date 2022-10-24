https://ria.ru/20221024/vzryvy-1826277318.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 24.10.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

В Харькове прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "ТСН" в Telegram. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:30

2022-10-24T14:30

2022-10-24T15:27

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "ТСН" в Telegram.В свою очередь, власти города эти данные пока не подтвердили.Ранее украинские СМИ сообщали о воздушной тревоге на всей территории Украины.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что в стране разрушены 30 процентов электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

украина

харьков

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, харьков, вооруженные силы рф