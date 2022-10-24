https://ria.ru/20221024/volochkova-1826352898.html

Пользователи сети раскритиковали номер Волочковой на шоу "Маска.Танцы"

Пользователи сети раскритиковали номер Волочковой на шоу "Маска.Танцы" - РИА Новости, 24.10.2022

Пользователи сети раскритиковали номер Волочковой на шоу "Маска.Танцы"

Пользователи Сети раскритиковали выступление и хореографию Анастасии Волочковой на шоу "Маска. Танцы". После ухода из проекта балерина выложила видео с... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T18:33

2022-10-24T18:33

2022-10-24T18:33

шоубиз

анастасия волочкова

шоу "маска"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749196708_0:0:2316:1302_1920x0_80_0_0_129584ac8bd4305155fc9c68572b4895.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали выступление и хореографию Анастасии Волочковой на шоу "Маска. Танцы". После ухода из проекта балерина выложила видео с репетиции номера в соцсети. Подписчики в комментариях неоднозначно восприняли пост. Одни раскритиковали Волочкову. Другие поддержали артистку.Ранее Волочкова договорилась с певцом Брилевым о записи патриотических песен. Подробности совместной работы балерина оставила в тайне.

https://ria.ru/20221024/volochkova-1826187234.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

анастасия волочкова, шоу "маска"