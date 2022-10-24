https://ria.ru/20221024/voenkomat-1826377290.html

Пьяный петербуржец пришел в военкомат с травматическим оружием

Пьяный петербуржец пришел в военкомат с травматическим оружием - РИА Новости, 24.10.2022

Пьяный петербуржец пришел в военкомат с травматическим оружием

Росгвардейцы вместе с полицейскими задержали пьяного жителя Санкт-Петербурга, который пришел в военкомат в Красногвардейском районе с травматическим пистолетом, РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T19:30

2022-10-24T19:30

2022-10-24T19:30

происшествия

санкт-петербург

красногвардейский район

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

частичная мобилизация в россии

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Росгвардейцы вместе с полицейскими задержали пьяного жителя Санкт-Петербурга, который пришел в военкомат в Красногвардейском районе с травматическим пистолетом, сообщает городское управление Росгвардии.Как отмечает ведомство, работники военкомата сообщили правоохранителям о том, что в здании находится вооруженный человек. Увидев росгвардейцев вместе с нарядом патрульно-постовой службы полиции, мужчина бросил пистолет на пол."Установлено, что оружие является травматическим и принадлежит его сожительнице. Тридцатишестилетний задержанный доставлен в отдел полиции", - информирует Telegram-канал ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.Женщина, который принадлежит травматический пистолет, привлечена к административной ответственности за нарушение правил хранения оружия, заключают в управлении Росгвардии.

https://ria.ru/20221024/ubiystvo-1826157673.html

санкт-петербург

красногвардейский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), частичная мобилизация в россии, россия