Адвокат Винника направил патриарху Кириллу письмо с просьбой о помощи
Адвокат Винника Бело попросил патриарха Кирилла помочь в возвращении россиянина на родину
Александр Винник. Архивное фото
ПАРИЖ, 24 окт - РИА Новости. Французский адвокат россиянина Александра Винника Фредерик Бело сообщил в понедельник, что направил письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой помочь в возвращении обвиняемого из США на родину.
"Дело Винника для Соединенных Штатов – это разбирательство не правовое, а политическое. В настоящих условиях риск вынесения Виннику несправедливого приговора как никогда высок", - говорится в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Как подчеркнул французский адвокат, сейчас единственное, что может спасти Винника, – это его обмен в числе других российских граждан на заключенных американцев, находящихся в России.
"Понимая, что в настоящий момент на государственном уровне ведутся переговоры об обмене заключенными, Александр Винник обращается к вашему святейшеству как к защитнику православной веры и всех православных христиан и просит возвысить ваш голос перед российскими властями в поддержку прошения Александра о возвращении на родину", - отмечается в письме.
Бело напомнил, что в США Виннику грозит лишение свободы на срок более 50 лет, что является равным пожизненному заключению. "Александр может больше никогда не вернуться на родину, никогда не увидеть свою мать и своих детей, никогда не преклонить колени перед могилой своей жены", - добавил адвокат.
Винник находится в заключении пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняли в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозили 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.
В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал его по всем предъявленным Францией обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. Причем французский суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок. Срок его заключения закончился, однако Винник оставался в тюрьме. Его уже должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США, однако тогда ЕСПЧ запретил экстрадицию россиянина в Грецию.
В августе этого года Винника экстрадировали из Европы, где сначала перевезли из Франции в Грецию. Оттуда он был в тот же день доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско. Французский адвокат россиянина Фредерик Бело написал руководству МИД с просьбой уделить внимание делу Винника в ходе переговоров с США.
В настоящее время Винник содержится в тюрьме Санта-Рита в штате Калифорния.
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