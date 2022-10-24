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Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли ЛНР ракетами HIMARS - РИА Новости, 24.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/ukraina-1826176451.html
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли ЛНР ракетами HIMARS
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли ЛНР ракетами HIMARS - РИА Новости, 24.10.2022
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли ЛНР ракетами HIMARS
Украинские войска за минувшие сутки выпустили по ЛНР девять ракет из HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T09:58
2022-10-24T09:58
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сватово
новоайдар
сцкк
bae systems
lockheed martin
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ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили по ЛНР девять ракет из HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по населенным пунктам Сватово, Золотое, Новоайдар и Покровское с применением американской РСЗО M142 HIMARS (девять ракет)", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в Новоайдаре повреждено три жилых дома и разрушено здание Новоайдарского отделения налоговой инспекции.Ранее ведомство сообщало, что два мирных жителя 1990 и 2002 годов рождения пострадали в результате обстрела Сватово украинскими войсками, разрушен один жилой дом и два дома повреждено.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221024/donbass-1826169118.html
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, сватово, новоайдар, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Сватово, Новоайдар, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
09:58 24.10.2022
 
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли ЛНР ракетами HIMARS

В Луганске заявили, что ВСУ за сутки выпустили по республике девять ракет HIMARS

© РИА НовостиОбломки боеприпаса HIMARS
Обломки боеприпаса HIMARS - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости
Обломки боеприпаса HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили по ЛНР девять ракет из HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по населенным пунктам Сватово, Золотое, Новоайдар и Покровское с применением американской РСЗО M142 HIMARS (девять ракет)", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Окно дома в центре Донецка, пострадавшего в результате ночного обстрела - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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Представительство добавило, что в Новоайдаре повреждено три жилых дома и разрушено здание Новоайдарского отделения налоговой инспекции.
Ранее ведомство сообщало, что два мирных жителя 1990 и 2002 годов рождения пострадали в результате обстрела Сватово украинскими войсками, разрушен один жилой дом и два дома повреждено.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСватовоНовоайдарСЦККBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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