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На железной дороге в Брянской области сработало взрывное устройство

На железной дороге в Брянской области сработало взрывное устройство - РИА Новости, 25.10.2022

На железной дороге в Брянской области сработало взрывное устройство

На железнодорожном перегоне в Брянской области сработало взрывное устройство, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-24T22:25

2022-10-24T22:25

2022-10-25T01:50

происшествия

брянская область

новозыбков

александр богомаз

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БРЯНСК, 24 окт — РИА Новости. На железнодорожном перегоне в Брянской области сработало взрывное устройство, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.Он уточнил, что инцидент произошел между городами Новозыбков и Злынка. Взрыв повредил железнодорожные пути, никто из людей при этом не пострадал. На место происшествия прибыли представители экстренных и оперативных служб.Президент Владимир Путин 19 октября поручил ввести "средний уровень реагирования" в приграничных с Украиной регионах, в том числе и в Брянской области. После этого губернатор Богомаз сообщил о создании оперативного штаба для решения вопросов по обеспечению безопасности гражданских объектов. В него вошли представители всех правоохранительных структур, а также руководители исполнительных органов власти.

https://ria.ru/20220930/terrorizm-1820608203.html

брянская область

новозыбков

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происшествия, брянская область, новозыбков, александр богомаз