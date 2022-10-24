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Путин отметил мощный рост внутреннего туристического потока - РИА Новости, 24.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221024/turpotok-1826273273.html
Путин отметил мощный рост внутреннего туристического потока
Путин отметил мощный рост внутреннего туристического потока - РИА Новости, 24.10.2022
Путин отметил мощный рост внутреннего туристического потока
Внутренний туристический поток в России показывает мощный рост, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Дмитрием Чернышенко в... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:18
2022-10-24T14:20
туризм
россия
туризм
новости - туризм
владимир путин
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Внутренний туристический поток в России показывает мощный рост, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Дмитрием Чернышенко в Кремле в понедельник.В ходе доклада Чернышенко сообщил Путину, что за последнее время изменилась структура туристического потока в РФ. Раньше его значительную часть составляли бизнес-поездки, сейчас количество поездок с целью рекреации и отдыха выросло в два раза."Как раз только хотел вам сказать, (внутренний турпоток) растёт мощно на самом деле", - отметил Путин.В ходе доклада Чернышенко также сообщил Путину, что туристическая отрасль получает серьезные инвестиции из федерального и регионального бюджета, ожидается, что до 2024 года в отрасль будет инвестирован триллион рублей.
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россия, туризм, новости - туризм, владимир путин, дмитрий чернышенко
Туризм, Россия, Туризм, Новости - Туризм, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко
14:18 24.10.2022 (обновлено: 14:20 24.10.2022)
 
Путин отметил мощный рост внутреннего туристического потока

Путин отметил, что внутренний туристический поток показывает мощный рост

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Внутренний туристический поток в России показывает мощный рост, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Дмитрием Чернышенко в Кремле в понедельник.
В ходе доклада Чернышенко сообщил Путину, что за последнее время изменилась структура туристического потока в РФ. Раньше его значительную часть составляли бизнес-поездки, сейчас количество поездок с целью рекреации и отдыха выросло в два раза.
"Как раз только хотел вам сказать, (внутренний турпоток) растёт мощно на самом деле", - отметил Путин.
В ходе доклада Чернышенко также сообщил Путину, что туристическая отрасль получает серьезные инвестиции из федерального и регионального бюджета, ожидается, что до 2024 года в отрасль будет инвестирован триллион рублей.
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