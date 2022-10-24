https://ria.ru/20221024/ucheniya-1826159936.html

СМИ: Южная Корея начала крупные военно-морские учения в Жёлтом море

СМИ: Южная Корея начала крупные военно-морские учения в Жёлтом море - РИА Новости, 24.10.2022

СМИ: Южная Корея начала крупные военно-морские учения в Жёлтом море

Военно-морские силы Южной Кореи в понедельник начали крупномасштабные учения в Желтом море с участием наземных войск, ВВС и береговой охраны, а также... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T07:12

2022-10-24T07:12

2022-10-24T07:12

в мире

южная корея

желтое море

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СЕУЛ, 24 окт – РИА Новости. Военно-морские силы Южной Кореи в понедельник начали крупномасштабные учения в Желтом море с участием наземных войск, ВВС и береговой охраны, а также американских военных, передает агентство Рёнхап.Тренировка продлится четыре дня в рамках более крупных ежегодных учений армии Южной Кореи "Хогук", которые идут с 18 по 28 октября, и направлена на повышение комбинированных оперативных возможностей вооруженных сил на море для противодействия специальным операциям, реагирования на провокации Северной Кореи вблизи межкорейской разграничительной линии (NLL). В учениях задействовано более 20 военных кораблей, в том числе эсминцы и фрегаты Aegis, а также вертолеты, истребители F-15K и F-16, штурмовики A-10.Ранее в понедельник южнокорейские военные заявили, что произвели около 20 предупредительных выстрелов по северокорейскому торговому судну, которое зашло на морскую территорию Южной Кореи в районе острова Пэннёндо в 3.42 (21.42 воскресенья мск) Генштаб Корейской народной армии КНДР позже заявил, что южнокорейский конвойный корабль сам вторгся в северокорейские воды на 2,5 – 5 километров вглубь "под предлогом контроля над неясным судном" и потому был подвергнут обстрелу "предупредительными выстрелами" из систем РСЗО береговых оборонительных частей.Южнокорейская сторона назвала выстрелы нарушением межкорейского военного соглашения 2018 года, направленного на снижение напряженности на границе, и заявила, что ряд военно-морских судов Южной Кореи был развернут вблизи этого района, но они не пересекали разграничительную линию.Остров Пэннёндо находится прямо у разграничительной линии территориальных вод двух стран. Так называемая северная разграничительная линия (NLL) юридически не является морской границей между двумя корейскими государствами, что делает ее конфликтным фактором.

https://ria.ru/20221017/ucheniya-1824536822.html

https://ria.ru/20220521/ucheniya-1789888355.html

южная корея

желтое море

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в мире, южная корея, желтое море, f-15se, f-16