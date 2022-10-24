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Украина может импортировать электроэнергию из Европы, заявили в "Укрэнерго" - РИА Новости, 24.10.2022
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Украина может импортировать электроэнергию из Европы, заявили в "Укрэнерго"
Украина может импортировать электроэнергию из Европы, заявили в "Укрэнерго" - РИА Новости, 24.10.2022
Украина может импортировать электроэнергию из Европы, заявили в "Укрэнерго"
Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий допускает возможность импорта Киевом электроэнергии из Европы в этом отопительном сезоне. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:07
2022-10-24T12:07
экономика
украина
европа
киев
укрэнерго
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий допускает возможность импорта Киевом электроэнергии из Европы в этом отопительном сезоне."Я думаю, что в определенных условиях мы можем увидеть импорт в этом отопительном сезоне. Мы помним, что мы импортировали электроэнергию из Белоруссии в предыдущие годы. Сейчас этого, конечно, не будет, мы находимся в единой энергосистеме с Европой, и, соответственно, такой импорт возможен из Европы", - заявил он в интервью "РБК-Украина".Он отметил, что ENTSO-E (европейская сеть операторов системы передачи электрической энергии) приняла решение об очередном увеличении коммерческих обменов между Украиной и Европой: до 400 МВт для экспорта и до 500 МВт для импорта.Тем не менее, по мнению Кудрицкого, проблема импорта заключается в том, что европейские цены на электроэнергию все еще намного выше, чем внутриукраинские, а на саму организацию импорта требуется определенное время.Еще в сентябре этого года Украина считалась крупным экспортером электроэнергии в Европу, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что электроэнергия для Украины - экспортный продукт, объемы которого Киев намерен увеличивать. По словам премьер-министра Украины, потенциал государства в экспорте электроэнергии оценивался в "миллиарды евро".Украина в рамках проекта ENTSO-E экспортировала на коммерческих условиях электроэнергию в Румынию и Словакию. Также в июне между Польшей и Украиной был подписан договор о сотрудничестве в сфере энергетики с целью повышения энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе и отказа от поставок российских энергоносителей.
https://radiosputnik.ria.ru/20221022/elektroenergiya-1825864016.html
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экономика, украина, европа, киев, укрэнерго
Экономика, Украина, Европа, Киев, Укрэнерго
12:07 24.10.2022
 
Украина может импортировать электроэнергию из Европы, заявили в "Укрэнерго"

Глава правления "Укрэнерго" Кудрицкий допустил возможность импорта электроэнергии из ЕС

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкМанометры на теплоэлектроцентрали в Киеве
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий допускает возможность импорта Киевом электроэнергии из Европы в этом отопительном сезоне.
"Я думаю, что в определенных условиях мы можем увидеть импорт в этом отопительном сезоне. Мы помним, что мы импортировали электроэнергию из Белоруссии в предыдущие годы. Сейчас этого, конечно, не будет, мы находимся в единой энергосистеме с Европой, и, соответственно, такой импорт возможен из Европы", - заявил он в интервью "РБК-Украина".
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Он отметил, что ENTSO-E (европейская сеть операторов системы передачи электрической энергии) приняла решение об очередном увеличении коммерческих обменов между Украиной и Европой: до 400 МВт для экспорта и до 500 МВт для импорта.
Тем не менее, по мнению Кудрицкого, проблема импорта заключается в том, что европейские цены на электроэнергию все еще намного выше, чем внутриукраинские, а на саму организацию импорта требуется определенное время.
Еще в сентябре этого года Украина считалась крупным экспортером электроэнергии в Европу, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что электроэнергия для Украины - экспортный продукт, объемы которого Киев намерен увеличивать. По словам премьер-министра Украины, потенциал государства в экспорте электроэнергии оценивался в "миллиарды евро".
Украина в рамках проекта ENTSO-E экспортировала на коммерческих условиях электроэнергию в Румынию и Словакию. Также в июне между Польшей и Украиной был подписан договор о сотрудничестве в сфере энергетики с целью повышения энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе и отказа от поставок российских энергоносителей.
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