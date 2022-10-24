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Коллектив "Мотор Сич" выступил в защиту задержанного директора - РИА Новости, 24.10.2022
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Коллектив "Мотор Сич" выступил в защиту задержанного директора
Коллектив "Мотор Сич" выступил в защиту задержанного директора - РИА Новости, 24.10.2022
Коллектив "Мотор Сич" выступил в защиту задержанного директора
Работники украинского предприятия "Мотор Сич" обратились к президенту Владимиру Зеленскому из-за задержания директора завода Вячеслава Богуслаева. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:27
2022-10-24T17:10
в мире
владимир зеленский
вячеслав богуслаев
руслан стефанчук
украина
мотор сич
служба безопасности украины
ростех
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Работники украинского предприятия "Мотор Сич" обратились к президенту Владимиру Зеленскому из-за задержания директора завода Вячеслава Богуслаева.Они выразили обеспокоенность по этому поводу, назвав обвинения в адрес Богуслаева возмутительными."Мы считаем, что так нельзя относиться к человеку, который всю свою жизнь посвятил Украине, который живет и работает рядом с нами под каждодневными обстрелами, рискуя собственной жизнью. Мы искренне верим в его невиновность и всегда доверяли ему как своему лидеру, который заботится о светлом будущем &lt;…&gt; отечественного авиастроения, о судьбе предприятия и каждого моторостроителя", — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте предприятия.Отмечается, что Богуслаев за почти 30 лет сумел сохранить не только предприятие, но и технологические, конструкторские и производственные мощности, тем самым сделав все для развития школы авиационного моторостроения.Помимо Зеленского, обращение также адресовано спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку, секретарю СНБО Алексею Данилову и временно исполняющему обязанности главы СБУ Василию Малюку.Служба безопасности Украины накануне сообщила о задержании Богуслаева, а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия "Мотор Сич". Их подозревают в коллаборационизме и "пособничестве государству-агрессору".В СБУ утверждают, что задержанные "наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей" в другую страну — якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха".В российской госкорпорации подчеркнули, что не сотрудничают с "Мотор Сич" с 2014 года.
https://ria.ru/20221023/zaderzhanie-1826033180.html
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в мире, владимир зеленский, вячеслав богуслаев, руслан стефанчук, украина, мотор сич, служба безопасности украины, ростех
В мире, Владимир Зеленский, Вячеслав Богуслаев, Руслан Стефанчук, Украина, Мотор Сич, Служба безопасности Украины, Ростех
16:27 24.10.2022 (обновлено: 17:10 24.10.2022)
 
Коллектив "Мотор Сич" выступил в защиту задержанного директора

Коллектив "Мотор Сич" обратился к Зеленскому в защиту задержанного директора Богуслаева

© Фото : Служба безпеки УкраїниЗадержание директора "Мотор Сич" сотрудниками СБУ
Задержание директора Мотор Сич сотрудниками СБУ - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : Служба безпеки України
Задержание директора "Мотор Сич" сотрудниками СБУ
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Работники украинского предприятия "Мотор Сич" обратились к президенту Владимиру Зеленскому из-за задержания директора завода Вячеслава Богуслаева.
Они выразили обеспокоенность по этому поводу, назвав обвинения в адрес Богуслаева возмутительными.
"Мы считаем, что так нельзя относиться к человеку, который всю свою жизнь посвятил Украине, который живет и работает рядом с нами под каждодневными обстрелами, рискуя собственной жизнью. Мы искренне верим в его невиновность и всегда доверяли ему как своему лидеру, который заботится о светлом будущем <…> отечественного авиастроения, о судьбе предприятия и каждого моторостроителя", — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте предприятия.
Отмечается, что Богуслаев за почти 30 лет сумел сохранить не только предприятие, но и технологические, конструкторские и производственные мощности, тем самым сделав все для развития школы авиационного моторостроения.
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Помимо Зеленского, обращение также адресовано спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку, секретарю СНБО Алексею Данилову и временно исполняющему обязанности главы СБУ Василию Малюку.
Служба безопасности Украины накануне сообщила о задержании Богуслаева, а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия "Мотор Сич". Их подозревают в коллаборационизме и "пособничестве государству-агрессору".
В СБУ утверждают, что задержанные "наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей" в другую страну — якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха".
В российской госкорпорации подчеркнули, что не сотрудничают с "Мотор Сич" с 2014 года.
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В миреВладимир ЗеленскийВячеслав БогуслаевРуслан СтефанчукУкраинаМотор СичСлужба безопасности УкраиныРостех
 
 
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