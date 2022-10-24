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В Красноярском крае вернувшимся мобилизованным разрешили оставить выплаты - РИА Новости, 24.10.2022
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В Красноярском крае вернувшимся мобилизованным разрешили оставить выплаты
В Красноярском крае вернувшимся мобилизованным разрешили оставить выплаты - РИА Новости, 24.10.2022
В Красноярском крае вернувшимся мобилизованным разрешили оставить выплаты
Многодетные отцы и другие жители Красноярского края, призванные в ходе частичной мобилизации, а затем вернувшиеся домой по правовым основаниям и уже получившие... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:46
2022-10-24T15:54
общество
александр усс
андрей лысенко
красноярский край
частичная мобилизация в россии
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КРАСНОЯРСК, 24 окт - РИА Новости. Многодетные отцы и другие жители Красноярского края, призванные в ходе частичной мобилизации, а затем вернувшиеся домой по правовым основаниям и уже получившие региональную выплату, оставят деньги себе, сообщает краевое правительство.Глава региона Александр Усс написал сегодня в своем Telegram-канале, что поручил краевому военкому "незамедлительно обеспечить возвращение домой наших земляков, которые входят в эту категорию". По его словам, "органы местной власти должны оперативно составить соответствующие списки и направить их в военкоматы"."Если житель был призван в рамках частичной мобилизации, объявленной в соответствии с указом президента, и уже получил единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, но по каким-то причинам вернулся, то перечисленные денежные средства не подлежат возврату", — говорится в Telegram-канале правительства со ссылкой на министра социальной политики Ирину Пастухову.Военком Красноярского края Андрей Лысенко на видео, размещенном на ресурсах правительства региона, отметил, что при демобилизации многодетных отцов будет учитываться их мнение об участии в военной операции."Проще говоря, если военнослужащий, имеющий троих детей, заявит о том, что он решил участвовать в специальной военной операции, никто его увольнять не будет", - пояснил Лысенко.
https://ria.ru/20221024/mobilizatsiya-1826232096.html
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общество, александр усс, андрей лысенко, красноярский край, частичная мобилизация в россии
Общество, Александр Усс, Андрей Лысенко, Красноярский край, Частичная мобилизация в России
15:46 24.10.2022 (обновлено: 15:54 24.10.2022)
 
В Красноярском крае вернувшимся мобилизованным разрешили оставить выплаты

В Красноярском крае вернувшимся мобилизованным разрешили оставить региональные выплаты

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОЯРСК, 24 окт - РИА Новости. Многодетные отцы и другие жители Красноярского края, призванные в ходе частичной мобилизации, а затем вернувшиеся домой по правовым основаниям и уже получившие региональную выплату, оставят деньги себе, сообщает краевое правительство.
Глава региона Александр Усс написал сегодня в своем Telegram-канале, что поручил краевому военкому "незамедлительно обеспечить возвращение домой наших земляков, которые входят в эту категорию". По его словам, "органы местной власти должны оперативно составить соответствующие списки и направить их в военкоматы".
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"Если житель был призван в рамках частичной мобилизации, объявленной в соответствии с указом президента, и уже получил единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, но по каким-то причинам вернулся, то перечисленные денежные средства не подлежат возврату", — говорится в Telegram-канале правительства со ссылкой на министра социальной политики Ирину Пастухову.
Военком Красноярского края Андрей Лысенко на видео, размещенном на ресурсах правительства региона, отметил, что при демобилизации многодетных отцов будет учитываться их мнение об участии в военной операции.
"Проще говоря, если военнослужащий, имеющий троих детей, заявит о том, что он решил участвовать в специальной военной операции, никто его увольнять не будет", - пояснил Лысенко.
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ОбществоАлександр УссАндрей ЛысенкоКрасноярский крайЧастичная мобилизация в России
 
 
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