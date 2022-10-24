https://ria.ru/20221024/vinnik-1826214548.html

Адвокат Винника направил патриарху Кириллу письмо с просьбой о помощи

Адвокат Винника направил патриарху Кириллу письмо с просьбой о помощи - РИА Новости, 24.10.2022

Адвокат Винника направил патриарху Кириллу письмо с просьбой о помощи

Французский адвокат россиянина Александра Винника Фредерик Бело сообщил в понедельник, что направил письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:40

2022-10-24T11:40

2022-10-24T11:40

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ПАРИЖ, 24 окт - РИА Новости. Французский адвокат россиянина Александра Винника Фредерик Бело сообщил в понедельник, что направил письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой помочь в возвращении обвиняемого из США на родину."Дело Винника для Соединенных Штатов – это разбирательство не правовое, а политическое. В настоящих условиях риск вынесения Виннику несправедливого приговора как никогда высок", - говорится в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.Как подчеркнул французский адвокат, сейчас единственное, что может спасти Винника, – это его обмен в числе других российских граждан на заключенных американцев, находящихся в России.Бело напомнил, что в США Виннику грозит лишение свободы на срок более 50 лет, что является равным пожизненному заключению. "Александр может больше никогда не вернуться на родину, никогда не увидеть свою мать и своих детей, никогда не преклонить колени перед могилой своей жены", - добавил адвокат.Винник находится в заключении пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняли в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозили 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал его по всем предъявленным Францией обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. Причем французский суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок. Срок его заключения закончился, однако Винник оставался в тюрьме. Его уже должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США, однако тогда ЕСПЧ запретил экстрадицию россиянина в Грецию.В августе этого года Винника экстрадировали из Европы, где сначала перевезли из Франции в Грецию. Оттуда он был в тот же день доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско. Французский адвокат россиянина Фредерик Бело написал руководству МИД с просьбой уделить внимание делу Винника в ходе переговоров с США.В настоящее время Винник содержится в тюрьме Санта-Рита в штате Калифорния.

https://ria.ru/20221024/vinnik-1826162931.html

https://ria.ru/20220809/vinnik-1808196018.html

https://ria.ru/20220805/vinnik-1807397718.html

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Дарья Буймова

в мире, александр винник, сша, греция, франция, европейский суд по правам человека (еспч), патриарх кирилл (владимир гундяев), религия