Пользователи сети раскритиковали номер Волочковой на шоу "Маска.Танцы"
Подписчики раскритиковали выступление и хореографию Волочковой на шоу "Маска. Танцы"
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали выступление и хореографию Анастасии Волочковой на шоу "Маска. Танцы". После ухода из проекта балерина выложила видео с репетиции номера в соцсети.
"Я старалась. Я была уверена, что если проект про танцы, надо танцевать. Оказалось, моя грация и стройность помешали", – подписала видео артистка.
Подписчики в комментариях неоднозначно восприняли пост. Одни раскритиковали Волочкову.
"Настя, какая вы деревянная!", "Стыдно за балерину. Подтанцовка спасла номер", "Танцует, как цапля", "Без вживания в танец!" – возмутились пользователи Сети.
Другие поддержали артистку.
"Отличная командная работа!", "Потрясающе!", "Насте все по плечу!", "Вы, как всегда, прекрасны!" – отреагировали поклонники звезды.
Ранее Волочкова договорилась с певцом Брилевым о записи патриотических песен. Подробности совместной работы балерина оставила в тайне.