https://ria.ru/20221024/valday-1826199597.html

На "Валдае" рассказали о мире без сверхдержав

На "Валдае" рассказали о мире без сверхдержав - РИА Новости, 24.10.2022

На "Валдае" рассказали о мире без сверхдержав

В мире без сверхдержав страны будут больше опираться на институты регионального взаимодействия, при этом новому миропорядку потребуется построить систему... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:08

2022-10-24T11:08

2022-10-24T11:08

политика

великий новгород

валдай

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В мире без сверхдержав страны будут больше опираться на институты регионального взаимодействия, при этом новому миропорядку потребуется построить систему саморегулирования, считают авторы ежегодного доклада международного дискуссионного клуба "Валдай"."Необходимость международного переустройства крайне остра, поскольку и мир в целом, и конкретные страны сталкиваются с большим количеством вызовов, включая экзистенциальные. Объективные процессы подводят к зарождению мировой системы, значительно больше опирающейся на региональные пространства", - считают авторы доклада "Мир без сверхдержав".По их мнению, кризис, вызванный экономической войной Запада против России, "подчеркнул ценность взаимодействия, максимально защищённого от внешнего вмешательства - а это, в том числе, и географическая близость".Кроме того, по их мнению, объединение стран по интересам и принципу взаимной дополняемости "поможет со временем решить и главную сегодняшнюю проблему – ограничить эффективность инфраструктуры, выстроенной под сверхдержавную гегемонию, а в перспективе и отказаться от неё"."Наиболее острый вопрос о зависимости всего мира от долларовой финансовой системы также легче решается в кругу нескольких заинтересованных стран, способных договориться между собой об альтернативной форме расчётов и торговле в обход сферы влияния США. В распоряжении Соединённых Штатов есть такой инструмент, как вторичные санкции, однако очевидное злоупотребление ими уже начинает расшатывать его эффективность", - считают они.По мнению авторов доклада, "в одном будущая система может быть похожа на сверхдержавную модель, как она была задумана: основную роль должна играть не военная сила, даже если общая военно-политическая напряжённость в мире на переходном этапе возрастёт"."Миру без сверхдержав потребуется система саморегулирования. А саморегулирование предполагает гораздо более высокую свободу действий, но и ответственность за них. Тогда от стадии окончательного осыпания мы в конце концов перейдем к следующему этапу – созидания", - заключили авторы доклада.О "Валдае"Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

https://ria.ru/20221024/valday-1826185338.html

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великий новгород

валдай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, великий новгород, валдай