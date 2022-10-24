https://ria.ru/20221024/vatskina-1826407085.html

Центру Гамалеи разрешили исследовать вакцину от Эболы и лихорадки Марбург

Центру Гамалеи разрешили исследовать вакцину от Эболы и лихорадки Марбург - РИА Новости, 24.10.2022

Центру Гамалеи разрешили исследовать вакцину от Эболы и лихорадки Марбург

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил разрешение на клиническое исследование вакцины ФилоПан для профилактики болезни, вызываемой вирусом... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T23:32

2022-10-24T23:32

2022-10-24T23:32

здоровье - общество

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

россия

лихорадка эбола

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил разрешение на клиническое исследование вакцины ФилоПан для профилактики болезни, вызываемой вирусом Эбола, и геморрагической лихорадки Марбург, следует из данных реестра разрешённых клинических исследований.ФилоПан - комбинированная векторная вакцина для профилактики филовирусных инфекций (болезни, вызываемой вирусом Эбола, и геморрагической лихорадки Марбург)."Двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины ФилоПан у взрослых добровольцев", - говорится в реестре.В исследовании примут участие 64 добровольца, завершить его планируется 30 декабря 2023 года, отмечается в реестре.

https://ria.ru/20220930/khosta-1820408554.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), россия, лихорадка эбола