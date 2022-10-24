https://ria.ru/20221024/tetcher-1826167074.html

Вандалы осквернили памятник Тэтчер в британском Грантеме

Вандалы осквернили памятник Тэтчер в британском Грантеме - РИА Новости, 24.10.2022

Вандалы осквернили памятник Тэтчер в британском Грантеме

Вандалы нанесли краской на постамент памятника экс-премьеру Британии Маргарет Тэтчер в ее родном городе Грантем (графство Линкольншир) надпись "Долой тори",... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T08:51

2022-10-24T08:51

2022-10-24T08:51

в мире

маргарет тэтчер

линкольншир

сша

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Вандалы нанесли краской на постамент памятника экс-премьеру Британии Маргарет Тэтчер в ее родном городе Грантем (графство Линкольншир) надпись "Долой тори", сообщает издание Express."Статуя Маргарет Тэтчер в ее родном городе стала целью вандалов, которые нанесли на постамент (памятника) краской "Долой тори", - пишет газета.Согласно изданию, полиция Линкольншира охарактеризовала этот инцидент как акт причинения ущерба.По данным Express, памятник Тэтчер подвергается нападению уже в третий раз с тех пор, как он был установлен в мае. Первый раз статую закидали яйцами - это случилось всего через два часа после ее открытия. Во втором случае вандалы облили часть памятника розовой краской.Как отмечается, стоимость сооружения составляет 300 тысяч фунтов стерлингов (около 339 тысяч долларов США).

https://ria.ru/20220606/alleya-1793349214.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210411/filipp-1727789778.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, маргарет тэтчер, линкольншир, сша