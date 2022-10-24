На "Валдае" рассказали о мире без сверхдержав
Доклад "Валдая": в мире без сверхдержав страны будут опираться на региональные связи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанкЭмблема Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Эмблема Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В мире без сверхдержав страны будут больше опираться на институты регионального взаимодействия, при этом новому миропорядку потребуется построить систему саморегулирования, считают авторы ежегодного доклада международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Необходимость международного переустройства крайне остра, поскольку и мир в целом, и конкретные страны сталкиваются с большим количеством вызовов, включая экзистенциальные. Объективные процессы подводят к зарождению мировой системы, значительно больше опирающейся на региональные пространства", - считают авторы доклада "Мир без сверхдержав".
По их мнению, кризис, вызванный экономической войной Запада против России, "подчеркнул ценность взаимодействия, максимально защищённого от внешнего вмешательства - а это, в том числе, и географическая близость".
"Опора на региональное взаимодействие, создание пространственных общностей способны решить проблемы развития небольших и средних стран, не имеющих собственного достаточного ресурса для развития. В составе региональных объединений у них появляется хороший шанс найти собственную нишу, воспользовавшись коллективным потенциалом и внося в него свой вклад", - подчеркнули они.
Кроме того, по их мнению, объединение стран по интересам и принципу взаимной дополняемости "поможет со временем решить и главную сегодняшнюю проблему – ограничить эффективность инфраструктуры, выстроенной под сверхдержавную гегемонию, а в перспективе и отказаться от неё".
"Наиболее острый вопрос о зависимости всего мира от долларовой финансовой системы также легче решается в кругу нескольких заинтересованных стран, способных договориться между собой об альтернативной форме расчётов и торговле в обход сферы влияния США. В распоряжении Соединённых Штатов есть такой инструмент, как вторичные санкции, однако очевидное злоупотребление ими уже начинает расшатывать его эффективность", - считают они.
По мнению авторов доклада, "в одном будущая система может быть похожа на сверхдержавную модель, как она была задумана: основную роль должна играть не военная сила, даже если общая военно-политическая напряжённость в мире на переходном этапе возрастёт".
"Военные конфликты, включая тот, который сейчас полыхает в Европе, – не признак построения нового порядка, а продукт дисфункции того, что существовал до сих пор. И хотя исправление перекосов мирового развития, как мы видим, может вести к применению военной силы, как таковая она не является и не должна являться решающим фактором в перспективе. Демократизация международной среды требует соответствующей реакции – не подавления, а гармонизации интересов, уважения плюрализма мнений и оценок. Иерархия уступает место распределённому взаимодействию", - считают эксперты "Валдая".
"Миру без сверхдержав потребуется система саморегулирования. А саморегулирование предполагает гораздо более высокую свободу действий, но и ответственность за них. Тогда от стадии окончательного осыпания мы в конце концов перейдем к следующему этапу – созидания", - заключили авторы доклада.
О "Валдае"
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Вчера, 09:37Ежегодный отчет дискуссионного клуба "Валдай"