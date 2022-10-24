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На Кубани задержали предполагаемого убийцу московского таксиста на Maybach
На Кубани задержали предполагаемого убийцу московского таксиста на Maybach - РИА Новости, 24.10.2022
На Кубани задержали предполагаемого убийцу московского таксиста на Maybach
Силовики в Краснодарском крае задержали 19-летнего подозреваемого в убийстве водителя элитного такси в Москве, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:25
2022-10-24T11:25
2022-10-24T11:25
происшествия
авто
краснодарский край
москва
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Силовики в Краснодарском крае задержали 19-летнего подозреваемого в убийстве водителя элитного такси в Москве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее Иванова рассказала, что в Москве клиент элитного такси зарезал водителя, продал авто и скрылся. По данным следствия, 17 октября водитель Maybach выехал на заказ, а после пропал. Спустя шесть дней, 23 октября, возле дороги в подмосковном Сергиев Посаде водителя нашли убитым - на его теле были множественные ножевые ранения. Было возбуждено уголовное дело об убийстве."Местонахождение 19-летнего подозреваемого в совершении преступления установлено. Он задержан на территории Краснодарского края. В скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства, где следователи приступят к его допросу", - сообщила Иванова.Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемый после преступления выставил угнанный им Maybach, стоимость которого даже на вторичном рынке может доходить до 10 миллионов рублей и выше, на продажу за 1,5 миллиона рублей, однако покупатель отказался платить всю сумму до того, как получит документы. В результате преступник получил за автомобиль лишь половину от заявленной стоимости.
https://ria.ru/20221024/avariya-1826175874.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, краснодарский край, москва
Происшествия, Авто, Краснодарский край, Москва
На Кубани задержали предполагаемого убийцу московского таксиста на Maybach
На Кубани задержали 19-летнего подозреваемого в убийстве московского таксиста на Maybach
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Силовики в Краснодарском крае задержали 19-летнего подозреваемого в убийстве водителя элитного такси в Москве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Ранее Иванова рассказала, что в Москве клиент элитного такси зарезал водителя, продал авто и скрылся. По данным следствия, 17 октября водитель Maybach выехал на заказ, а после пропал. Спустя шесть дней, 23 октября, возле дороги в подмосковном Сергиев Посаде
водителя нашли убитым - на его теле были множественные ножевые ранения. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.
"Местонахождение 19-летнего подозреваемого в совершении преступления установлено. Он задержан на территории Краснодарского края. В скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства, где следователи приступят к его допросу", - сообщила Иванова.
Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемый после преступления выставил угнанный им Maybach, стоимость которого даже на вторичном рынке может доходить до 10 миллионов рублей и выше, на продажу за 1,5 миллиона рублей, однако покупатель отказался платить всю сумму до того, как получит документы. В результате преступник получил за автомобиль лишь половину от заявленной стоимости.