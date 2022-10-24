https://ria.ru/20221024/tornado-1826201898.html

Север Франции пострадал от торнадо

Север Франции пострадал от торнадо - РИА Новости, 24.10.2022

Север Франции пострадал от торнадо

Торнадо обрушился в воскресенье вечером на департаменты Сомма и Па-де-Кале на севере Франции, непогода привела к значительным разрушениям, сообщают местные... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:13

2022-10-24T11:13

2022-10-24T11:13

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франция

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ПАРИЖ, 24 окт - РИА Новости. Торнадо обрушился в воскресенье вечером на департаменты Сомма и Па-де-Кале на севере Франции, непогода привела к значительным разрушениям, сообщают местные префектуры.Сильные порывы ветра типа торнадо обрушились на северные департаменты Франции в воскресенье вечером.В департаменте Сомма повреждены несколько объектов инфраструктуры и домов, несколько десятков зданий лишились электричества. Жертв нет.В Па-де-Кале, по сообщению префектуры департамента, один человек пострадал в результате непогоды. Многие дома были разрушены, жители также лишились электричества.Как сообщает телеканал BFMTV, в этом департаменте особенный ущерб был нанесен коммуне Биюкур. Торнадо снес крышу церкви и нескольким зданиям. Сильные порывы ветра также привели к обрушениям деревьев и электрических столбов на дорогу. В Биюкуре было эвакуировано 150 жителей.

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в мире, франция