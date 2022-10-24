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Макрон прибыл в Ватикан на встречу с папой Франциском

Макрон прибыл в Ватикан на встречу с папой Франциском - РИА Новости, 24.10.2022

Макрон прибыл в Ватикан на встречу с папой Франциском

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в понедельник в Ватикан, где состоится его встреча с папой Римским Франциском. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:02

2022-10-24T12:02

2022-10-24T12:09

франциск (хорхе марио бергольо)

эммануэль макрон

иммануил кант

ватикан

франция

религия

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ВАТИКАН, 24 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в понедельник в Ватикан, где состоится его встреча с папой Римским Франциском.Это уже третий визит Макрона в Апостольский дворец. Впервые он посетил Ватикан в качестве главы государства в июне 2018 года. Тогда в центре внимания его встречи с папой Франциском находились вопросы миграционной политики и положение христиан на Ближнем Востоке. В ноябре прошлого года президент вновь посетил город-государство и обсудил с понтификом проблему климатических изменений, а также ряд международных досье, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке.На сей раз в центре беседы Макрона с папой Римским, несомненно, будут находиться вопросы, связанные с обеспечением мира на планете и разрешением острых международных кризисов, включая украинский. Это ясно дал понять сам французский президент, когда, выступая в воскресенье в Риме на открытии международного форума "Взывая о мире. Диалог религий и культур", сообщил, что намерен подарить понтифику старинное издание трактата Иммануила Канта "К вечному миру". При этом Макрон отметил, что великий немецкий философ в качестве одного из главнейших условий заключения мирного договора называл отсутствие в нем поводов для будущей войны.

https://ria.ru/20221024/makron-1826169752.html

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франциск (хорхе марио бергольо), эммануэль макрон, иммануил кант, ватикан, франция