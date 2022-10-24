12:02 24.10.2022 (обновлено: 12:09 24.10.2022)
Макрон прибыл в Ватикан на встречу с папой Франциском
В Ватикан на встречу с папой Римским Франциском прибыл президент Франции Макрон
© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон выходит из машины у государственной резиденции в Кишневе
© Sputnik / Раду Прока
Президент Франции Эммануэль Макрон выходит из машины у государственной резиденции в Кишневе
ВАТИКАН, 24 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в понедельник в Ватикан, где состоится его встреча с папой Римским Франциском.
Это уже третий визит Макрона в Апостольский дворец. Впервые он посетил Ватикан в качестве главы государства в июне 2018 года. Тогда в центре внимания его встречи с папой Франциском находились вопросы миграционной политики и положение христиан на Ближнем Востоке. В ноябре прошлого года президент вновь посетил город-государство и обсудил с понтификом проблему климатических изменений, а также ряд международных досье, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке.
На сей раз в центре беседы Макрона с папой Римским, несомненно, будут находиться вопросы, связанные с обеспечением мира на планете и разрешением острых международных кризисов, включая украинский. Это ясно дал понять сам французский президент, когда, выступая в воскресенье в Риме на открытии международного форума "Взывая о мире. Диалог религий и культур", сообщил, что намерен подарить понтифику старинное издание трактата Иммануила Канта "К вечному миру". При этом Макрон отметил, что великий немецкий философ в качестве одного из главнейших условий заключения мирного договора называл отсутствие в нем поводов для будущей войны.