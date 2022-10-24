https://ria.ru/20221024/vs-1826317029.html

Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей ВС

Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей ВС - РИА Новости, 24.10.2022

Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей ВС

Мэр Москвы Сергей Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей Вооруженных сил России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:05

2022-10-24T16:05

2022-10-24T16:18

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

сергей собянин

россия

москва

введение военного положения на новых территориях россии

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей Вооруженных сил России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поручению президента (РФ, Владимира Путина - ред.), меры безопасности в субъектах Российской Федерации скоординирует Сергей Семёнович Собянин. В рамках совета это позволит нам синхронизировать работу с теми мероприятиями, которые реализуются на местах", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.Он добавил, что сейчас в центре внимания губернаторов и региональных штабов должны быть вопросы обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры, энергетики, транспорта и связи."Отдельно прошу организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формирования резервов. В том числе личного состава. Это должно быть сделано на современном уровне, чтобы мы в режиме реального времени видели картину обеспеченности наших войсковых подразделений", - подчеркнул премьер-министр.

https://ria.ru/20221024/rossiya-1826270689.html

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вооруженные силы рф, сергей собянин, россия, москва, введение военного положения на новых территориях россии, михаил мишустин, владимир путин