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Херсонские власти заявили о скором освобождении еще трех областей Украины - РИА Новости, 24.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/vozvraschenie-1826152320.html
Херсонские власти заявили о скором освобождении еще трех областей Украины
Херсонские власти заявили о скором освобождении еще трех областей Украины - РИА Новости, 24.10.2022
Херсонские власти заявили о скором освобождении еще трех областей Украины
Еще три украинских региона в ближайшем времени освободят из-под контроля киевского режима, такое мнение высказал заместитель главы администрации Херсонской... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T01:38
2022-10-24T02:00
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
владимир путин
россия
украина
донецкая народная республика
в мире
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Еще три украинских региона в ближайшем времени освободят из-под контроля киевского режима, такое мнение высказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Стремоусов подчеркнул, что это "священный долг русских людей освободить русскую землю от неофашизма".Задуматься о референдумахГлава крымского парламента Владимир Константинов ранее заявил, что четырем регионам Украины стоит задуматься о подготовке к проведению референдумов, так как их освобождение неизбежно."Среди регионов бывшей Украины есть Николаевская область, которая должна провести референдум о вхождении в состав России, необходимо проработать только сроки. Нужно также провести референдум в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. Освобождение этих регионов неизбежно. Эти регионы — первые на очереди", - сказал Константинов РИА Новости.Вторые на очереди, по его мнению, — Сумы, Полтава, Чернигов."Результаты этих референдумов очевидны. Люди устали от украинского режима", - сказал Константинов.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже он подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав России.Разменная монета "американских жуликов"Украина оказалась разменной монетой в борьбе между "американскими жуликами", заявил ранее РИА Новости Кирилл Стремоусов.По словам замглавы администрации региона, сегодня в западных странах власть захватила "определенная кучка глобалистов", которая пытается диктовать правила игры на Украине.Кроме того, Стремоусов подчеркнул, что Владимир Зеленский, идя на выборы с лозунгами мира и прекращения конфликтов, обманул украинский народ и привел страну к полному краху и уничтожению.Специальная военная операцияРоссия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
https://ria.ru/20221024/provokatsiya-1826147299.html
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кирилл стремоусов, владимир путин, россия, украина, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кирилл Стремоусов, Владимир Путин, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, В мире
01:38 24.10.2022 (обновлено: 02:00 24.10.2022)
 
Херсонские власти заявили о скором освобождении еще трех областей Украины

Стремоусов пообещал освободить Одесскую, Николаевскую и Днепропетровскую области Украины

© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в медиабанкКолоннада на Приморском бульваре в Одессе
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Сергей Поляков
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Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Еще три украинских региона в ближайшем времени освободят из-под контроля киевского режима, такое мнение высказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"В ближайшее время Николаевская, Одесская, Днепропетровская области будут освобождены от укронацистов", - гласит видеообращение политика, опубликованное в Telegram.
Стремоусов подчеркнул, что это "священный долг русских людей освободить русскую землю от неофашизма".

Задуматься о референдумах

Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее заявил, что четырем регионам Украины стоит задуматься о подготовке к проведению референдумов, так как их освобождение неизбежно.

"Среди регионов бывшей Украины есть Николаевская область, которая должна провести референдум о вхождении в состав России, необходимо проработать только сроки. Нужно также провести референдум в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. Освобождение этих регионов неизбежно. Эти регионы — первые на очереди", - сказал Константинов РИА Новости.

Вторые на очереди, по его мнению, — Сумы, Полтава, Чернигов.

"Результаты этих референдумов очевидны. Люди устали от украинского режима", - сказал Константинов.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже он подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав России.
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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Разменная монета "американских жуликов"

Украина оказалась разменной монетой в борьбе между "американскими жуликами", заявил ранее РИА Новости Кирилл Стремоусов.

По словам замглавы администрации региона, сегодня в западных странах власть захватила "определенная кучка глобалистов", которая пытается диктовать правила игры на Украине.

Кроме того, Стремоусов подчеркнул, что Владимир Зеленский, идя на выборы с лозунгами мира и прекращения конфликтов, обманул украинский народ и привел страну к полному краху и уничтожению.
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Специальная военная операция

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
 
Специальная военная операция на УкраинеКирилл СтремоусовВладимир ПутинРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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