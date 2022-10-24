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Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей ВС - РИА Новости, 24.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/vs-1826317029.html
Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей ВС
Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей ВС - РИА Новости, 24.10.2022
Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей ВС
Мэр Москвы Сергей Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей Вооруженных сил России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:05
2022-10-24T16:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
сергей собянин
россия
москва
введение военного положения на новых территориях россии
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей Вооруженных сил России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поручению президента (РФ, Владимира Путина - ред.), меры безопасности в субъектах Российской Федерации скоординирует Сергей Семёнович Собянин. В рамках совета это позволит нам синхронизировать работу с теми мероприятиями, которые реализуются на местах", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.Он добавил, что сейчас в центре внимания губернаторов и региональных штабов должны быть вопросы обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры, энергетики, транспорта и связи."Отдельно прошу организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формирования резервов. В том числе личного состава. Это должно быть сделано на современном уровне, чтобы мы в режиме реального времени видели картину обеспеченности наших войсковых подразделений", - подчеркнул премьер-министр.
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вооруженные силы рф, сергей собянин, россия, москва, введение военного положения на новых территориях россии, михаил мишустин, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Сергей Собянин, Россия, Москва, Введение военного положения на новых территориях России, Михаил Мишустин, Владимир Путин
16:05 24.10.2022 (обновлено: 16:18 24.10.2022)
 
Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей ВС

Мишустин сообщил, что Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей ВС

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мэр Москвы Сергей Собянин . Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей Вооруженных сил России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению президента (РФ, Владимира Путина - ред.), меры безопасности в субъектах Российской Федерации скоординирует Сергей Семёнович Собянин. В рамках совета это позволит нам синхронизировать работу с теми мероприятиями, которые реализуются на местах", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.
Он добавил, что сейчас в центре внимания губернаторов и региональных штабов должны быть вопросы обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры, энергетики, транспорта и связи.
"Отдельно прошу организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формирования резервов. В том числе личного состава. Это должно быть сделано на современном уровне, чтобы мы в режиме реального времени видели картину обеспеченности наших войсковых подразделений", - подчеркнул премьер-министр.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФСергей СобянинРоссияМоскваВведение военного положения на новых территориях РоссииМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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