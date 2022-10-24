https://ria.ru/20221024/vybory-1826337313.html

Сунак исключил проведение досрочных всеобщих выборов

Сунак исключил проведение досрочных всеобщих выборов - РИА Новости, 24.10.2022

Сунак исключил проведение досрочных всеобщих выборов

Риши Сунак, избранный на пост премьер-министра Великобритании, исключил проведение в стране досрочных всеобщих выборов, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T17:00

2022-10-24T17:00

2022-10-24T17:26

в мире

риши сунак

великобритания

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Риши Сунак, избранный на пост премьер-министра Великобритании, исключил проведение в стране досрочных всеобщих выборов, передает агентство Рейтер.Сунак сделал соответствующее заявление на встрече с парламентариями-тори. С требованием о проведении досрочных выборов выступала оппозиционная Лейбористская партия.Ранее в Консервативной партии Великобритании сообщили, что новым премьером страны станет экс-глава Минфина Риши Сунак.

https://ria.ru/20221024/kot-1826339755.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, риши сунак, великобритания