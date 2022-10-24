https://ria.ru/20221024/vybory-1826187389.html
В ЦИК рассказали о росте числа женщин среди кандидатов
В ЦИК рассказали о росте числа женщин среди кандидатов - РИА Новости, 24.10.2022
В ЦИК рассказали о росте числа женщин среди кандидатов
Кандидатов-женщин, в том числе избранных глав и депутатов на прошедших выборах стало больше, в то же время подавляющее большинство работников российской... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:37
2022-10-24T10:37
2022-10-24T10:37
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Кандидатов-женщин, в том числе избранных глав и депутатов на прошедших выборах стало больше, в то же время подавляющее большинство работников российской избирательной системы (80,75%) также являются представительницами прекрасного пола, такими данными поделились с РИА Новости в пресс-службе Центральной избирательной комиссии России.Выборы прошли в России с 9 по 11 сентября. Около 4,7 тысячи избирательных кампаний охватили 82 региона, в них могли принять участие 44 миллиона россиян. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) проходило в единый день голосования 11 сентября 2022 года в 7 регионах РФ - Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве на столичной платформе."На выборах в единый день голосования 2022 года от политических партий и в порядке самовыдвижения на различные выборные должности выдвинулось более 31 тысячи женщин. Всего было избрано около 31 тысячи депутатов и глав, из которых около 16 тысяч (51,5%) – женщины", - сообщили в Центризбиркоме.Для сравнения ЦИК привел данные, что в 2021 году было выдвинуто 29 688 женщин, из которых были избраны 12 992 (43,8%).Больше всего представительниц прекрасного пола работает в составе участковых избирательных комиссий - 695 763 женщины, это 81,3% от общего числа работников УИКов. В территориальных избирательных комиссиях 18 193 (65%) женщины, в избиркомах субъектов Российской Федерации работает 461 (40%) женщина, поделились данными в ЦИК.Председателей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации среди мужчин все же больше, чем женщин. Женщин председателей имеют 28 субъектов, в 57 этот пост все же занимают мужчины.Также в 17 субъектах России работают 23 ТИК, где все члены – это женщины, а председателем стал мужчина. Подобных УИК во всех 89 регионах насчитывается 2424, а обратная ситуация, когда мужской комиссией руководит женщина насчитывается 39 в 19 субъектах.
https://ria.ru/20221011/kazakhstan-1822991486.html
https://ria.ru/20221012/zhenschiny-1823440739.html
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Политика, Россия, Псковская область, Москва
В ЦИК рассказали о росте числа женщин среди кандидатов
В ЦИК заявили, что в этом году на различные должности были избраны около 16 тысяч женщин
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Кандидатов-женщин, в том числе избранных глав и депутатов на прошедших выборах стало больше, в то же время подавляющее большинство работников российской избирательной системы (80,75%) также являются представительницами прекрасного пола, такими данными поделились с РИА Новости в пресс-службе Центральной избирательной комиссии России.
Выборы прошли в России с 9 по 11 сентября. Около 4,7 тысячи избирательных кампаний охватили 82 региона, в них могли принять участие 44 миллиона россиян. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) проходило в единый день голосования 11 сентября 2022 года в 7 регионах РФ - Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях
, а также в Москве
на столичной платформе.
"На выборах в единый день голосования 2022 года от политических партий и в порядке самовыдвижения на различные выборные должности выдвинулось более 31 тысячи женщин. Всего было избрано около 31 тысячи депутатов и глав, из которых около 16 тысяч (51,5%) – женщины", - сообщили в Центризбиркоме.
Для сравнения ЦИК привел данные, что в 2021 году было выдвинуто 29 688 женщин, из которых были избраны 12 992 (43,8%).
"По состоянию на 19 октября 2022 года в избирательной системе Российской Федерации работает 714 417 женщин, что составляет 80,75% от общего числа работников системы", - рассказали в пресс-службе.
Больше всего представительниц прекрасного пола работает в составе участковых избирательных комиссий - 695 763 женщины, это 81,3% от общего числа работников УИКов. В территориальных избирательных комиссиях 18 193 (65%) женщины, в избиркомах субъектов Российской Федерации работает 461 (40%) женщина, поделились данными в ЦИК.
Председателей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации среди мужчин все же больше, чем женщин. Женщин председателей имеют 28 субъектов, в 57 этот пост все же занимают мужчины.
"В 89 субъектах РФ в 23 543 УИК (25,13% от общего числа УИК) – все члены комиссий – женщины. В 49 субъектах РФ в 110 ТИК в составе избирательных комиссий работают только женщины", - уточнили в пресс-службе.
Также в 17 субъектах России работают 23 ТИК, где все члены – это женщины, а председателем стал мужчина. Подобных УИК во всех 89 регионах насчитывается 2424, а обратная ситуация, когда мужской комиссией руководит женщина насчитывается 39 в 19 субъектах.