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Турецкий политик заявил о начале торговли с Москвой в нацвалютах - РИА Новости, 24.10.2022
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Турецкий политик заявил о начале торговли с Москвой в нацвалютах
Турецкий политик заявил о начале торговли с Москвой в нацвалютах - РИА Новости, 24.10.2022
Турецкий политик заявил о начале торговли с Москвой в нацвалютах
Турция и РФ начали полным ходом торговлю в национальных валютах, у США нет возможности вмешаться, пишет глава отдела экономической политики турецкой партии... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T06:28
2022-10-24T06:31
экономика
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
александр новак
владимир путин
россия
турция
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АНКАРА, 24 окт – РИА Новости. Турция и РФ начали полным ходом торговлю в национальных валютах, у США нет возможности вмешаться, пишет глава отдела экономической политики турецкой партии "Родина" Хакан Топкурулу в своей колонке в газете Aydınlılk.В августе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американский доллар перестал быть надежной резервной валютой, и эти опасения разделяют многие страны. До этого вице-премьер РФ Александр Новак после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана сообщил журналистам, что лидеры двух стран договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию. В августе также сообщалось, что Китай продолжит увеличивать расчеты в национальных валютах в торговле с Россией, об этом заявлял посол Китая в России Чжан Ханьхуэй."…Что касается того, как Турция осуществляет денежные переводы с Россией - я не пишу метод, используемый для денежных переводов, потому что там, где я это узнал, сказали "лучше не говори"…Обмен между Турцией и Россией осуществляется в "рублях". Этот обмен работает как часы с налаженной сетью… Торговля с использованием национальных валют началась полным ходом. У США нет возможности вмешаться. США обрезают ветку, на которой сидят. Теперь в торговле между Турцией и Россией нет доллара, который принят в качестве мировой резервной валюты", - отметил политик.
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экономика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), александр новак, владимир путин, россия, турция
Экономика, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Александр Новак, Владимир Путин, Россия, Турция
06:28 24.10.2022 (обновлено: 06:31 24.10.2022)
 
Турецкий политик заявил о начале торговли с Москвой в нацвалютах

Турецкий политик Топкурулу: Анкара и Москва начали полным ходом торговлю в нацвалютах

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкФлаги Турции и России
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Флаги Турции и России. Архивное фото
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АНКАРА, 24 окт – РИА Новости. Турция и РФ начали полным ходом торговлю в национальных валютах, у США нет возможности вмешаться, пишет глава отдела экономической политики турецкой партии "Родина" Хакан Топкурулу в своей колонке в газете Aydınlılk.
В августе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американский доллар перестал быть надежной резервной валютой, и эти опасения разделяют многие страны. До этого вице-премьер РФ Александр Новак после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана сообщил журналистам, что лидеры двух стран договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию. В августе также сообщалось, что Китай продолжит увеличивать расчеты в национальных валютах в торговле с Россией, об этом заявлял посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 09:42
СМИ узнали о постепенном переходе России и Турции на нацвалюты в торговле
"…Что касается того, как Турция осуществляет денежные переводы с Россией - я не пишу метод, используемый для денежных переводов, потому что там, где я это узнал, сказали "лучше не говори"…Обмен между Турцией и Россией осуществляется в "рублях". Этот обмен работает как часы с налаженной сетью… Торговля с использованием национальных валют началась полным ходом. У США нет возможности вмешаться. США обрезают ветку, на которой сидят. Теперь в торговле между Турцией и Россией нет доллара, который принят в качестве мировой резервной валюты", - отметил политик.
 
ЭкономикаДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Александр НовакВладимир ПутинРоссияТурция
 
 
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