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МИД предложил оценить, стоит ли проводить международные форумы в США
МИД предложил оценить, стоит ли проводить международные форумы в США - РИА Новости, 24.10.2022
МИД предложил оценить, стоит ли проводить международные форумы в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала подумать над отказом от проведения международных форумов в США. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T18:18
2022-10-24T18:18
2022-10-24T20:13
в мире
россия
сша
магатэ
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала подумать над отказом от проведения международных форумов в США.Поводом для подобного заявления стала невыдача виз российской делегации на Международную министерскую конференцию МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке", которая состоится в Вашингтоне 26-28 октября. В ней планировала принять участие российская делегация в составе представителей госкорпорации "Росатом" и Ростехнадзора."США так и не выдали визы российским делегатам, несмотря на то что соответствующие заявки были поданы ими заблаговременно в установленном порядке. Таким образом, абсолютно неприемлемым способом и без всяких на то оснований заблокировано участие России в важном международном мероприятии под эгидой МАГАТЭ", — заявила Захарова.Она подчеркнула, что такое решение Вашингтона грубо нарушает нормы в соглашении между МАГАТЭ и государством, принимающим мероприятие.По ее словам, это еще один пример того, как США "реализуют свою недальновидную политику игнорирования международного права и подмены его извращенным постулатом о некоем "порядке, основанном на правилах", которые Вашингтон сам выдумывает и подстраивает под себя".Американские власти уже действовали подобным образом во время подготовки к очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Из десяти членов официальной российской делегации двое не получили визы, другим их выдали с большой задержкой.
https://ria.ru/20221022/vizy-1825945393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша, магатэ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
В мире, Россия, США, МАГАТЭ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
18:18 24.10.2022 (обновлено: 20:13 24.10.2022)
МИД предложил оценить, стоит ли проводить международные форумы в США
МИД: США не выдали российской делегации визы на министерскую конференцию МАГАТЭ