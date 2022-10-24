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Макрон прибыл в Ватикан на встречу с папой Франциском - РИА Новости, 24.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221024/vstrecha-1826221408.html
Макрон прибыл в Ватикан на встречу с папой Франциском
Макрон прибыл в Ватикан на встречу с папой Франциском - РИА Новости, 24.10.2022
Макрон прибыл в Ватикан на встречу с папой Франциском
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в понедельник в Ватикан, где состоится его встреча с папой Римским Франциском. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:02
2022-10-24T12:09
франциск (хорхе марио бергольо)
эммануэль макрон
иммануил кант
ватикан
франция
религия
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ВАТИКАН, 24 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в понедельник в Ватикан, где состоится его встреча с папой Римским Франциском.Это уже третий визит Макрона в Апостольский дворец. Впервые он посетил Ватикан в качестве главы государства в июне 2018 года. Тогда в центре внимания его встречи с папой Франциском находились вопросы миграционной политики и положение христиан на Ближнем Востоке. В ноябре прошлого года президент вновь посетил город-государство и обсудил с понтификом проблему климатических изменений, а также ряд международных досье, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке.На сей раз в центре беседы Макрона с папой Римским, несомненно, будут находиться вопросы, связанные с обеспечением мира на планете и разрешением острых международных кризисов, включая украинский. Это ясно дал понять сам французский президент, когда, выступая в воскресенье в Риме на открытии международного форума "Взывая о мире. Диалог религий и культур", сообщил, что намерен подарить понтифику старинное издание трактата Иммануила Канта "К вечному миру". При этом Макрон отметил, что великий немецкий философ в качестве одного из главнейших условий заключения мирного договора называл отсутствие в нем поводов для будущей войны.
https://ria.ru/20221024/makron-1826169752.html
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франциск (хорхе марио бергольо), эммануэль макрон, иммануил кант, ватикан, франция
Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Эммануэль Макрон, Иммануил Кант, Ватикан, Франция, Религия
12:02 24.10.2022 (обновлено: 12:09 24.10.2022)
 
Макрон прибыл в Ватикан на встречу с папой Франциском

В Ватикан на встречу с папой Римским Франциском прибыл президент Франции Макрон

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон выходит из машины у государственной резиденции в Кишневе
Президент Франции Эммануэль Макрон выходит из машины у государственной резиденции в Кишневе - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Sputnik / Раду Прока
Перейти в медиабанк
Президент Франции Эммануэль Макрон выходит из машины у государственной резиденции в Кишневе
Читать ria.ru в
ВАТИКАН, 24 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в понедельник в Ватикан, где состоится его встреча с папой Римским Франциском.
Это уже третий визит Макрона в Апостольский дворец. Впервые он посетил Ватикан в качестве главы государства в июне 2018 года. Тогда в центре внимания его встречи с папой Франциском находились вопросы миграционной политики и положение христиан на Ближнем Востоке. В ноябре прошлого года президент вновь посетил город-государство и обсудил с понтификом проблему климатических изменений, а также ряд международных досье, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке.
На сей раз в центре беседы Макрона с папой Римским, несомненно, будут находиться вопросы, связанные с обеспечением мира на планете и разрешением острых международных кризисов, включая украинский. Это ясно дал понять сам французский президент, когда, выступая в воскресенье в Риме на открытии международного форума "Взывая о мире. Диалог религий и культур", сообщил, что намерен подарить понтифику старинное издание трактата Иммануила Канта "К вечному миру". При этом Макрон отметил, что великий немецкий философ в качестве одного из главнейших условий заключения мирного договора называл отсутствие в нем поводов для будущей войны.
Президент Франции Эммануэль Макрон говорит по телефону на саммите G7 в замке Эльмау - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 09:20
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РелигияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Эммануэль МакронИммануил КантВатиканФранция
 
 
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