14:07 24.10.2022 (обновлено: 14:11 24.10.2022)
Киев имеет возможность создать "грязную бомбу", заявили в Минобороны
Минобороны: у Киева есть технологии, позволяющие создать "грязную бомбу" и ядерного заряда
Знак радиационной опасности . Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украина имеет научные и производственные возможности для создания "грязной бомбы" и ядерного заряда, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Для создания "грязной бомбы" и ядерного заряда на Украине "имеется соответствующая производственная база и научный потенциал", сообщил Кириллов на брифинге.
"Так, на Украине находятся предприятия атомной промышленности, обладающие запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для создания "грязной бомбы" - это три действующие атомных электростанции: Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровенская с 9 бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива, в которых содержатся до 1,5 тысяч тонн обогащенного до 1,5% оксида урана", - отметил Кириллов.
По его словам, на выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС с хранилищами радиоактивных отходов хранятся 22 тысяч содержащих уран-238 отработавших тепловыделяющих сборок, "а также продукты, связанные с эксплуатацией – это уран-235 и плутоний-239, являющиеся основным компонентом ядерного заряда".
"На недавно созданном предприятии по переработке радиоактивных отходов "Вектор", на Приднепровском химическом заводе, в пунктах захоронения радиоактивных отходов "Буряковка", "Подлесный", "Россоха" может разместиться более 50 тысяч кубических метров радиоактивных отходов, которые также могут быть использованы в качестве компонентов для "грязной бомбы", - отметил генерал.
"Кроме того, Восточный горно-обогатительный комбинат осуществляет на двух шахтах из трех добычу урановой руды с мощностью до 1 тысячи тонн в год", - добавил Кириллов.
По его словам, Украине имеется и научная база. Это Харьковский физико-технический институт, ученые которого принимали участие в ядерной программе СССР, где до сих пор функционируют различные экспериментальные установки, в том числе термоядерные установки "Ураган", а также институт ядерных исследований при национальной академии наук в Киеве, в котором на реакторе ВВР-М проводятся исследования с использованием радиоактивных материалов высокой активности.