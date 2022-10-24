https://ria.ru/20221024/ukraina-1826280132.html
ФСБ задержала в Крыму украинца по подозрению в финансировании нацбата
ФСБ задержала в Крыму украинца по подозрению в финансировании нацбата - РИА Новости, 24.10.2022
ФСБ задержала в Крыму украинца по подозрению в финансировании нацбата
Силовики задержали в Крыму украинца, подозреваемого в оказании финансовой помощи нацбатальону "Крым", сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:37
2022-10-24T14:37
2022-10-24T15:28
специальная военная операция на украине
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ситуация в днр и лнр
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Силовики задержали в Крыму украинца, подозреваемого в оказании финансовой помощи нацбатальону "Крым", сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.Речь идет об "Исламском батальоне "Крым", который участвует в боях против российской армии. В отношении 20-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье о финансировании незаконного вооруженного формирования, ему грозит до 20 лет лишения свободы.Сегодня Федеральная служба безопасности также объявила в международный розыск организатора нацбатальона "Крым" Наримана Билялова, известного также как Иса Акаев. Он покинул полуостров в 2014 году и с тех пор участвовал в боях на стороне Киева против республик Донбасса, а впоследствии и против российских Вооруженных сил.
https://ria.ru/20221024/terakty-1826199175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:37 24.10.2022 (обновлено: 15:28 24.10.2022)
ФСБ задержала в Крыму украинца по подозрению в финансировании нацбата
ФСБ задержала гражданина Украины по подозрению в финансировании нацбатальона "Крым"