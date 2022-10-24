В Белоруссии восстановили обслуживание карточек VISA
Процессинговый центр сообщил, что в Белоруссии восстановили обслуживание карточек VISA
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Бесперебойная работа карточек VISA восстановлена в Белоруссии после наблюдавшейся в течение более трех часов неработоспособности канала связи с этой международной платежной системой, сообщается на сайте Банковского процессингового центра страны.
"Банковский процессинговый центр" информирует, что 24 октября с 10.23 (совпадает с мск) до 13.52 имела место неработоспособность канала связи с международной платежной системой VISA. В настоящее время работоспособность восстановлена в полном объеме", - говорится в сообщении.
О причинах сбоя в канале связи не сообщается.
Утром в понедельник Банковский процессинговый центр сообщил, что из-за недоступности канала связи с международной платежной системой VISA возможны отказы в обслуживании клиентов по картам этой платежной системы.
ОАО "Банковский процессинговый центр" создан рядом крупнейших банков и промышленных предприятий Белоруссии с целью широкого внедрения в стране безналичных расчетов с использованием банковских платежных карточек и развития инфраструктуры обслуживания держателей карточек.
Банковский процессинговый центр предоставляет комплекс услуг по процессингу операций с банковскими платежными карточками. Он специализируется на информационно–технологическом обеспечении безналичных расчетов с использованием банковских платежных карточек системы "Белкарт", международных систем VISA International, MasterCard WorldWide, UnionPay, American Express, платежной системы "Мир", действующих на территории Белоруссии.