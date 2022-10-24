https://ria.ru/20221024/urozhay-1826268911.html
В Тамбовской области собрали 4 млн тонн зерновых с 88% посевных площадей
В Тамбовской области собрали 4 млн тонн зерновых с 88% посевных площадей - РИА Новости, 24.10.2022
В Тамбовской области собрали 4 млн тонн зерновых с 88% посевных площадей
По оперативной информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, аграрии Тамбовской области собрали урожай зерновых с 88% посевных площадей,... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:13
2022-10-24T14:13
2022-10-24T14:13
тамбовская область
максим егоров
экономика
зерновые
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ТАМБОВ, 24 окт – РИА Новости. По оперативной информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, аграрии Тамбовской области собрали урожай зерновых с 88% посевных площадей, сообщает пресс-служба областной администрации.Урожай зерновых в регионе на данный момент составляет 4 миллиона тонн. Средняя урожайность свыше 41 центнера с гектара.В этом году в регионе наблюдается высокая урожайность по многим зерновым культурам. Положительных результатов удалось достичь за счет применения новейших технологий в растениеводстве.На сегодняшний день в регионе собран весь урожай основных зерновых культур – озимой и яровой пшеницы, гороха, ржи, ячменя, овса, гречихи и других. Сейчас аграрии убирают с полей урожай кукурузы.Аграрии региона уже собрали более 2 миллионов тонн сахарной свеклы. Урожай убран с половины свекольных полей. Всего технической культурой в этом году засеяно 105 тысяч гектаров чернозема. Средняя урожайность сахарной свеклы – 408 центнеров с гектара. Это больше прошлогоднего среднего значения на данный период - 366 центнеров с гектара.
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РИА Новости
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РИА Новости
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максим егоров, экономика, зерновые
Тамбовская область, Максим Егоров, Экономика, Зерновые
ТАМБОВ, 24 окт – РИА Новости. По оперативной информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, аграрии Тамбовской области собрали урожай зерновых с 88% посевных площадей, сообщает пресс-служба областной администрации.
Урожай зерновых в регионе на данный момент составляет 4 миллиона тонн. Средняя урожайность свыше 41 центнера с гектара.
В этом году в регионе наблюдается высокая урожайность по многим зерновым культурам. Положительных результатов удалось достичь за счет применения новейших технологий в растениеводстве
.
На сегодняшний день в регионе собран весь урожай основных зерновых культур – озимой и яровой пшеницы, гороха, ржи, ячменя, овса, гречихи и других. Сейчас аграрии убирают с полей урожай кукурузы.
"При сохранении текущих темпов уборки мы можем выйти на показатель 4,5 миллиона тонн собранного зерна. Для Тамбовской области это высокий показатель. Главные герои уборочной - люди труда: те, кто вырастил зерно, убирает урожай, кормит область и страну. Большое им спасибо, - отметил глава области Максим Егоров
.
Аграрии региона уже собрали более 2 миллионов тонн сахарной свеклы. Урожай убран с половины свекольных полей. Всего технической культурой в этом году засеяно 105 тысяч гектаров чернозема. Средняя урожайность сахарной свеклы – 408 центнеров с гектара. Это больше прошлогоднего среднего значения на данный период - 366 центнеров с гектара.