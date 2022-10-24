https://ria.ru/20221024/ukraina-1826178314.html

Глава Минобороны Украины поговорил с коллегами из Британии и Турции

Глава Минобороны Украины поговорил с коллегами из Британии и Турции - РИА Новости, 24.10.2022

Глава Минобороны Украины поговорил с коллегами из Британии и Турции

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что коллеги из Франции, Британии и Турции проинформировали его о переговорах с главой Минобороны РФ Сергеем... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T10:09

2022-10-24T10:09

2022-10-24T10:12

специальная военная операция на украине

в мире

сергей шойгу

алексей резников

себастьян лекорню

франция

турция

украина

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что коллеги из Франции, Британии и Турции проинформировали его о переговорах с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможном применением Киевом "грязной бомбы"."Пообщался с министрами обороны Франции (Себастьяном Лекорню), Британии (Беном Уоллесом) и Турции (Хулуси Акаром). Коллеги проинформировали меня по поводу из переговоров с главой МО РФ", - написал Резников в Twitter. Он добавил, что отверг обвинения и заявил, что Украина открыта для любой мониторинговой миссииКак сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.

https://ria.ru/20221023/spetsoperatsiya-1826120480.html

https://ria.ru/20221023/ssha-1826102428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей шойгу, алексей резников, себастьян лекорню, франция, турция, украина, министерство обороны украины