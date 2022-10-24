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Пьяный петербуржец пришел в военкомат с травматическим оружием - РИА Новости, 24.10.2022
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Пьяный петербуржец пришел в военкомат с травматическим оружием
Пьяный петербуржец пришел в военкомат с травматическим оружием - РИА Новости, 24.10.2022
Пьяный петербуржец пришел в военкомат с травматическим оружием
Росгвардейцы вместе с полицейскими задержали пьяного жителя Санкт-Петербурга, который пришел в военкомат в Красногвардейском районе с травматическим пистолетом, РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T19:30
2022-10-24T19:30
происшествия
санкт-петербург
красногвардейский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
частичная мобилизация в россии
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Росгвардейцы вместе с полицейскими задержали пьяного жителя Санкт-Петербурга, который пришел в военкомат в Красногвардейском районе с травматическим пистолетом, сообщает городское управление Росгвардии.Как отмечает ведомство, работники военкомата сообщили правоохранителям о том, что в здании находится вооруженный человек. Увидев росгвардейцев вместе с нарядом патрульно-постовой службы полиции, мужчина бросил пистолет на пол."Установлено, что оружие является травматическим и принадлежит его сожительнице. Тридцатишестилетний задержанный доставлен в отдел полиции", - информирует Telegram-канал ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.Женщина, который принадлежит травматический пистолет, привлечена к административной ответственности за нарушение правил хранения оружия, заключают в управлении Росгвардии.
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санкт-петербург
красногвардейский район
россия
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происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), частичная мобилизация в россии, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Частичная мобилизация в России, Россия
19:30 24.10.2022
 
Пьяный петербуржец пришел в военкомат с травматическим оружием

Росгвардия задержала пьяного петербуржца, пришедшего в военкомат с травматическим оружием

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник Росгвардии. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Росгвардейцы вместе с полицейскими задержали пьяного жителя Санкт-Петербурга, который пришел в военкомат в Красногвардейском районе с травматическим пистолетом, сообщает городское управление Росгвардии.
Как отмечает ведомство, работники военкомата сообщили правоохранителям о том, что в здании находится вооруженный человек. Увидев росгвардейцев вместе с нарядом патрульно-постовой службы полиции, мужчина бросил пистолет на пол.
"Установлено, что оружие является травматическим и принадлежит его сожительнице. Тридцатишестилетний задержанный доставлен в отдел полиции", - информирует Telegram-канал ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Женщина, который принадлежит травматический пистолет, привлечена к административной ответственности за нарушение правил хранения оружия, заключают в управлении Росгвардии.
Сотрудник МВД России - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 05:37
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ПроисшествияСанкт-ПетербургКрасногвардейский районФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Частичная мобилизация в РоссииРоссия
 
 
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