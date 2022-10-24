https://ria.ru/20221024/tserkov-1826225122.html

Суд в Красноярске ликвидировал "Церковь последнего завета"

Суд в Красноярске ликвидировал "Церковь последнего завета" - РИА Новости, 24.10.2022

Суд в Красноярске ликвидировал "Церковь последнего завета"

Суд в Красноярске принял решение о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета", основатель которой Сергей Тороп находится на скамье... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:13

2022-10-24T12:13

2022-10-24T12:13

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КРАСНОЯРСК, 24 окт - РИА Новости. Суд в Красноярске принял решение о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета", основатель которой Сергей Тороп находится на скамье подсудимых, сообщает прокуратура региона.В прокуратуре пояснили, что ведомство обратилась в суд с административным исковым заявлением о ликвидации Курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета" из-за того, что ее деятельность велась с многочисленными и грубыми нарушениями закона, посягающими на основы семьи, собственность, здоровье."Красноярским краевым судом 24 октября иск прокуратуры края удовлетворен, принято решение о ликвидации Курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета". Решение суда в законную силу не вступило", - говорится в сообщении."Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название "Община единой веры", ее также называют общиной Виссариона) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом - сыном божьим Христом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ.В конце сентября 2020 года Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября 2020 года заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов края.Ведерников, Редькин и Тороп обвиняются в создании религиозного объединения, деятельность которого "сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью" и руководстве таким объединением, в причинении вреда здоровью различной степени тяжести, а Ведерников - в том числе в мошенничестве в особо крупном размере. Их дело рассматривает Железнодорожный районный суд Новосибирска.

https://ria.ru/20220906/satanist-1814923523.html

https://ria.ru/20220817/raskhititeli-1810272669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

красноярский край, религия, красноярск, красноярский краевой суд, россия, общество, происшествия