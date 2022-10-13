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Волочкова решила записать патриотические песни - РИА Новости, 13.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221013/volochkova-1823828962.html
Волочкова решила записать патриотические песни
Волочкова решила записать патриотические песни - РИА Новости, 13.10.2022
Волочкова решила записать патриотические песни
Анастасия Волочкова решила записать патриотические композиции. Она будет сотрудничать с певцом Владимиром Брилевым. По словам балерины, они познакомились в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:52
2022-10-13T18:52
шоубиз
анастасия волочкова
музыка
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Анастасия Волочкова решила записать патриотические композиции. Она будет сотрудничать с певцом Владимиром Брилевым. По словам балерины, они познакомились в компании общих друзей и договорились о совместной работе. Подробности совместной работы Волочкова оставила в тайне, но поделилась впечатлением о Брилеве. Балерина регулярно записывает сольные композиции. По ее словам, сейчас важно дарить зрителям положительные эмоции.Ранее музыкальный критик Сергей Соседов назвал ресторан идеальным местом для пения Волочковой.Владимир Брилев – певец, актер, композитор, общественный деятель. Он член Московского регионального штаба Общероссийского народного фронта "За Россию!".
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анастасия волочкова, музыка
Шоубиз, Анастасия Волочкова, Музыка
18:52 13.10.2022
 
Волочкова решила записать патриотические песни

Волочкова договорилась с певцом Брилевым о записи патриотических композиций

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкОткрытие выставки Никаса Сафронова "Иные миры"
Открытие выставки Никаса Сафронова Иные миры - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Анастасия Волочкова решила записать патриотические композиции. Она будет сотрудничать с певцом Владимиром Брилевым. По словам балерины, они познакомились в компании общих друзей и договорились о совместной работе.

"У нас появилась такая идея: сделать тандем на патриотические песни. На одну из них записать очень трогательный клип", –поделилась артистка в интервью Teleprogramma.pro.

Подробности совместной работы Волочкова оставила в тайне, но поделилась впечатлением о Брилеве.

"Есть в этом мире люди, с которыми хочется творить. С которыми легко, потому что они профессионалы", – охарактеризовала Анастасия коллегу в своей соцсети.

© Фото : Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова с певцом Владимиром Брилевым
Анастасия Волочкова с певцом Владимиром Брилевым - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Фото : Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова с певцом Владимиром Брилевым
Балерина регулярно записывает сольные композиции. По ее словам, сейчас важно дарить зрителям положительные эмоции.

"Все мои спектакли, мои выступления очень позитивные. Я отвлекаю людей от того негатива, который происходит вокруг", – сказала балерина.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов назвал ресторан идеальным местом для пения Волочковой.
Владимир Брилев – певец, актер, композитор, общественный деятель. Он член Московского регионального штаба Общероссийского народного фронта "За Россию!".
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