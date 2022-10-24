https://ria.ru/20221024/vsu-1826335070.html

WSJ сообщил о неожиданной проблеме в ВСУ из-за зимы

WSJ сообщил о неожиданной проблеме в ВСУ из-за зимы - РИА Новости, 24.10.2022

WSJ сообщил о неожиданной проблеме в ВСУ из-за зимы

С наступлением зимы украинская армия столкнется с существенными затруднениями, связанными с маскировкой, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на командира... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:54

2022-10-24T16:54

2022-10-24T18:07

в мире

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. С наступлением зимы украинская армия столкнется с существенными затруднениями, связанными с маскировкой, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на командира одного из подразделений ВСУ.По его словам, в условиях зимы и снежного покрова российским БПЛА будет проще обнаружить артиллерийские позиции противника и точные маршруты его передвижений для нанесения ударов."Если солдаты разожгут костер, чтобы согреться, они будут также более заметны, а отсутствие листьев на деревьях разоблачит их еще быстрее", — пожаловался украинский офицер.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.

https://ria.ru/20221023/ukraina-1826080997.html

https://ria.ru/20221022/vsu-1825943009.html

украина

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, вооруженные силы украины, украина