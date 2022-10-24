https://ria.ru/20221024/torgovlya-1826158781.html

Турецкий политик заявил о начале торговли с Москвой в нацвалютах

Турецкий политик заявил о начале торговли с Москвой в нацвалютах - РИА Новости, 24.10.2022

Турецкий политик заявил о начале торговли с Москвой в нацвалютах

Турция и РФ начали полным ходом торговлю в национальных валютах, у США нет возможности вмешаться, пишет глава отдела экономической политики турецкой партии... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T06:28

2022-10-24T06:28

2022-10-24T06:31

экономика

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

александр новак

владимир путин

россия

турция

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АНКАРА, 24 окт – РИА Новости. Турция и РФ начали полным ходом торговлю в национальных валютах, у США нет возможности вмешаться, пишет глава отдела экономической политики турецкой партии "Родина" Хакан Топкурулу в своей колонке в газете Aydınlılk.В августе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американский доллар перестал быть надежной резервной валютой, и эти опасения разделяют многие страны. До этого вице-премьер РФ Александр Новак после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана сообщил журналистам, что лидеры двух стран договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию. В августе также сообщалось, что Китай продолжит увеличивать расчеты в национальных валютах в торговле с Россией, об этом заявлял посол Китая в России Чжан Ханьхуэй."…Что касается того, как Турция осуществляет денежные переводы с Россией - я не пишу метод, используемый для денежных переводов, потому что там, где я это узнал, сказали "лучше не говори"…Обмен между Турцией и Россией осуществляется в "рублях". Этот обмен работает как часы с налаженной сетью… Торговля с использованием национальных валют началась полным ходом. У США нет возможности вмешаться. США обрезают ветку, на которой сидят. Теперь в торговле между Турцией и Россией нет доллара, который принят в качестве мировой резервной валюты", - отметил политик.

https://ria.ru/20220808/valyuta-1807942933.html

россия

турция

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экономика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), александр новак, владимир путин, россия, турция