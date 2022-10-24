Рейтинг@Mail.ru
Адвокат Винника направил патриарху Кириллу письмо с просьбой о помощи - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221024/vinnik-1826214548.html
Адвокат Винника направил патриарху Кириллу письмо с просьбой о помощи
Адвокат Винника направил патриарху Кириллу письмо с просьбой о помощи - РИА Новости, 24.10.2022
Адвокат Винника направил патриарху Кириллу письмо с просьбой о помощи
Французский адвокат россиянина Александра Винника Фредерик Бело сообщил в понедельник, что направил письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:40
2022-10-24T11:40
религия
в мире
александр винник
сша
греция
франция
европейский суд по правам человека (еспч)
патриарх кирилл (владимир гундяев)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1563998399_0:77:960:617_1920x0_80_0_0_a4553233bc2d810c588dafdb21211017.jpg
ПАРИЖ, 24 окт - РИА Новости. Французский адвокат россиянина Александра Винника Фредерик Бело сообщил в понедельник, что направил письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой помочь в возвращении обвиняемого из США на родину."Дело Винника для Соединенных Штатов – это разбирательство не правовое, а политическое. В настоящих условиях риск вынесения Виннику несправедливого приговора как никогда высок", - говорится в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.Как подчеркнул французский адвокат, сейчас единственное, что может спасти Винника, – это его обмен в числе других российских граждан на заключенных американцев, находящихся в России.Бело напомнил, что в США Виннику грозит лишение свободы на срок более 50 лет, что является равным пожизненному заключению. "Александр может больше никогда не вернуться на родину, никогда не увидеть свою мать и своих детей, никогда не преклонить колени перед могилой своей жены", - добавил адвокат.Винник находится в заключении пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняли в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозили 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал его по всем предъявленным Францией обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. Причем французский суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок. Срок его заключения закончился, однако Винник оставался в тюрьме. Его уже должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США, однако тогда ЕСПЧ запретил экстрадицию россиянина в Грецию.В августе этого года Винника экстрадировали из Европы, где сначала перевезли из Франции в Грецию. Оттуда он был в тот же день доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско. Французский адвокат россиянина Фредерик Бело написал руководству МИД с просьбой уделить внимание делу Винника в ходе переговоров с США.В настоящее время Винник содержится в тюрьме Санта-Рита в штате Калифорния.
https://ria.ru/20221024/vinnik-1826162931.html
https://ria.ru/20220809/vinnik-1808196018.html
https://ria.ru/20220805/vinnik-1807397718.html
сша
греция
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1563998399_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_91c8ef7d0a7e28e3015155e554ec8ecb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр винник, сша, греция, франция, европейский суд по правам человека (еспч), патриарх кирилл (владимир гундяев), религия
Религия, В мире, Александр Винник, США, Греция, Франция, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Религия
11:40 24.10.2022
 
Адвокат Винника направил патриарху Кириллу письмо с просьбой о помощи

Адвокат Винника Бело попросил патриарха Кирилла помочь в возвращении россиянина на родину

© РИА НовостиАлександр Винник
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости
Александр Винник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 окт - РИА Новости. Французский адвокат россиянина Александра Винника Фредерик Бело сообщил в понедельник, что направил письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой помочь в возвращении обвиняемого из США на родину.
"Дело Винника для Соединенных Штатов – это разбирательство не правовое, а политическое. В настоящих условиях риск вынесения Виннику несправедливого приговора как никогда высок", - говорится в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 08:07
Мать Винника рассказала об ужасающих условиях в американской тюрьме
Как подчеркнул французский адвокат, сейчас единственное, что может спасти Винника, – это его обмен в числе других российских граждан на заключенных американцев, находящихся в России.
"Понимая, что в настоящий момент на государственном уровне ведутся переговоры об обмене заключенными, Александр Винник обращается к вашему святейшеству как к защитнику православной веры и всех православных христиан и просит возвысить ваш голос перед российскими властями в поддержку прошения Александра о возвращении на родину", - отмечается в письме.
Бело напомнил, что в США Виннику грозит лишение свободы на срок более 50 лет, что является равным пожизненному заключению. "Александр может больше никогда не вернуться на родину, никогда не увидеть свою мать и своих детей, никогда не преклонить колени перед могилой своей жены", - добавил адвокат.
Россиянин Александр Винник - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 02:00
Россиянин Винник не подлежит освобождению под залог из тюрьмы в США
Винник находится в заключении пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняли в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозили 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.
В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал его по всем предъявленным Францией обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. Причем французский суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок. Срок его заключения закончился, однако Винник оставался в тюрьме. Его уже должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США, однако тогда ЕСПЧ запретил экстрадицию россиянина в Грецию.
В августе этого года Винника экстрадировали из Европы, где сначала перевезли из Франции в Грецию. Оттуда он был в тот же день доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско. Французский адвокат россиянина Фредерик Бело написал руководству МИД с просьбой уделить внимание делу Винника в ходе переговоров с США.
В настоящее время Винник содержится в тюрьме Санта-Рита в штате Калифорния.
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 09:05
Винника доставили в США
 
РелигияВ миреАлександр ВинникСШАГрецияФранцияЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Религия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала