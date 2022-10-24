https://ria.ru/20221024/vybory-1826337313.html
Сунак исключил проведение досрочных всеобщих выборов
Сунак исключил проведение досрочных всеобщих выборов - РИА Новости, 24.10.2022
Сунак исключил проведение досрочных всеобщих выборов
Риши Сунак, избранный на пост премьер-министра Великобритании, исключил проведение в стране досрочных всеобщих выборов, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:00
2022-10-24T17:00
2022-10-24T17:26
в мире
риши сунак
великобритания
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Риши Сунак, избранный на пост премьер-министра Великобритании, исключил проведение в стране досрочных всеобщих выборов, передает агентство Рейтер.Сунак сделал соответствующее заявление на встрече с парламентариями-тори. С требованием о проведении досрочных выборов выступала оппозиционная Лейбористская партия.Ранее в Консервативной партии Великобритании сообщили, что новым премьером страны станет экс-глава Минфина Риши Сунак.
https://ria.ru/20221024/kot-1826339755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, риши сунак, великобритания
В мире, Риши Сунак, Великобритания
17:00 24.10.2022 (обновлено: 17:26 24.10.2022)
Сунак исключил проведение досрочных всеобщих выборов
Премьер Британии Сунак исключил проведение досрочных всеобщих выборов в стране