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Сунак исключил проведение досрочных всеобщих выборов - РИА Новости, 24.10.2022
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Сунак исключил проведение досрочных всеобщих выборов
Сунак исключил проведение досрочных всеобщих выборов - РИА Новости, 24.10.2022
Сунак исключил проведение досрочных всеобщих выборов
Риши Сунак, избранный на пост премьер-министра Великобритании, исключил проведение в стране досрочных всеобщих выборов, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:00
2022-10-24T17:26
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Риши Сунак, избранный на пост премьер-министра Великобритании, исключил проведение в стране досрочных всеобщих выборов, передает агентство Рейтер.Сунак сделал соответствующее заявление на встрече с парламентариями-тори. С требованием о проведении досрочных выборов выступала оппозиционная Лейбористская партия.Ранее в Консервативной партии Великобритании сообщили, что новым премьером страны станет экс-глава Минфина Риши Сунак.
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в мире, риши сунак, великобритания
В мире, Риши Сунак, Великобритания
17:00 24.10.2022 (обновлено: 17:26 24.10.2022)
 
Сунак исключил проведение досрочных всеобщих выборов

Премьер Британии Сунак исключил проведение досрочных всеобщих выборов в стране

© AP Photo / Tolga AkmenРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Tolga Akmen
Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Риши Сунак, избранный на пост премьер-министра Великобритании, исключил проведение в стране досрочных всеобщих выборов, передает агентство Рейтер.
Сунак сделал соответствующее заявление на встрече с парламентариями-тори. С требованием о проведении досрочных выборов выступала оппозиционная Лейбористская партия.
Ранее в Консервативной партии Великобритании сообщили, что новым премьером страны станет экс-глава Минфина Риши Сунак.
Кот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 17:06
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