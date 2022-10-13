https://ria.ru/20221013/volochkova-1823828962.html
Волочкова решила записать патриотические песни
Волочкова решила записать патриотические песни - РИА Новости, 13.10.2022
Волочкова решила записать патриотические песни
Анастасия Волочкова решила записать патриотические композиции. Она будет сотрудничать с певцом Владимиром Брилевым. По словам балерины, они познакомились в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:52
2022-10-13T18:52
2022-10-13T18:52
шоубиз
анастасия волочкова
музыка
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Анастасия Волочкова решила записать патриотические композиции. Она будет сотрудничать с певцом Владимиром Брилевым. По словам балерины, они познакомились в компании общих друзей и договорились о совместной работе. Подробности совместной работы Волочкова оставила в тайне, но поделилась впечатлением о Брилеве. Балерина регулярно записывает сольные композиции. По ее словам, сейчас важно дарить зрителям положительные эмоции.Ранее музыкальный критик Сергей Соседов назвал ресторан идеальным местом для пения Волочковой.Владимир Брилев – певец, актер, композитор, общественный деятель. Он член Московского регионального штаба Общероссийского народного фронта "За Россию!".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия волочкова, музыка
Шоубиз, Анастасия Волочкова, Музыка
Волочкова решила записать патриотические песни
Волочкова договорилась с певцом Брилевым о записи патриотических композиций
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Анастасия Волочкова решила записать патриотические композиции. Она будет сотрудничать с певцом Владимиром Брилевым. По словам балерины, они познакомились в компании общих друзей и договорились о совместной работе.
"У нас появилась такая идея: сделать тандем на патриотические песни. На одну из них записать очень трогательный клип", –поделилась артистка в интервью Teleprogramma.pro.
Подробности совместной работы Волочкова оставила в тайне, но поделилась впечатлением о Брилеве.
"Есть в этом мире люди, с которыми хочется творить. С которыми легко, потому что они профессионалы", – охарактеризовала Анастасия коллегу в своей соцсети.
Балерина регулярно записывает сольные композиции. По ее словам, сейчас важно дарить зрителям положительные эмоции.
"Все мои спектакли, мои выступления очень позитивные. Я отвлекаю людей от того негатива, который происходит вокруг", – сказала балерина.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов назвал
ресторан идеальным местом для пения Волочковой.
Владимир Брилев – певец, актер, композитор, общественный деятель. Он член Московского регионального штаба Общероссийского народного фронта "За Россию!".