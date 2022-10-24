https://ria.ru/20221024/uralvagonzavod-1826315318.html

Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"

Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе" - РИА Новости, 24.10.2022

Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в ходе поездки на "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле (Свердловская область) обсудил вопросы ускорения... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:00

2022-10-24T16:00

2022-10-24T16:54

нижний тагил

уралвагонзавод

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

дмитрий медведев

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в ходе поездки на "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле (Свердловская область) обсудил вопросы ускорения поставок техники в войска РФ для использования в ходе специальной военной операции на территории Украины."Сегодня по указанию Верховного главнокомандующего в Нижнем Тагиле прошла контрольная проверка выпуска танков в корпорации "Уралвагонзавод", которая является крупнейшим производителем в этой области производства бронетехники. Обсуждены вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе СВО, а также устранения существующих проблем", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Также он отметил, что выпуск вооружений и специальной техники в РФ кратно увеличивается по всем направлениям, вопреки утверждениям вражеской аналитики, что они скоро закончатся. "Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа всё истратили. Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!" - написал Медведев.Зампред Совбеза подчеркнул, что была поставлена задача неукоснительного исполнения гособоронзаказа, также было обращено внимание на ответственность всех соисполнителей, вплоть до уголовной. "Приняты поручения в адрес министерств и ведомств, отвечающих за госзаказ. Контроль за исполнением будет продолжен", - сообщил Медведев.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. В ходе нее на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей были проведены референдумы о вхождении в состав РФ. На заседании Совбеза РФ 19 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от переговоров и продолжает обстреливать российские территории. Решением президента в четырех новых регионах РФ был введен режим военного положения.

https://ria.ru/20220926/solntsepek-1819521081.html

https://ria.ru/20220623/sau-1797642028.html

нижний тагил

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нижний тагил, уралвагонзавод, безопасность, технологии, дмитрий медведев, россия, ситуация в днр и лнр