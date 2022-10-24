16:54 24.10.2022 (обновлено: 18:07 24.10.2022)
WSJ сообщил о неожиданной проблеме в ВСУ из-за зимы
WSJ: украинский военный заявил, что зима затруднит ведение боевых действий для ВСУ
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Донецкой области
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. С наступлением зимы украинская армия столкнется с существенными затруднениями, связанными с маскировкой, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на командира одного из подразделений ВСУ.
"Мы не cможем сражаться как весной и летом. Прятаться будет гораздо труднее", — сказал военный.
По его словам, в условиях зимы и снежного покрова российским БПЛА будет проще обнаружить артиллерийские позиции противника и точные маршруты его передвижений для нанесения ударов.
"Если солдаты разожгут костер, чтобы согреться, они будут также более заметны, а отсутствие листьев на деревьях разоблачит их еще быстрее", — пожаловался украинский офицер.
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Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.
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