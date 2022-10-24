https://ria.ru/20221024/vinnik-1826162931.html

Мать Винника рассказала об ужасающих условиях в американской тюрьме

Мать Винника рассказала об ужасающих условиях в американской тюрьме - РИА Новости, 24.10.2022

Мать Винника рассказала об ужасающих условиях в американской тюрьме

Россиянина Александра Винника содержат в американской тюрьме в ужасающих условиях – в тесной камере находятся 25 человек, питание плохое, тюремные власти... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T08:07

2022-10-24T08:07

2022-10-24T08:07

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АФИНЫ, 24 окт – РИА Новости. Россиянина Александра Винника содержат в американской тюрьме в ужасающих условиях – в тесной камере находятся 25 человек, питание плохое, тюремные власти отобрали крестик и молитвослов, книг и газет нет, рассказала РИА Новости мать Винника Вера.Винник содержится в тюрьме Санта-Рита в штате Калифорния. В США его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Сам россиянин отверг предъявленные ему обвинения и заявил о невиновности. Очередное судебное заседание ожидается 16 декабря.Вера Винник сообщила, что посол России в США вскоре собирается посетить Александра в тюрьме."У нас была проблема – мы не могли никак послать деньги. У него не было денег, еды нет. Мне рассказали те, кто там был, что кормят очень плохо – утром каша геркулесовая, днем два кусочка хлеба с арахисовым маслом и затем вечером еще что-то - макароны, рис. Первое время у меня было такое состояние, что я думала, что не выдержу, когда он позвонить не мог, когда есть там нечего. Я окаменела просто, не могла даже разговаривать. Сейчас батюшка из церкви в Вашингтоне выслал ему денег, Саша теперь может с нами говорить и что-то заказать, но там только доширак или какие-то сладости можно заказать", - сказала Винник.По ее словам, в тесной камере сидят 25 человек, один раз в день выводят на прогулку на час."В клетке на улице они ходят друг за другом, это такая прогулка. Лишь иногда выпускают в большую клетку. Он ходит в кандалах – на ногах кандалы, на руках кандалы и на поясе тоже. Средневековье", - сказала она."По телефону говорить мы можем только о семье, о детях, о школе, о каких-то хозяйственных делах. Там все записывается. Ни о чем не можем говорить", - сказала она."Книг или газет нет, ничего не позволяют. Ему ничего не дали взять с собой. С него сняли даже крестик, забрали молитвослов. Забрали все. Посольство передавало ему газеты, но их отправили обратно. Ничего у него, никаких книг. Даже иконки, которые были на бумаге, и те забрали. "Свободная" страна", - сказала Вера Винник.Защищает Винника государственный адвокат."Саша сказал – "не нужно нанимать мне адвоката, вы хоть двести наймите, если это дело политическое, ничего им не докажешь, они сделают как надо, поэтому не тратьте деньги, их и так нет". Я с ним согласилась", - сказала мама россиянина.По ее словам, семье очень тяжело, дети оказались сиротами при живом отце - супруга Александра Винника умерла в 2020 году и Александру не дали проститься с ней и приехать на похороны."Очень тяжело. Ему тяжело, нам тяжело, иногда просто невозможно. Хотела от бессилия крикнуть, проклясть их, но этого делать нельзя. Дай Бог им испытать то, что испытывает моя семья, мои внуки", - сказала она."Каждый день молюсь и говорю – "Господи, прости всех людей, которые принесли нам горе, несчастье, страдание. Прости министра юстиции Греции, все правительство Греции, которое совершило такие преступления против моего сына". Это преступники. Американцы руками Греции убили мою невестку. На их совести висит эта смерть, они никогда не отмоются от этого", - сказала Вера Винник."Почему мы ко всем добрые и гуманные? Невозможно так быть с этими нелюдями. Они ничего не поймут, пока мы не будем с ними поступать так же, как они поступают", - сказала она.Вера Винник надеется, что Россия найдет возможность вернуть ее сына."Я писала на имя президента России Владимира Путина, на имя министра иностранных дел Сергея Лаврова, может, его вернут по каким-то гуманитарным основаниям или по обмену", - сказала она.Винник находится в заключении уже более пяти лет - по запросу США он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции, где находился на отдыхе как турист с семьей. В США его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал по всем предъявленным Францией обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. Причем французский суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок.В Греции Винник находился в тюрьме без решения суда 30 месяцев, хотя конституция Греции запрещает держать в тюрьме без судебного решения больше 18 месяцев. При этом по решению греческой прокуратуры Александр Винник не совершал никаких преступлений в соответствии с греческим уголовным законодательством, и по этой причине в Греции против него не было возбуждено уголовное преследование, а вместо этого были вынесены два постановления о передаче дела в архив.Хотя греческое законодательство не разрешает экстрадицию человека, если вменяемые ему обвинения не являются преступлениями по греческим законам, министр юстиции Греции после решений судов постановил экстрадировать Винника сначала во Францию, затем в США и после этого в Россию.При экстрадиции из Европы Винника сначала тайно перевезли из Франции в Грецию. Оттуда он был в тот же день доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско. 4 августа гражданина России доставили из Греции в США.По словам адвокатов, его экстрадиция, по сути, была похищением, проходила с нарушением законов Греции.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя экстрадицию Винника из Греции в США, сообщала, что Москва возмущена действиями Греции, развернувшей охоту за российскими гражданами под давлением Вашингтона, а сама экстрадиция Винника является свидетельством проводимого греческим руководством конфронтационного курса против России. По ее словам, Россия не бросит своего гражданина, а российские дипломаты сделают все возможное для защиты его прав и интересов.

https://ria.ru/20220817/vinnik-1810125731.html

https://ria.ru/20220805/ekstraditsiya-1807649894.html

https://ria.ru/20220728/yaroshenko-1805496627.html

https://ria.ru/20221021/arest-1825664195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, александр винник, владимир путин, сергей лавров, россия, сша, греция