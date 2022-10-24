https://ria.ru/20221024/voditeli-1826351998.html

В России утвердили новые правила проверки водителей на алкоголь

В России утвердили новые правила проверки водителей на алкоголь - РИА Новости, 24.10.2022

В России утвердили новые правила проверки водителей на алкоголь

Правительство утвердило новые правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения, соответствующий документ опубликовали на... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T17:59

2022-10-24T17:59

2022-10-24T18:37

общество

россия

авто

алкоголь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794623417_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_77e6cf7d4c92945537b26c171fbfd29a.jpg

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Правительство утвердило новые правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения, соответствующий документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.Теперь замеры можно проводить только в присутствии двух понятых либо с видеофиксацией. Основаниями для проверки могут быть запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или несоответствующее обстановке поведение.Если прибор покажет более 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха и водитель откажется признавать результаты освидетельствования, его доставят в медучреждение.Если водитель отказывается от прохождения освидетельствования или не согласен с его результатами, то его доставят в медучреждение. Аналогичное решение будет принято в случае, если прибор не выявит превышения нормы, но у инспекторов будут достаточные основания полагать, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.Постановление вступит в силу с 1 марта 2023 года на шесть лет.

https://ria.ru/20220611/alkogol-1794728652.html

https://ria.ru/20220616/prava-1795618955.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, авто, алкоголь