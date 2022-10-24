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В Молдавии допустили отказ от троллейбусов из-за кризиса

В Молдавии допустили отказ от троллейбусов из-за кризиса - РИА Новости, 24.10.2022

В Молдавии допустили отказ от троллейбусов из-за кризиса

Мэр Кишинева Ион Чебан предупредил в понедельник, что дефицит электроэнергии в Молдавии может привести к отказу от использования троллейбусов. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:31

2022-10-24T12:31

2022-10-24T12:31

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ион чебан

молдавия

кишинев

энергоатом

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КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан предупредил в понедельник, что дефицит электроэнергии в Молдавии может привести к отказу от использования троллейбусов.Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну сообщил, что Молдавия с 24 октября столкнется с дефицитом энергии. Бытовых потребителей и предпринимателей просят экономить всеми возможными способами, госучреждениям также разосланы инструкции по контролю расхода электроэнергии."Если троллейбусы остановятся, знайте, что у нас не хватает электроэнергии для их движения. К нашему большому сожалению, разные люди говорят нам остановить троллейбусы на линии, потому что мы рискуем остаться без электричества. Сегодня электричество есть, а завтра может не быть", - заявил Чебан на заседании городских служб, добавив, что нужно задуматься об альтернативе для троллейбусов.По его словам, власти пока не выпустили официальное распоряжение на этот счет, но ситуация может измениться в любой момент. Он попросил все городские учреждения максимально сократить расходы энергии.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Министерство энергетики Украины сообщило в понедельник, что страна с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в связи с ракетными обстрелами. Молдавия до 15 октября планировала закупать 33% необходимой электроэнергии у украинских компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что Кишинев договорился с Тирасполем об увеличении объема производства энергии на Молдавской ГРЭС. Власти Молдавии призывают жителей республики экономить электроэнергию в утренние и вечерние часы, госучреждения получили инструкции по сокращению энергопотребления.

https://ria.ru/20221024/reyd-1826176598.html

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молдавия

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в мире, ион чебан, молдавия, кишинев, энергоатом, украина