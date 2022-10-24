https://ria.ru/20221024/vizy-1826357210.html

МИД предложил оценить, стоит ли проводить международные форумы в США

МИД предложил оценить, стоит ли проводить международные форумы в США - РИА Новости, 24.10.2022

МИД предложил оценить, стоит ли проводить международные форумы в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала подумать над отказом от проведения международных форумов в США. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T18:18

2022-10-24T18:18

2022-10-24T20:13

в мире

россия

сша

магатэ

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала подумать над отказом от проведения международных форумов в США.Поводом для подобного заявления стала невыдача виз российской делегации на Международную министерскую конференцию МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке", которая состоится в Вашингтоне 26-28 октября. В ней планировала принять участие российская делегация в составе представителей госкорпорации "Росатом" и Ростехнадзора."США так и не выдали визы российским делегатам, несмотря на то что соответствующие заявки были поданы ими заблаговременно в установленном порядке. Таким образом, абсолютно неприемлемым способом и без всяких на то оснований заблокировано участие России в важном международном мероприятии под эгидой МАГАТЭ", — заявила Захарова.Она подчеркнула, что такое решение Вашингтона грубо нарушает нормы в соглашении между МАГАТЭ и государством, принимающим мероприятие.По ее словам, это еще один пример того, как США "реализуют свою недальновидную политику игнорирования международного права и подмены его извращенным постулатом о некоем "порядке, основанном на правилах", которые Вашингтон сам выдумывает и подстраивает под себя".Американские власти уже действовали подобным образом во время подготовки к очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Из десяти членов официальной российской делегации двое не получили визы, другим их выдали с большой задержкой.

https://ria.ru/20221022/vizy-1825945393.html

https://ria.ru/20221019/vizy-1825150921.html

россия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, россия, сша, магатэ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)