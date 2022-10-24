https://ria.ru/20221024/vs-1826317029.html
Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей ВС
Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей ВС - РИА Новости, 24.10.2022
Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей ВС
Мэр Москвы Сергей Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей Вооруженных сил России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:05
2022-10-24T16:05
2022-10-24T16:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
сергей собянин
россия
москва
введение военного положения на новых территориях россии
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей Вооруженных сил России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поручению президента (РФ, Владимира Путина - ред.), меры безопасности в субъектах Российской Федерации скоординирует Сергей Семёнович Собянин. В рамках совета это позволит нам синхронизировать работу с теми мероприятиями, которые реализуются на местах", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.Он добавил, что сейчас в центре внимания губернаторов и региональных штабов должны быть вопросы обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры, энергетики, транспорта и связи."Отдельно прошу организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формирования резервов. В том числе личного состава. Это должно быть сделано на современном уровне, чтобы мы в режиме реального времени видели картину обеспеченности наших войсковых подразделений", - подчеркнул премьер-министр.
https://ria.ru/20221024/rossiya-1826270689.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Сергей Собянин, Россия, Москва, Введение военного положения на новых территориях России, Михаил Мишустин, Владимир Путин
16:05 24.10.2022 (обновлено: 16:18 24.10.2022)
Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей ВС
Мишустин сообщил, что Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей ВС