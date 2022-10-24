09:01 24.10.2022 (обновлено: 13:24 24.10.2022)
В Херсоне объявили о формировании территориальной обороны
В Херсоне объявили о формировании территориальной обороны
© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин на Арабатской стрелке
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Херсоне формируется территориальная оборона, в нее могут вступить все оставшиеся в городе мужчины, сообщила пресс-служба военно-гражданской администрации региона.
"Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города", — говорится в заявлении.
В ВГА отметили, что силовики при этом продолжают обеспечивать безопасность в городе. Жители же могут выехать на левый берег Днепра в любой момент — с речного вокзала каждый день отходят катера до городов Алешки и Голая Пристань.
"Есть желающие, значительное количество людей, несмотря на то, что многие уехали из города. В тероборону готовы вступать, мы списки составили", — добавил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. По его словам, Киев накапливает силы для наступления, Россия сформировала военную группировку, чтобы отбить его.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября заключил договоры с главами этих регионов, позже он подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие территорий в состав России.