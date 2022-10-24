10:40 24.10.2022 (обновлено: 16:25 24.10.2022)
В США указали на лживые заявления американских властей об Украине
The American Conservative: США лгут американцам об украинском кризисе
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Вашингтон создал пропагандистскую кампанию в поддержку вмешательства в кризис на Украине на основе двух лживых тезисов, считает обозреватель портала The American Conservative Тед Галлен Карпентер.
По его словам, власти США при помощи близких к государству СМИ пытаются убедить как американцев, так и западные страны в том, что Россия начала специальную военную операцию "без причин и оправданий", а также в истинной демократичности киевского режима, который необходимо защищать. Однако оба тезиса автор назвал нечестными.
"Аргумент, что это было совершенно неспровоцировано, в лучшем случае вводит в заблуждение, а в худшем — откровенно лжив. Уважаемые аналитики уже более четверти века предупреждали , что расширение НАТО на восток, до границы с Россией, закончится плохо независимо от того, кто правит в Москве, поскольку этот шаг по своей сути несет угрозу и затрагивает важные интересы России", — напомнил Карпентер.
Однако, считает автор, уже несколько американских администраций отказались всерьез воспринимать эти предупреждения, как и многократные напоминания Кремля о пересечении красных линий в вопросе присоединения Украины к НАТО.
Также Карпентер разоблачил украинский режим, который лишь на словах считает себя демократией. Он напомнил, что международные организации, например Transparency International, определили Украину как коррумпированное государство.
"Скоординированный шквал пропаганды со стороны администрации и ее идеологических союзников настаивает на том, что Украина — бастион свободы и демократии, который сейчас подвергается нападению со стороны жестокого авторитарного соседа", — пояснил он.
При этом Карпентер подчеркнул, что украинское правительство во главе с президентом Петром Порошенко ввело "обременительные меры цензуры, преследовало и даже сажало в тюрьмы критиков режима", а также обстреливало мирных жителей в ДНР и ЛНР и продолжало систематическую коррупцию, которая преследовала Украину с момента обретения ею независимости в 1991 году. Продолжил эти преступные действия и президент Зеленский.
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"Зеленский объявил вне закона оппозиционные политические партии, закрыл почти все оппозиционные новостные агентства и заключил в тюрьму многочисленных критиков и даже чиновников из своей администрации, обвинив их в пророссийских предательствах. Есть даже достоверные сообщения о пытках, применяемых в тюрьмах против политзаключенных, и о проправительственных эскадронах смерти, безнаказанно действующих по всей стране. Зеленский и его коллеги нетерпимы к критике, ни внутренней, ни внешней", — заявил Карпентер.
Одной из важных проблем в попытках Белого дома "продать" миру ложь о позитивном облике Киева Карпентер назвал вовлечение в медиакампанию СМИ, которые позиционировали себя как независимые от государственной системы.
"Повсеместная нечестная пропагандистская кампания Вашингтона, несомненно, будет продолжаться при поддержке и подстрекательстве бесстыдно ястребиных средств массовой информации. Более уместный вопрос заключается в том, проснется ли американский народ и поймет ли, что его снова обманули в отношении сомнительной интервенции США за границей от имени еще более сомнительного иностранного клиента", — заключил Карпентер.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.