16:27 24.10.2022 (обновлено: 17:10 24.10.2022)
Коллектив "Мотор Сич" выступил в защиту задержанного директора
Коллектив "Мотор Сич" обратился к Зеленскому в защиту задержанного директора Богуслаева
© Фото : Служба безпеки УкраїниЗадержание директора "Мотор Сич" сотрудниками СБУ
© Фото : Служба безпеки України
Задержание директора "Мотор Сич" сотрудниками СБУ
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Работники украинского предприятия "Мотор Сич" обратились к президенту Владимиру Зеленскому из-за задержания директора завода Вячеслава Богуслаева.
Они выразили обеспокоенность по этому поводу, назвав обвинения в адрес Богуслаева возмутительными.
"Мы считаем, что так нельзя относиться к человеку, который всю свою жизнь посвятил Украине, который живет и работает рядом с нами под каждодневными обстрелами, рискуя собственной жизнью. Мы искренне верим в его невиновность и всегда доверяли ему как своему лидеру, который заботится о светлом будущем <…> отечественного авиастроения, о судьбе предприятия и каждого моторостроителя", — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте предприятия.
Отмечается, что Богуслаев за почти 30 лет сумел сохранить не только предприятие, но и технологические, конструкторские и производственные мощности, тем самым сделав все для развития школы авиационного моторостроения.
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Помимо Зеленского, обращение также адресовано спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку, секретарю СНБО Алексею Данилову и временно исполняющему обязанности главы СБУ Василию Малюку.
Служба безопасности Украины накануне сообщила о задержании Богуслаева, а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия "Мотор Сич". Их подозревают в коллаборационизме и "пособничестве государству-агрессору".
В СБУ утверждают, что задержанные "наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей" в другую страну — якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха".
В российской госкорпорации подчеркнули, что не сотрудничают с "Мотор Сич" с 2014 года.