https://ria.ru/20221024/vatskina-1826407085.html
Центру Гамалеи разрешили исследовать вакцину от Эболы и лихорадки Марбург
Центру Гамалеи разрешили исследовать вакцину от Эболы и лихорадки Марбург - РИА Новости, 24.10.2022
Центру Гамалеи разрешили исследовать вакцину от Эболы и лихорадки Марбург
НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил разрешение на клиническое исследование вакцины ФилоПан для профилактики болезни, вызываемой вирусом... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T23:32
2022-10-24T23:32
2022-10-24T23:32
здоровье - общество
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
россия
лихорадка эбола
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594276507_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e8db1331644de9585f7be109fb3d124.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил разрешение на клиническое исследование вакцины ФилоПан для профилактики болезни, вызываемой вирусом Эбола, и геморрагической лихорадки Марбург, следует из данных реестра разрешённых клинических исследований.ФилоПан - комбинированная векторная вакцина для профилактики филовирусных инфекций (болезни, вызываемой вирусом Эбола, и геморрагической лихорадки Марбург)."Двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины ФилоПан у взрослых добровольцев", - говорится в реестре.В исследовании примут участие 64 добровольца, завершить его планируется 30 декабря 2023 года, отмечается в реестре.
https://ria.ru/20220930/khosta-1820408554.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594276507_461:125:2752:1843_1920x0_80_0_0_f37ebe859bec4ebab50918376f357656.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), россия, лихорадка эбола
Здоровье - Общество, НИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи), Россия, лихорадка Эбола
Центру Гамалеи разрешили исследовать вакцину от Эболы и лихорадки Марбург
Центру Гамалеи разрешили исследовать вакцину ФилоПан от Эболы и лихорадки Марбург
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил разрешение на клиническое исследование вакцины ФилоПан для профилактики болезни, вызываемой вирусом Эбола, и геморрагической лихорадки Марбург, следует из данных реестра разрешённых клинических исследований.
ФилоПан - комбинированная векторная вакцина
для профилактики филовирусных инфекций (болезни, вызываемой вирусом Эбола
, и геморрагической лихорадки Марбург).
"Двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины ФилоПан у взрослых добровольцев", - говорится в реестре.
В исследовании примут участие 64 добровольца, завершить его планируется 30 декабря 2023 года, отмечается в реестре.