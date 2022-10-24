https://ria.ru/20221024/urozhay-1826268911.html

В Тамбовской области собрали 4 млн тонн зерновых с 88% посевных площадей

В Тамбовской области собрали 4 млн тонн зерновых с 88% посевных площадей - РИА Новости, 24.10.2022

В Тамбовской области собрали 4 млн тонн зерновых с 88% посевных площадей

По оперативной информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, аграрии Тамбовской области собрали урожай зерновых с 88% посевных площадей,... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:13

2022-10-24T14:13

2022-10-24T14:13

тамбовская область

максим егоров

экономика

зерновые

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ТАМБОВ, 24 окт – РИА Новости. По оперативной информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, аграрии Тамбовской области собрали урожай зерновых с 88% посевных площадей, сообщает пресс-служба областной администрации.Урожай зерновых в регионе на данный момент составляет 4 миллиона тонн. Средняя урожайность свыше 41 центнера с гектара.В этом году в регионе наблюдается высокая урожайность по многим зерновым культурам. Положительных результатов удалось достичь за счет применения новейших технологий в растениеводстве.На сегодняшний день в регионе собран весь урожай основных зерновых культур – озимой и яровой пшеницы, гороха, ржи, ячменя, овса, гречихи и других. Сейчас аграрии убирают с полей урожай кукурузы.Аграрии региона уже собрали более 2 миллионов тонн сахарной свеклы. Урожай убран с половины свекольных полей. Всего технической культурой в этом году засеяно 105 тысяч гектаров чернозема. Средняя урожайность сахарной свеклы – 408 центнеров с гектара. Это больше прошлогоднего среднего значения на данный период - 366 центнеров с гектара.

https://ria.ru/20220928/myaso-1819801114.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим егоров, экономика, зерновые