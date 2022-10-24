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Киев имеет возможность создать "грязную бомбу", заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.10.2022
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Киев имеет возможность создать "грязную бомбу", заявили в Минобороны
Киев имеет возможность создать "грязную бомбу", заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.10.2022
Киев имеет возможность создать "грязную бомбу", заявили в Минобороны
Украина имеет научные и производственные возможности для создания "грязной бомбы" и ядерного заряда, заявил начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:07
2022-10-24T14:11
игорь кириллов
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украина имеет научные и производственные возможности для создания "грязной бомбы" и ядерного заряда, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Для создания "грязной бомбы" и ядерного заряда на Украине "имеется соответствующая производственная база и научный потенциал", сообщил Кириллов на брифинге."Так, на Украине находятся предприятия атомной промышленности, обладающие запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для создания "грязной бомбы" - это три действующие атомных электростанции: Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровенская с 9 бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива, в которых содержатся до 1,5 тысяч тонн обогащенного до 1,5% оксида урана", - отметил Кириллов.По его словам, на выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС с хранилищами радиоактивных отходов хранятся 22 тысяч содержащих уран-238 отработавших тепловыделяющих сборок, "а также продукты, связанные с эксплуатацией – это уран-235 и плутоний-239, являющиеся основным компонентом ядерного заряда"."Кроме того, Восточный горно-обогатительный комбинат осуществляет на двух шахтах из трех добычу урановой руды с мощностью до 1 тысячи тонн в год", - добавил Кириллов.По его словам, Украине имеется и научная база. Это Харьковский физико-технический институт, ученые которого принимали участие в ядерной программе СССР, где до сих пор функционируют различные экспериментальные установки, в том числе термоядерные установки "Ураган", а также институт ядерных исследований при национальной академии наук в Киеве, в котором на реакторе ВВР-М проводятся исследования с использованием радиоактивных материалов высокой активности.
https://ria.ru/20221024/bomba-1826267216.html
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игорь кириллов, украина, киев, хмельницкий (город), вооруженные силы рф, чернобыльская аэс, в мире
Игорь Кириллов, Украина, Киев, Хмельницкий (город), Вооруженные силы РФ, Чернобыльская АЭС, В мире
14:07 24.10.2022 (обновлено: 14:11 24.10.2022)
 
Киев имеет возможность создать "грязную бомбу", заявили в Минобороны

Минобороны: у Киева есть технологии, позволяющие создать "грязную бомбу" и ядерного заряда

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украина имеет научные и производственные возможности для создания "грязной бомбы" и ядерного заряда, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Для создания "грязной бомбы" и ядерного заряда на Украине "имеется соответствующая производственная база и научный потенциал", сообщил Кириллов на брифинге.
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"Так, на Украине находятся предприятия атомной промышленности, обладающие запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для создания "грязной бомбы" - это три действующие атомных электростанции: Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровенская с 9 бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива, в которых содержатся до 1,5 тысяч тонн обогащенного до 1,5% оксида урана", - отметил Кириллов.
По его словам, на выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС с хранилищами радиоактивных отходов хранятся 22 тысяч содержащих уран-238 отработавших тепловыделяющих сборок, "а также продукты, связанные с эксплуатацией – это уран-235 и плутоний-239, являющиеся основным компонентом ядерного заряда".
"На недавно созданном предприятии по переработке радиоактивных отходов "Вектор", на Приднепровском химическом заводе, в пунктах захоронения радиоактивных отходов "Буряковка", "Подлесный", "Россоха" может разместиться более 50 тысяч кубических метров радиоактивных отходов, которые также могут быть использованы в качестве компонентов для "грязной бомбы", - отметил генерал.
"Кроме того, Восточный горно-обогатительный комбинат осуществляет на двух шахтах из трех добычу урановой руды с мощностью до 1 тысячи тонн в год", - добавил Кириллов.
По его словам, Украине имеется и научная база. Это Харьковский физико-технический институт, ученые которого принимали участие в ядерной программе СССР, где до сих пор функционируют различные экспериментальные установки, в том числе термоядерные установки "Ураган", а также институт ядерных исследований при национальной академии наук в Киеве, в котором на реакторе ВВР-М проводятся исследования с использованием радиоактивных материалов высокой активности.
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У Киева есть радиоактивные вещества для "грязной бомбы", заявило Минобороны
 
Игорь КирилловУкраинаКиевХмельницкий (город)Вооруженные силы РФЧернобыльская АЭСВ мире
 
 
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