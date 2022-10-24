https://ria.ru/20221024/ukraina-1826176451.html

Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли ЛНР ракетами HIMARS

Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли ЛНР ракетами HIMARS - РИА Новости, 24.10.2022

Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли ЛНР ракетами HIMARS

Украинские войска за минувшие сутки выпустили по ЛНР девять ракет из HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T09:58

2022-10-24T09:58

2022-10-24T09:58

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

сватово

новоайдар

сцкк

bae systems

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили по ЛНР девять ракет из HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по населенным пунктам Сватово, Золотое, Новоайдар и Покровское с применением американской РСЗО M142 HIMARS (девять ракет)", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в Новоайдаре повреждено три жилых дома и разрушено здание Новоайдарского отделения налоговой инспекции.Ранее ведомство сообщало, что два мирных жителя 1990 и 2002 годов рождения пострадали в результате обстрела Сватово украинскими войсками, разрушен один жилой дом и два дома повреждено.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221024/donbass-1826169118.html

https://ria.ru/20221024/obstrel-1826158577.html

луганская народная республика

сватово

новоайдар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, сватово, новоайдар, сцкк, bae systems, lockheed martin