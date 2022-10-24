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В Запорожье рассказали, как Киев бросает "на убой" неподготовленных бойцов
В Запорожье рассказали, как Киев бросает "на убой" неподготовленных бойцов - РИА Новости, 24.10.2022
В Запорожье рассказали, как Киев бросает "на убой" неподготовленных бойцов
Киев кидает "на убой" на первую линию боевого соприкосновения мобилизованных и неподготовленных бойцов, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:47
2022-10-24T11:47
2022-10-24T11:47
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
украина
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Киев кидает "на убой" на первую линию боевого соприкосновения мобилизованных и неподготовленных бойцов, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Что показательно: вдоль линии боевого соприкосновения, первой группой кидают тех, кого не жалко, как они называют их - "мясо". Отправляют на убой именно мобилизованных простых людей, которых согнали в армию. Из них сейчас уже сформированы десятки штурмовых отрядов. И этих людей будут в первую очередь бросать на убой", - сказал Рогов в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20221024/spetsoperatsiya-1825648789.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир рогов, запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Украина
В Запорожье рассказали, как Киев бросает "на убой" неподготовленных бойцов
Рогов заявил, что Украина отправляет "на убой" мобилизованных и неподготовленных бойцов