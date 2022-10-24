Рейтинг@Mail.ru
Центру Гамалеи разрешили исследовать вакцину от Эболы и лихорадки Марбург - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221024/vatskina-1826407085.html
Центру Гамалеи разрешили исследовать вакцину от Эболы и лихорадки Марбург
Центру Гамалеи разрешили исследовать вакцину от Эболы и лихорадки Марбург - РИА Новости, 24.10.2022
Центру Гамалеи разрешили исследовать вакцину от Эболы и лихорадки Марбург
НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил разрешение на клиническое исследование вакцины ФилоПан для профилактики болезни, вызываемой вирусом... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T23:32
2022-10-24T23:32
здоровье - общество
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
россия
лихорадка эбола
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594276507_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e8db1331644de9585f7be109fb3d124.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил разрешение на клиническое исследование вакцины ФилоПан для профилактики болезни, вызываемой вирусом Эбола, и геморрагической лихорадки Марбург, следует из данных реестра разрешённых клинических исследований.ФилоПан - комбинированная векторная вакцина для профилактики филовирусных инфекций (болезни, вызываемой вирусом Эбола, и геморрагической лихорадки Марбург)."Двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины ФилоПан у взрослых добровольцев", - говорится в реестре.В исследовании примут участие 64 добровольца, завершить его планируется 30 декабря 2023 года, отмечается в реестре.
https://ria.ru/20220930/khosta-1820408554.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594276507_461:125:2752:1843_1920x0_80_0_0_f37ebe859bec4ebab50918376f357656.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), россия, лихорадка эбола
Здоровье - Общество, НИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи), Россия, лихорадка Эбола
23:32 24.10.2022
 
Центру Гамалеи разрешили исследовать вакцину от Эболы и лихорадки Марбург

Центру Гамалеи разрешили исследовать вакцину ФилоПан от Эболы и лихорадки Марбург

© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в медиабанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в медиабанк
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил разрешение на клиническое исследование вакцины ФилоПан для профилактики болезни, вызываемой вирусом Эбола, и геморрагической лихорадки Марбург, следует из данных реестра разрешённых клинических исследований.
ФилоПан - комбинированная векторная вакцина для профилактики филовирусных инфекций (болезни, вызываемой вирусом Эбола, и геморрагической лихорадки Марбург).
"Двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины ФилоПан у взрослых добровольцев", - говорится в реестре.
В исследовании примут участие 64 добровольца, завершить его планируется 30 декабря 2023 года, отмечается в реестре.
Подковоносая летучая мышь - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 08:00Наука
"Глобальная угроза". Вирус из России удивил ученых
 
Здоровье - ОбществоНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Россиялихорадка Эбола
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала