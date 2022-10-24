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В Херсоне объявили о формировании территориальной обороны - РИА Новости, 24.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/teroborona-1826167944.html
В Херсоне объявили о формировании территориальной обороны
В Херсоне объявили о формировании территориальной обороны - РИА Новости, 24.10.2022
В Херсоне объявили о формировании территориальной обороны
В Херсоне формируется территориальная оборона, в нее могут вступить все оставшиеся в городе мужчины, сообщила пресс-служба военно-гражданской администрации... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T09:01
2022-10-24T13:24
специальная военная операция на украине
херсон
владимир сальдо
херсонская область
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Херсоне формируется территориальная оборона, в нее могут вступить все оставшиеся в городе мужчины, сообщила пресс-служба военно-гражданской администрации региона."Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города", — говорится в заявлении.В ВГА отметили, что силовики при этом продолжают обеспечивать безопасность в городе. Жители же могут выехать на левый берег Днепра в любой момент — с речного вокзала каждый день отходят катера до городов Алешки и Голая Пристань."Есть желающие, значительное количество людей, несмотря на то, что многие уехали из города. В тероборону готовы вступать, мы списки составили", — добавил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. По его словам, Киев накапливает силы для наступления, Россия сформировала военную группировку, чтобы отбить его.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября заключил договоры с главами этих регионов, позже он подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие территорий в состав России.
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херсон, владимир сальдо, херсонская область , владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Владимир Сальдо, Херсонская область , Владимир Путин, Россия
09:01 24.10.2022 (обновлено: 13:24 24.10.2022)
 
В Херсоне объявили о формировании территориальной обороны

В Херсоне объявили о формировании территориальной обороны

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин на Арабатской стрелке
Военнослужащие подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин на Арабатской стрелке - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Херсоне формируется территориальная оборона, в нее могут вступить все оставшиеся в городе мужчины, сообщила пресс-служба военно-гражданской администрации региона.
"Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города", — говорится в заявлении.
Работа артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 21:45Специальная военная операция на Украине
Власти Херсонской области назвали ситуацию в регионе стабильной
В ВГА отметили, что силовики при этом продолжают обеспечивать безопасность в городе. Жители же могут выехать на левый берег Днепра в любой момент — с речного вокзала каждый день отходят катера до городов Алешки и Голая Пристань.
"Есть желающие, значительное количество людей, несмотря на то, что многие уехали из города. В тероборону готовы вступать, мы списки составили", — добавил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. По его словам, Киев накапливает силы для наступления, Россия сформировала военную группировку, чтобы отбить его.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября заключил договоры с главами этих регионов, позже он подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие территорий в состав России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 октября, 17:46Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонВладимир СальдоХерсонская областьВладимир ПутинРоссия
 
 
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