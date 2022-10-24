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В Омской области всего 300 мобилизованных получили выплаты
В Омской области всего 300 мобилизованных получили выплаты - РИА Новости, 24.10.2022
В Омской области всего 300 мобилизованных получили выплаты
Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал, что региональные выплаты, предназначенные мобилизованным, получили около 300 человек, а это "капля в... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:13
2022-10-24T10:13
2022-10-24T10:13
общество
александр бурков
омская область
частичная мобилизация в россии
россия
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ОМСК, 24 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал, что региональные выплаты, предназначенные мобилизованным, получили около 300 человек, а это "капля в море"."Сегодня на аппаратном совещании был вынужден жёстко поднять вопрос о задержках с выплатами омичам, призванным в рамках частичной мобилизации", - написал губернатор в своем Telegram-канале.По его словам, мобилизованным начали перечислять по 100 тысяч рублей с 17 октября. "Действительно, бодро отчитались. Теперь смотрим, скольким начислили. Выясняется — чуть более 300 человек. Это капля в море на фоне общего количества бойцов. Многие из них уже за ленточкой. Нет никакой очередности, системы. Такими темпами мы месяц будем переводить деньги", - заявил Бурков.Он сообщил, что в документах на оплату встречаются ошибки – например, неверно указанные фамилии и имена, из-за чего списки возвращают на корректировку."Сейчас в воинских частях тысячи призванных — военным непросто. Не надо на них все валить. Минтруд Омской области должен вместе с сотрудниками министерства обороны садиться и по каждому делать сверку на месте. Причем круглосуточно и без выходных. Не надо перекладывать ответственность друг на друга. Итог всего этого — законное возмущение бойцов и их близких. Сотни обращений в мой адрес. Десятки видео в интернете", - добавил Бурков.Губернатор назначил своего заместителя Олега Зарембу персонально ответственным за обеспечение взаимодействия между правительством региона и структурами министерства обороны по вопросам выплат. "В течение 48 часов Олег Игоревич должен представить полную справку по ситуации и дать исчерпывающие предложения, а также предельно точный график по региональным выплатам", - заключил Бурков.
https://ria.ru/20221023/mobilizatsiya-1826118521.html
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общество, александр бурков, омская область, частичная мобилизация в россии, россия
Общество, Александр Бурков, Омская область, Частичная мобилизация в России, Россия
В Омской области всего 300 мобилизованных получили выплаты
Губернатор Бурков: выплаты получили всего 300 мобилизованных из Омской области
ОМСК, 24 окт - РИА Новости.
Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал
, что региональные выплаты, предназначенные мобилизованным, получили около 300 человек, а это "капля в море".
"Сегодня на аппаратном совещании был вынужден жёстко поднять вопрос о задержках с выплатами омичам, призванным в рамках частичной мобилизации", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, мобилизованным начали перечислять по 100 тысяч рублей с 17 октября. "Действительно, бодро отчитались. Теперь смотрим, скольким начислили. Выясняется — чуть более 300 человек. Это капля в море на фоне общего количества бойцов. Многие из них уже за ленточкой. Нет никакой очередности, системы. Такими темпами мы месяц будем переводить деньги", - заявил Бурков.
Он сообщил, что в документах на оплату встречаются ошибки – например, неверно указанные фамилии и имена, из-за чего списки возвращают на корректировку.
"Сейчас в воинских частях тысячи призванных — военным непросто. Не надо на них все валить. Минтруд Омской области должен вместе с сотрудниками министерства обороны садиться и по каждому делать сверку на месте. Причем круглосуточно и без выходных. Не надо перекладывать ответственность друг на друга. Итог всего этого — законное возмущение бойцов и их близких. Сотни обращений в мой адрес. Десятки видео в интернете", - добавил Бурков.
Губернатор назначил своего заместителя Олега Зарембу персонально ответственным за обеспечение взаимодействия между правительством региона и структурами министерства обороны по вопросам выплат. "В течение 48 часов Олег Игоревич должен представить полную справку по ситуации и дать исчерпывающие предложения, а также предельно точный график по региональным выплатам", - заключил Бурков.