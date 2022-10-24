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В России утвердили новые правила проверки водителей на алкоголь - РИА Новости, 24.10.2022
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В России утвердили новые правила проверки водителей на алкоголь
В России утвердили новые правила проверки водителей на алкоголь - РИА Новости, 24.10.2022
В России утвердили новые правила проверки водителей на алкоголь
Правительство утвердило новые правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения, соответствующий документ опубликовали на... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:59
2022-10-24T18:37
общество
россия
авто
алкоголь
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Правительство утвердило новые правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения, соответствующий документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.Теперь замеры можно проводить только в присутствии двух понятых либо с видеофиксацией. Основаниями для проверки могут быть запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или несоответствующее обстановке поведение.Если прибор покажет более 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха и водитель откажется признавать результаты освидетельствования, его доставят в медучреждение.Если водитель отказывается от прохождения освидетельствования или не согласен с его результатами, то его доставят в медучреждение. Аналогичное решение будет принято в случае, если прибор не выявит превышения нормы, но у инспекторов будут достаточные основания полагать, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.Постановление вступит в силу с 1 марта 2023 года на шесть лет.
https://ria.ru/20220611/alkogol-1794728652.html
https://ria.ru/20220616/prava-1795618955.html
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общество, россия, авто, алкоголь
Общество, Россия, Авто, Алкоголь
17:59 24.10.2022 (обновлено: 18:37 24.10.2022)
 
В России утвердили новые правила проверки водителей на алкоголь

Правительство утвердило новые правила освидетельствования водителей на алкоголь

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСотрудник ДПС ГИБДД готовится провести тест на алкоголь
Сотрудник ДПС ГИБДД готовится провести тест на алкоголь - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудник ДПС ГИБДД готовится провести тест на алкоголь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Правительство утвердило новые правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения, соответствующий документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.
Теперь замеры можно проводить только в присутствии двух понятых либо с видеофиксацией. Основаниями для проверки могут быть запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или несоответствующее обстановке поведение.
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Если прибор покажет более 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха и водитель откажется признавать результаты освидетельствования, его доставят в медучреждение.
Если водитель отказывается от прохождения освидетельствования или не согласен с его результатами, то его доставят в медучреждение. Аналогичное решение будет принято в случае, если прибор не выявит превышения нормы, но у инспекторов будут достаточные основания полагать, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.
Постановление вступит в силу с 1 марта 2023 года на шесть лет.
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