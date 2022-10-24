Вандалы осквернили памятник Тэтчер в британском Грантеме
Вандалы нанесли на памятник Тэтчер в британском Грантеме надпись "Долой тори"
© AP Photo / Pool / Johnny GreenСтатуя Маргарет Тэтчер в Вестминстерском дворце в Лондоне
© AP Photo / Pool / Johnny Green
Статуя Маргарет Тэтчер в Вестминстерском дворце в Лондоне . Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Вандалы нанесли краской на постамент памятника экс-премьеру Британии Маргарет Тэтчер в ее родном городе Грантем (графство Линкольншир) надпись "Долой тори", сообщает издание Express.
"Статуя Маргарет Тэтчер в ее родном городе стала целью вандалов, которые нанесли на постамент (памятника) краской "Долой тори", - пишет газета.
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Согласно изданию, полиция Линкольншира охарактеризовала этот инцидент как акт причинения ущерба.
По данным Express, памятник Тэтчер подвергается нападению уже в третий раз с тех пор, как он был установлен в мае. Первый раз статую закидали яйцами - это случилось всего через два часа после ее открытия. Во втором случае вандалы облили часть памятника розовой краской.
Как отмечается, стоимость сооружения составляет 300 тысяч фунтов стерлингов (около 339 тысяч долларов США).
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