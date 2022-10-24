https://ria.ru/20221024/vyvoz-1826258581.html

В Херсонской области приступили к вывозу маломобильных жителей

В Херсонской области приступили к вывозу маломобильных жителей - РИА Новости, 24.10.2022

В Херсонской области приступили к вывозу маломобильных жителей

В Херсонской области приступили к вывозу маломобильных жителей, сообщил в понедельник РИА Новости глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T13:48

2022-10-24T13:48

2022-10-24T13:48

владимир леонтьев (новая каховка)

новая каховка

херсонская область

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ХЕРСОН, 24 окт - РИА Новости. В Херсонской области приступили к вывозу маломобильных жителей, сообщил в понедельник РИА Новости глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев."У нас очень много пенсионеров, много лежачих инвалидов. Продолжаем работу по вывозу тех, кто не может сам прийти, записаться в списки, очень много обращений с большой земли, родственников. Из Тюмени из других регионов. Люди заботятся об оставшихся здесь. Люди звонят нам, мы посылаем свои мобильные группы , выходят на связь и дальше эвакуируем. Сейчас будем отправлять лежачих. Это непросто, потому что нужны специальные автомобили", - рассказал Леонтьев.Вместе с тем, сообщил он, продолжается перемещение семей с детьми с правого берега Днепра."Сегодня люди утром опять уехали, значительное количество детишек с ними. В том числе с правого берега Днепра. Сейчас принимаем людей с правого берега в пункты временного расположения. Принимаем , кормим, одеваем и на следующий день отправляем в безопасные места. ...Продолжаем вывозить детишек и с правого берега и от нас Анапу, в Крым", - сообщил Леонтьев.Работники администрации Новой Каховки и волонтеры из числа жителей города организовали мобильные группы, которые помогают осуществлять вывоз и следят за правопорядком в городе, отметил Леонтьев."Мы организовали мобильные группы, которые следят сейчас за правопорядком, помогают гражданам. ...Вся эта работа ежедневно проводится. Все люди на местах, наши люди работают, никто не сбежал, не уехал, отказываются от предложений по выезду", - сообщил глава Новой Каховки.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. В четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительством принято решение об организации помощи выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны.

https://ria.ru/20221024/poteri-1826256976.html

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новая каховка

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир леонтьев (новая каховка), новая каховка, херсонская область