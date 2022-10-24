https://ria.ru/20221024/ukraina-1826280132.html

ФСБ задержала в Крыму украинца по подозрению в финансировании нацбата

ФСБ задержала в Крыму украинца по подозрению в финансировании нацбата - РИА Новости, 24.10.2022

ФСБ задержала в Крыму украинца по подозрению в финансировании нацбата

Силовики задержали в Крыму украинца, подозреваемого в оказании финансовой помощи нацбатальону "Крым", сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:37

2022-10-24T14:37

2022-10-24T15:28

специальная военная операция на украине

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Силовики задержали в Крыму украинца, подозреваемого в оказании финансовой помощи нацбатальону "Крым", сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.Речь идет об "Исламском батальоне "Крым", который участвует в боях против российской армии. В отношении 20-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье о финансировании незаконного вооруженного формирования, ему грозит до 20 лет лишения свободы.Сегодня Федеральная служба безопасности также объявила в международный розыск организатора нацбатальона "Крым" Наримана Билялова, известного также как Иса Акаев. Он покинул полуостров в 2014 году и с тех пор участвовал в боях на стороне Киева против республик Донбасса, а впоследствии и против российских Вооруженных сил.

https://ria.ru/20221024/terakty-1826199175.html

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Кирилл Волков

украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, безопасность, ситуация в днр и лнр, киев, донбасс