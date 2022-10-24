https://ria.ru/20221024/ukraina-1826188399.html

В США указали на лживые заявления американских властей об Украине

В США указали на лживые заявления американских властей об Украине - РИА Новости, 24.10.2022

В США указали на лживые заявления американских властей об Украине

Вашингтон создал пропагандистскую кампанию в поддержку вмешательства в кризис на Украине на основе двух лживых тезисов, считает обозреватель портала The... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T10:40

2022-10-24T10:40

2022-10-24T16:25

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петр порошенко

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Вашингтон создал пропагандистскую кампанию в поддержку вмешательства в кризис на Украине на основе двух лживых тезисов, считает обозреватель портала The American Conservative Тед Галлен Карпентер.По его словам, власти США при помощи близких к государству СМИ пытаются убедить как американцев, так и западные страны в том, что Россия начала специальную военную операцию "без причин и оправданий", а также в истинной демократичности киевского режима, который необходимо защищать. Однако оба тезиса автор назвал нечестными."Аргумент, что это было совершенно неспровоцировано, в лучшем случае вводит в заблуждение, а в худшем — откровенно лжив. Уважаемые аналитики уже более четверти века предупреждали , что расширение НАТО на восток, до границы с Россией, закончится плохо независимо от того, кто правит в Москве, поскольку этот шаг по своей сути несет угрозу и затрагивает важные интересы России", — напомнил Карпентер.Однако, считает автор, уже несколько американских администраций отказались всерьез воспринимать эти предупреждения, как и многократные напоминания Кремля о пересечении красных линий в вопросе присоединения Украины к НАТО.Также Карпентер разоблачил украинский режим, который лишь на словах считает себя демократией. Он напомнил, что международные организации, например Transparency International, определили Украину как коррумпированное государство.При этом Карпентер подчеркнул, что украинское правительство во главе с президентом Петром Порошенко ввело "обременительные меры цензуры, преследовало и даже сажало в тюрьмы критиков режима", а также обстреливало мирных жителей в ДНР и ЛНР и продолжало систематическую коррупцию, которая преследовала Украину с момента обретения ею независимости в 1991 году. Продолжил эти преступные действия и президент Зеленский."Зеленский объявил вне закона оппозиционные политические партии, закрыл почти все оппозиционные новостные агентства и заключил в тюрьму многочисленных критиков и даже чиновников из своей администрации, обвинив их в пророссийских предательствах. Есть даже достоверные сообщения о пытках, применяемых в тюрьмах против политзаключенных, и о проправительственных эскадронах смерти, безнаказанно действующих по всей стране. Зеленский и его коллеги нетерпимы к критике, ни внутренней, ни внешней", — заявил Карпентер.Одной из важных проблем в попытках Белого дома "продать" миру ложь о позитивном облике Киева Карпентер назвал вовлечение в медиакампанию СМИ, которые позиционировали себя как независимые от государственной системы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20221024/ukraina-1826170745.html

https://ria.ru/20221023/mask-1826064098.html

https://ria.ru/20221024/bomba-1826161077.html

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Ольга Матыс

в мире, петр порошенко, владимир путин, украина, вашингтон (штат), россия, нато, transparency international