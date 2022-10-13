https://ria.ru/20221013/volochkova-1823828962.html

Волочкова решила записать патриотические песни

Волочкова решила записать патриотические песни - РИА Новости, 13.10.2022

Волочкова решила записать патриотические песни

Анастасия Волочкова решила записать патриотические композиции. Она будет сотрудничать с певцом Владимиром Брилевым. По словам балерины, они познакомились в... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:52

2022-10-13T18:52

2022-10-13T18:52

шоубиз

анастасия волочкова

музыка

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Анастасия Волочкова решила записать патриотические композиции. Она будет сотрудничать с певцом Владимиром Брилевым. По словам балерины, они познакомились в компании общих друзей и договорились о совместной работе. Подробности совместной работы Волочкова оставила в тайне, но поделилась впечатлением о Брилеве. Балерина регулярно записывает сольные композиции. По ее словам, сейчас важно дарить зрителям положительные эмоции.Ранее музыкальный критик Сергей Соседов назвал ресторан идеальным местом для пения Волочковой.Владимир Брилев – певец, актер, композитор, общественный деятель. Он член Московского регионального штаба Общероссийского народного фронта "За Россию!".

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

анастасия волочкова, музыка