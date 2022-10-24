https://ria.ru/20221024/ubiystvo-1826209158.html

На Кубани задержали предполагаемого убийцу московского таксиста на Maybach

На Кубани задержали предполагаемого убийцу московского таксиста на Maybach - РИА Новости, 24.10.2022

На Кубани задержали предполагаемого убийцу московского таксиста на Maybach

Силовики в Краснодарском крае задержали 19-летнего подозреваемого в убийстве водителя элитного такси в Москве, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:25

2022-10-24T11:25

2022-10-24T11:25

происшествия

авто

краснодарский край

москва

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Силовики в Краснодарском крае задержали 19-летнего подозреваемого в убийстве водителя элитного такси в Москве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее Иванова рассказала, что в Москве клиент элитного такси зарезал водителя, продал авто и скрылся. По данным следствия, 17 октября водитель Maybach выехал на заказ, а после пропал. Спустя шесть дней, 23 октября, возле дороги в подмосковном Сергиев Посаде водителя нашли убитым - на его теле были множественные ножевые ранения. Было возбуждено уголовное дело об убийстве."Местонахождение 19-летнего подозреваемого в совершении преступления установлено. Он задержан на территории Краснодарского края. В скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства, где следователи приступят к его допросу", - сообщила Иванова.Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемый после преступления выставил угнанный им Maybach, стоимость которого даже на вторичном рынке может доходить до 10 миллионов рублей и выше, на продажу за 1,5 миллиона рублей, однако покупатель отказался платить всю сумму до того, как получит документы. В результате преступник получил за автомобиль лишь половину от заявленной стоимости.

https://ria.ru/20221024/avariya-1826175874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, краснодарский край, москва