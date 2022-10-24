https://ria.ru/20221024/visa-1826301935.html

В Белоруссии восстановили обслуживание карточек VISA

В Белоруссии восстановили обслуживание карточек VISA - РИА Новости, 24.10.2022

В Белоруссии восстановили обслуживание карточек VISA

Бесперебойная работа карточек VISA восстановлена в Белоруссии после наблюдавшейся в течение более трех часов неработоспособности канала связи с этой... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T15:22

2022-10-24T15:22

2022-10-24T15:22

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МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Бесперебойная работа карточек VISA восстановлена в Белоруссии после наблюдавшейся в течение более трех часов неработоспособности канала связи с этой международной платежной системой, сообщается на сайте Банковского процессингового центра страны."Банковский процессинговый центр" информирует, что 24 октября с 10.23 (совпадает с мск) до 13.52 имела место неработоспособность канала связи с международной платежной системой VISA. В настоящее время работоспособность восстановлена в полном объеме", - говорится в сообщении.О причинах сбоя в канале связи не сообщается.Утром в понедельник Банковский процессинговый центр сообщил, что из-за недоступности канала связи с международной платежной системой VISA возможны отказы в обслуживании клиентов по картам этой платежной системы.ОАО "Банковский процессинговый центр" создан рядом крупнейших банков и промышленных предприятий Белоруссии с целью широкого внедрения в стране безналичных расчетов с использованием банковских платежных карточек и развития инфраструктуры обслуживания держателей карточек.Банковский процессинговый центр предоставляет комплекс услуг по процессингу операций с банковскими платежными карточками. Он специализируется на информационно–технологическом обеспечении безналичных расчетов с использованием банковских платежных карточек системы "Белкарт", международных систем VISA International, MasterCard WorldWide, UnionPay, American Express, платежной системы "Мир", действующих на территории Белоруссии.

https://ria.ru/20221024/visa-1826254841.html

https://ria.ru/20220922/karty-1818416223.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, белоруссия, visa, inc., mastercard, inc., american express