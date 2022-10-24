https://ria.ru/20221024/ukraina-1826325890.html

Коллектив "Мотор Сич" выступил в защиту задержанного директора

Коллектив "Мотор Сич" выступил в защиту задержанного директора - РИА Новости, 24.10.2022

Коллектив "Мотор Сич" выступил в защиту задержанного директора

Работники украинского предприятия "Мотор Сич" обратились к президенту Владимиру Зеленскому из-за задержания директора завода Вячеслава Богуслаева. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:27

2022-10-24T16:27

2022-10-24T17:10

в мире

владимир зеленский

вячеслав богуслаев

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мотор сич

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Работники украинского предприятия "Мотор Сич" обратились к президенту Владимиру Зеленскому из-за задержания директора завода Вячеслава Богуслаева.Они выразили обеспокоенность по этому поводу, назвав обвинения в адрес Богуслаева возмутительными."Мы считаем, что так нельзя относиться к человеку, который всю свою жизнь посвятил Украине, который живет и работает рядом с нами под каждодневными обстрелами, рискуя собственной жизнью. Мы искренне верим в его невиновность и всегда доверяли ему как своему лидеру, который заботится о светлом будущем <…> отечественного авиастроения, о судьбе предприятия и каждого моторостроителя", — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте предприятия.Отмечается, что Богуслаев за почти 30 лет сумел сохранить не только предприятие, но и технологические, конструкторские и производственные мощности, тем самым сделав все для развития школы авиационного моторостроения.Помимо Зеленского, обращение также адресовано спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку, секретарю СНБО Алексею Данилову и временно исполняющему обязанности главы СБУ Василию Малюку.Служба безопасности Украины накануне сообщила о задержании Богуслаева, а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия "Мотор Сич". Их подозревают в коллаборационизме и "пособничестве государству-агрессору".В СБУ утверждают, что задержанные "наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей" в другую страну — якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха".В российской госкорпорации подчеркнули, что не сотрудничают с "Мотор Сич" с 2014 года.

https://ria.ru/20221023/zaderzhanie-1826033180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, вячеслав богуслаев, руслан стефанчук, украина, мотор сич, служба безопасности украины, ростех