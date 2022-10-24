https://ria.ru/20221024/ukraina-1826268527.html

Киев имеет возможность создать "грязную бомбу", заявили в Минобороны

Киев имеет возможность создать "грязную бомбу", заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.10.2022

Киев имеет возможность создать "грязную бомбу", заявили в Минобороны

Украина имеет научные и производственные возможности для создания "грязной бомбы" и ядерного заряда, заявил начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:07

2022-10-24T14:07

2022-10-24T14:11

игорь кириллов

украина

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украина имеет научные и производственные возможности для создания "грязной бомбы" и ядерного заряда, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Для создания "грязной бомбы" и ядерного заряда на Украине "имеется соответствующая производственная база и научный потенциал", сообщил Кириллов на брифинге."Так, на Украине находятся предприятия атомной промышленности, обладающие запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для создания "грязной бомбы" - это три действующие атомных электростанции: Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровенская с 9 бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива, в которых содержатся до 1,5 тысяч тонн обогащенного до 1,5% оксида урана", - отметил Кириллов.По его словам, на выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС с хранилищами радиоактивных отходов хранятся 22 тысяч содержащих уран-238 отработавших тепловыделяющих сборок, "а также продукты, связанные с эксплуатацией – это уран-235 и плутоний-239, являющиеся основным компонентом ядерного заряда"."Кроме того, Восточный горно-обогатительный комбинат осуществляет на двух шахтах из трех добычу урановой руды с мощностью до 1 тысячи тонн в год", - добавил Кириллов.По его словам, Украине имеется и научная база. Это Харьковский физико-технический институт, ученые которого принимали участие в ядерной программе СССР, где до сих пор функционируют различные экспериментальные установки, в том числе термоядерные установки "Ураган", а также институт ядерных исследований при национальной академии наук в Киеве, в котором на реакторе ВВР-М проводятся исследования с использованием радиоактивных материалов высокой активности.

https://ria.ru/20221024/bomba-1826267216.html

https://ria.ru/20221024/bomba-1826268326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

игорь кириллов, украина, киев, хмельницкий (город), вооруженные силы рф, чернобыльская аэс, в мире