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Пользователи сети раскритиковали номер Волочковой на шоу "Маска.Танцы" - РИА Новости, 24.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221024/volochkova-1826352898.html
Пользователи сети раскритиковали номер Волочковой на шоу "Маска.Танцы"
Пользователи сети раскритиковали номер Волочковой на шоу "Маска.Танцы" - РИА Новости, 24.10.2022
Пользователи сети раскритиковали номер Волочковой на шоу "Маска.Танцы"
Пользователи Сети раскритиковали выступление и хореографию Анастасии Волочковой на шоу "Маска. Танцы". После ухода из проекта балерина выложила видео с... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T18:33
2022-10-24T18:33
шоубиз
анастасия волочкова
шоу "маска"
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали выступление и хореографию Анастасии Волочковой на шоу "Маска. Танцы". После ухода из проекта балерина выложила видео с репетиции номера в соцсети. Подписчики в комментариях неоднозначно восприняли пост. Одни раскритиковали Волочкову. Другие поддержали артистку.Ранее Волочкова договорилась с певцом Брилевым о записи патриотических песен. Подробности совместной работы балерина оставила в тайне.
https://ria.ru/20221024/volochkova-1826187234.html
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анастасия волочкова, шоу "маска"
Шоубиз, Анастасия Волочкова, Шоу "Маска"
18:33 24.10.2022
 
Пользователи сети раскритиковали номер Волочковой на шоу "Маска.Танцы"

Подписчики раскритиковали выступление и хореографию Волочковой на шоу "Маска. Танцы"

© YesNoYes/YoutubeСкриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу "ДаДа — НетНет"
Скриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу ДаДа — НетНет
© YesNoYes/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали выступление и хореографию Анастасии Волочковой на шоу "Маска. Танцы". После ухода из проекта балерина выложила видео с репетиции номера в соцсети.
"Я старалась. Я была уверена, что если проект про танцы, надо танцевать. Оказалось, моя грация и стройность помешали", – подписала видео артистка.
Подписчики в комментариях неоднозначно восприняли пост. Одни раскритиковали Волочкову.
"Настя, какая вы деревянная!", "Стыдно за балерину. Подтанцовка спасла номер", "Танцует, как цапля", "Без вживания в танец!" – возмутились пользователи Сети.
Другие поддержали артистку.
"Отличная командная работа!", "Потрясающе!", "Насте все по плечу!", "Вы, как всегда, прекрасны!" – отреагировали поклонники звезды.
Ранее Волочкова договорилась с певцом Брилевым о записи патриотических песен. Подробности совместной работы балерина оставила в тайне.
Кадр из шоу “Маска. Танцы”
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