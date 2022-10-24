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Глава Минобороны Украины поговорил с коллегами из Британии и Турции - РИА Новости, 24.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/ukraina-1826178314.html
Глава Минобороны Украины поговорил с коллегами из Британии и Турции
Глава Минобороны Украины поговорил с коллегами из Британии и Турции - РИА Новости, 24.10.2022
Глава Минобороны Украины поговорил с коллегами из Британии и Турции
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что коллеги из Франции, Британии и Турции проинформировали его о переговорах с главой Минобороны РФ Сергеем... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:09
2022-10-24T10:12
специальная военная операция на украине
в мире
сергей шойгу
алексей резников
себастьян лекорню
франция
турция
украина
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что коллеги из Франции, Британии и Турции проинформировали его о переговорах с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможном применением Киевом "грязной бомбы"."Пообщался с министрами обороны Франции (Себастьяном Лекорню), Британии (Беном Уоллесом) и Турции (Хулуси Акаром). Коллеги проинформировали меня по поводу из переговоров с главой МО РФ", - написал Резников в Twitter. Он добавил, что отверг обвинения и заявил, что Украина открыта для любой мониторинговой миссииКак сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
https://ria.ru/20221023/spetsoperatsiya-1826120480.html
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в мире, сергей шойгу, алексей резников, себастьян лекорню, франция, турция, украина, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Шойгу, Алексей Резников, Себастьян Лекорню, Франция, Турция, Украина, Министерство обороны Украины
10:09 24.10.2022 (обновлено: 10:12 24.10.2022)
 
Глава Минобороны Украины поговорил с коллегами из Британии и Турции

Глава Минобороны Украины Резников: коллеги из Британии и Турции рассказали о звонке Шойгу

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что коллеги из Франции, Британии и Турции проинформировали его о переговорах с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможном применением Киевом "грязной бомбы".
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 20:09Специальная военная операция на Украине
Спецоперация, 23 октября: Шойгу пообщался с зарубежными коллегами
"Пообщался с министрами обороны Франции (Себастьяном Лекорню), Британии (Беном Уоллесом) и Турции (Хулуси Акаром). Коллеги проинформировали меня по поводу из переговоров с главой МО РФ", - написал Резников в Twitter. Он добавил, что отверг обвинения и заявил, что Украина открыта для любой мониторинговой миссии
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 18:35
Шойгу обсудил с главой Пентагона ситуацию на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ШойгуАлексей РезниковСебастьян ЛекорнюФранцияТурцияУкраинаМинистерство обороны Украины
 
 
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