https://ria.ru/20221024/uboy-1826215744.html

В Запорожье рассказали, как Киев бросает "на убой" неподготовленных бойцов

В Запорожье рассказали, как Киев бросает "на убой" неподготовленных бойцов - РИА Новости, 24.10.2022

В Запорожье рассказали, как Киев бросает "на убой" неподготовленных бойцов

Киев кидает "на убой" на первую линию боевого соприкосновения мобилизованных и неподготовленных бойцов, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:47

2022-10-24T11:47

2022-10-24T11:47

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская область

украина

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Киев кидает "на убой" на первую линию боевого соприкосновения мобилизованных и неподготовленных бойцов, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Что показательно: вдоль линии боевого соприкосновения, первой группой кидают тех, кого не жалко, как они называют их - "мясо". Отправляют на убой именно мобилизованных простых людей, которых согнали в армию. Из них сейчас уже сформированы десятки штурмовых отрядов. И этих людей будут в первую очередь бросать на убой", - сказал Рогов в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20221024/spetsoperatsiya-1825648789.html

запорожская область

украина

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Влада Копылова

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Влада Копылова

владимир рогов, запорожская область, украина