https://ria.ru/20221024/vozvraschenie-1826152320.html

Херсонские власти заявили о скором освобождении еще трех областей Украины

Херсонские власти заявили о скором освобождении еще трех областей Украины - РИА Новости, 24.10.2022

Херсонские власти заявили о скором освобождении еще трех областей Украины

Еще три украинских региона в ближайшем времени освободят из-под контроля киевского режима, такое мнение высказал заместитель главы администрации Херсонской... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T01:38

2022-10-24T01:38

2022-10-24T02:00

специальная военная операция на украине

кирилл стремоусов

владимир путин

россия

украина

донецкая народная республика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100413/05/1004130544_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_293b18d6c9113daeb8a2aebc6c9ce258.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Еще три украинских региона в ближайшем времени освободят из-под контроля киевского режима, такое мнение высказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Стремоусов подчеркнул, что это "священный долг русских людей освободить русскую землю от неофашизма".Задуматься о референдумахГлава крымского парламента Владимир Константинов ранее заявил, что четырем регионам Украины стоит задуматься о подготовке к проведению референдумов, так как их освобождение неизбежно."Среди регионов бывшей Украины есть Николаевская область, которая должна провести референдум о вхождении в состав России, необходимо проработать только сроки. Нужно также провести референдум в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. Освобождение этих регионов неизбежно. Эти регионы — первые на очереди", - сказал Константинов РИА Новости.Вторые на очереди, по его мнению, — Сумы, Полтава, Чернигов."Результаты этих референдумов очевидны. Люди устали от украинского режима", - сказал Константинов.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже он подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав России.Разменная монета "американских жуликов"Украина оказалась разменной монетой в борьбе между "американскими жуликами", заявил ранее РИА Новости Кирилл Стремоусов.По словам замглавы администрации региона, сегодня в западных странах власть захватила "определенная кучка глобалистов", которая пытается диктовать правила игры на Украине.Кроме того, Стремоусов подчеркнул, что Владимир Зеленский, идя на выборы с лозунгами мира и прекращения конфликтов, обманул украинский народ и привел страну к полному краху и уничтожению.Специальная военная операцияРоссия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.

https://ria.ru/20221024/provokatsiya-1826147299.html

https://ria.ru/20221023/bayden-1826132842.html

россия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кирилл стремоусов, владимир путин, россия, украина, донецкая народная республика, в мире