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В Белоруссии восстановили обслуживание карточек VISA - РИА Новости, 24.10.2022
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В Белоруссии восстановили обслуживание карточек VISA
В Белоруссии восстановили обслуживание карточек VISA - РИА Новости, 24.10.2022
В Белоруссии восстановили обслуживание карточек VISA
Бесперебойная работа карточек VISA восстановлена в Белоруссии после наблюдавшейся в течение более трех часов неработоспособности канала связи с этой... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:22
2022-10-24T15:22
экономика
технологии
белоруссия
visa, inc.
mastercard, inc.
american express
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МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Бесперебойная работа карточек VISA восстановлена в Белоруссии после наблюдавшейся в течение более трех часов неработоспособности канала связи с этой международной платежной системой, сообщается на сайте Банковского процессингового центра страны."Банковский процессинговый центр" информирует, что 24 октября с 10.23 (совпадает с мск) до 13.52 имела место неработоспособность канала связи с международной платежной системой VISA. В настоящее время работоспособность восстановлена в полном объеме", - говорится в сообщении.О причинах сбоя в канале связи не сообщается.Утром в понедельник Банковский процессинговый центр сообщил, что из-за недоступности канала связи с международной платежной системой VISA возможны отказы в обслуживании клиентов по картам этой платежной системы.ОАО "Банковский процессинговый центр" создан рядом крупнейших банков и промышленных предприятий Белоруссии с целью широкого внедрения в стране безналичных расчетов с использованием банковских платежных карточек и развития инфраструктуры обслуживания держателей карточек.Банковский процессинговый центр предоставляет комплекс услуг по процессингу операций с банковскими платежными карточками. Он специализируется на информационно–технологическом обеспечении безналичных расчетов с использованием банковских платежных карточек системы "Белкарт", международных систем VISA International, MasterCard WorldWide, UnionPay, American Express, платежной системы "Мир", действующих на территории Белоруссии.
https://ria.ru/20221024/visa-1826254841.html
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экономика, технологии, белоруссия, visa, inc., mastercard, inc., american express
Экономика, Технологии, Белоруссия, Visa, Inc., MasterCard, Inc., American Express
15:22 24.10.2022
 
В Белоруссии восстановили обслуживание карточек VISA

Процессинговый центр сообщил, что в Белоруссии восстановили обслуживание карточек VISA

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Бесперебойная работа карточек VISA восстановлена в Белоруссии после наблюдавшейся в течение более трех часов неработоспособности канала связи с этой международной платежной системой, сообщается на сайте Банковского процессингового центра страны.
"Банковский процессинговый центр" информирует, что 24 октября с 10.23 (совпадает с мск) до 13.52 имела место неработоспособность канала связи с международной платежной системой VISA. В настоящее время работоспособность восстановлена в полном объеме", - говорится в сообщении.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 13:38
В Белоруссии заявили о перебоях в работе платежной системы VISA
О причинах сбоя в канале связи не сообщается.
Утром в понедельник Банковский процессинговый центр сообщил, что из-за недоступности канала связи с международной платежной системой VISA возможны отказы в обслуживании клиентов по картам этой платежной системы.
ОАО "Банковский процессинговый центр" создан рядом крупнейших банков и промышленных предприятий Белоруссии с целью широкого внедрения в стране безналичных расчетов с использованием банковских платежных карточек и развития инфраструктуры обслуживания держателей карточек.
Банковский процессинговый центр предоставляет комплекс услуг по процессингу операций с банковскими платежными карточками. Он специализируется на информационно–технологическом обеспечении безналичных расчетов с использованием банковских платежных карточек системы "Белкарт", международных систем VISA International, MasterCard WorldWide, UnionPay, American Express, платежной системы "Мир", действующих на территории Белоруссии.
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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ЭкономикаТехнологииБелоруссияVisa, Inc.MasterCard, Inc.American Express
 
 
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