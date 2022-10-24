https://ria.ru/20221024/teroborona-1826167944.html

В Херсоне объявили о формировании территориальной обороны

В Херсоне объявили о формировании территориальной обороны - РИА Новости, 24.10.2022

В Херсоне объявили о формировании территориальной обороны

В Херсоне формируется территориальная оборона, в нее могут вступить все оставшиеся в городе мужчины, сообщила пресс-служба военно-гражданской администрации... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T09:01

2022-10-24T09:01

2022-10-24T13:24

специальная военная операция на украине

херсон

владимир сальдо

херсонская область

владимир путин

россия

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Херсоне формируется территориальная оборона, в нее могут вступить все оставшиеся в городе мужчины, сообщила пресс-служба военно-гражданской администрации региона."Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города", — говорится в заявлении.В ВГА отметили, что силовики при этом продолжают обеспечивать безопасность в городе. Жители же могут выехать на левый берег Днепра в любой момент — с речного вокзала каждый день отходят катера до городов Алешки и Голая Пристань."Есть желающие, значительное количество людей, несмотря на то, что многие уехали из города. В тероборону готовы вступать, мы списки составили", — добавил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. По его словам, Киев накапливает силы для наступления, Россия сформировала военную группировку, чтобы отбить его.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября заключил договоры с главами этих регионов, позже он подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие территорий в состав России.

https://ria.ru/20221023/kherson-1826133365.html

херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсон, владимир сальдо, херсонская область , владимир путин, россия